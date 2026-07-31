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Sự thay đổi của căn hộ cho ba thế hệ trước và sau khi cải tạo

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Hiện trạng căn hộ ban đầu còn tốt nhưng gia chủ cảm thấy thiếu cảm xúc sống, chủ nhà mong muốn một không gian mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính và có "gu" hơn.

Từ không gian cơ bản ban đầu, căn hộ sau cải tạo trở nên nhẹ nhàng tinh tế đúng với tính cách và mong muốn của gia chủ với bảng màu pastel nhẹ nhàng và nội thất mang yếu tố cổ điển.

Bảng màu chủ đạo của căn hộ là màu Cloudy Sand, Xanh Sage, Hồng san hô, đều là những màu sắc nhẹ nhàng với độ bão hòa thấp nhưng căn hộ không mờ nhạt nhớ vào các chi tiết nội thất tinh tế và thanh lịch.

Từ những đường viền kiểu cách trên nội thất gỗ, nội thất thanh mảnh, chân đế cổ điển, đèn chụp họa tiết hoa lá đến những chi tiết tay nắm cửa kim loại hay tranh treo tường chủ đề thiên nhiên và tĩnh vật. Tất cả đều đem lại điểm nhấn và những cảm xúc riêng cho không gian.

Theo Thuý Hiền

Tiền Phong

Từ Khóa:
nội thất

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