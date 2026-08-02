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Việt Nam có thành phố đứng số 1 thế giới về ẩm thực đường phố năm 2026

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Bảng xếp hạng mới nhất của tạp chí du lịch Time Out gây chú ý khi một thành phố của Việt Nam vượt qua nhiều "thiên đường ẩm thực" để trở thành thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026.

Time Out vừa công bố bảng xếp hạng 20 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026, dựa trên khảo sát hơn 24.000 cư dân đô thị về chất lượng, mức độ hợp túi tiền và sức hấp dẫn của nền ẩm thực nơi họ sinh sống.

Nếu ở bảng xếp hạng ẩm thực tổng thể, Lima (Peru) được vinh danh là thành phố có nền ẩm thực ngon nhất thế giới, thì ở hạng mục ẩm thực đường phố, Việt Nam lại là cái tên dẫn đầu.

Theo Time Out, TP.HCM giành vị trí số một với 63% người dân địa phương đánh giá tích cực, vượt qua Kuala Lumpur (Malaysia), Jakarta (Indonesia), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Mexico City (Mexico) hay Manila (Philippines).

Đáng chú ý, đây là một thành phố vốn đã sở hữu 6 nhà hàng đạt sao Michelin, trong đó có Ănăn Saigon - nhà hàng nổi tiếng với việc đưa các món ăn đường phố Việt Nam lên bàn tiệc cao cấp.

Tuy nhiên, theo Time Out, điều làm nên sức hút của TP.HCM vẫn là những trải nghiệm rất đời thường.

Thay vì đặt bàn tại các nhà hàng sang trọng, tạp chí khuyến khích du khách len lỏi vào những con hẻm quanh chợ Bến Thành, ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ ven đường để thưởng thức một tô phở nóng hổi, hay vừa đi vừa cắn một ổ bánh mì giòn rụm - những trải nghiệm được xem là "không gì có thể thay thế".

Việt Nam có thành phố đứng số 1 thế giới về ẩm thực đường phố năm 2026- Ảnh 1.

(Ảnh: Kuba Puchajda / Shutterstock)

Time Out nhận định, khi nghĩ về ẩm thực đường phố, điều khiến thực khách nhớ nhất không phải là những phòng ăn sang trọng mà là tiếng xèo xèo của chảo nóng, làn khói nghi ngút và hương vị của những món ăn được chế biến ngay trước mắt.

Ngay sau TP.HCM lần lượt là Kuala Lumpur, Jakarta, Đài Bắc, Mexico City và Manila.

Hà Nội cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng khi đứng thứ 7 với 57% người dân địa phương đánh giá tích cực.

Thủ đô của Việt Nam từ lâu được xem là một trong những "thiên đường" ẩm thực đường phố của châu Á với những món ăn đã trở thành biểu tượng như phở, bún chả, bún riêu, bún thang, xôi, bánh cuốn, nem rán hay cà phê trứng.

Khác với sự sôi động của TP.HCM, văn hóa ẩm thực đường phố Hà Nội gắn liền với những quán nhỏ nằm trong các con phố cổ, nơi nhiều hàng ăn đã tồn tại qua nhiều thế hệ và trở thành điểm dừng chân quen thuộc của cả người dân lẫn du khách quốc tế.

Việc hai thành phố lớn của Việt Nam cùng góp mặt trong top đầu cho thấy sức hút ngày càng lớn của ẩm thực đường phố Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Việt Nam có thành phố đứng số 1 thế giới về ẩm thực đường phố năm 2026- Ảnh 2.

(Ảnh: Cơm tấm Ba Ghiền)

20 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026

1. TP.HCM, Việt Nam - 63%

2. Kuala Lumpur, Malaysia - 62%

3. Jakarta, Indonesia - 59%

4. Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) - 59%

5. Mexico City, Mexico - 58%

6. Manila, Philippines - 58%

7. Hà Nội, Việt Nam - 57%

8. Johannesburg, Nam Phi - 56%

9. Bangkok, Thái Lan - 56%

10. Mumbai, Ấn Độ - 55%

11. Marrakesh, Morocco - 55%

12. Los Angeles, Mỹ - 54%

13. Bắc Kinh, Trung Quốc - 54%

14. Singapore - 54%

15. Jaipur, Ấn Độ - 53%

16. Guadalajara, Mexico - 52%

17. Nairobi, Kenya - 52%

18. Bucharest, Romania - 52%

19. New Delhi, Ấn Độ - 52%

20. Accra, Ghana - 51%

Theo Ánh Ngọc

Đời sống pháp luật

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