Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Nhột hết cả người' nhìn đàn vịt mổ thóc gây sốt

| | Lifestyle

"Lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, thật thú vị khi được trải nghiệm massage độc lạ, khó có thể gặp ở nước khác. Những chú vịt khiến chúng tôi cười rất nhiều và cảm thấy Hội An thật sự rất tuyệt vời", chị Derbhla - du khách Ireland - chia sẻ.

Du khách﻿ nước ngoài kéo nhau đến trang trại nuôi vịt trên cánh đồng tại phường Hội An﻿ Đông, TP. Đà Nẵng﻿ để trải nghiệm làm nông dân. Họ thích thú khi được vui đùa và cho cả ngàn con vịt ăn. Ảnh: Thanh Hiền.

Đàn vịt﻿ vây quanh du khách khi thấy thức ăn. Chủ trang trại cho hay nơi này bắt đầu đón khách du lịch vào tháng 2, phần lớn là khách nước ngoài.

Du khách lưu lại hình ảnh thú vị khi được trải nghiệm làm người nuôi vịt ở Hội An.

Ngày cao điểm, trang trại đón tới 150 khách. Đàn vịt phục vụ từ sáng đến chiều, chỉ nghỉ ngơi từ 12h-13h. Du khách thoải mái chơi đùa, bồng bế, dẫn dắt đàn vịt đi quanh vườn.

Đàn vịt như dàn đồng ca được "nhạc trưởng" vung thóc chỉ huy. Du khách thích thú khi hàng trăm chú vịt vươn cổ nhìn theo thóc, rồi cúi rạp xuống khi thóc rơi. "Tôi đã lặp lại nhiều lần như thế và thấy chúng rất ngoan ngoãn. Chưa bao giờ tôi tiếp xúc với những chú vịt gần như vậy", chị Emma - du khách Mỹ - nói.

Du khách nhí vừa bỡ ngỡ, vừa hào hứng khi lần đầu tiên được ôm chú vịt trong tay.

Đàn vịt còn massage cho du khách bằng việc ăn thóc trên khắp cơ thể họ. Vịt mổ thóc khiến họ bị nhột và phá lên cười, nhiều du khách quá phấn khích hét vang cả một góc vườn.

Để bầy vịt massage cuồng nhiệt hơn, tăng sự phấn khích cho du khách, nhân viên tại đây liên tục rải thóc lên người họ. Đàn vịt "chọc" du khách cười nghiêng ngả.

"Lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, và thật thú vị khi được trải nghiệm massage độc lạ, khó có thể gặp ở nước khác. Những chú vịt khiến chúng tôi cười rất nhiều và cảm thấy Hội An thật sự rất tuyệt vời", chị Derbhla - du khách Ireland - chia sẻ.

Chủ trang trại cho hay, để có đàn vịt đông đảo quân số phục vụ du khách, ngoài việc tự nuôi, trang trại còn huy động của nông dân quanh vùng. Những chú vịt từ 20 ngày tuổi được mang tới và làm du lịch.

Lúc cao điểm, trang trại có hơn 2.000 con vịt. Khi đẻ trứng, chúng được dời qua một khu riêng và cho du khách trải nghiệm nhặt trứng vịt.

"Trải nghiệm hài hước này giúp chúng tôi hoà mình với thiên nhiên, hiểu rõ hơn về nông dân, nông nghiệp của Việt Nam. Đây là điểm du lịch nông nghiệp khiến tôi thật sự ấn tượng", bà Charlotte, du khách Úc, chia sẻ.

Du khách tập thuần thục cho vịt ăn sau khi chủ trang trại hướng dẫn. Massage vịt làm sản phẩm du lịch Hội An phong phú, độc đáo hơn.

Theo Thanh Hiền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một khách sạn quốc tế tại Nha Trang kỷ niệm 9 năm bằng chuỗi hoạt động kéo dài một tháng: Tung ưu đãi, trải nghiệm mới cho khách lưu trú

Một khách sạn quốc tế tại Nha Trang kỷ niệm 9 năm bằng chuỗi hoạt động kéo dài một tháng: Tung ưu đãi, trải nghiệm mới cho khách lưu trú Nổi bật

Đúng 28/8, Việt Nam khởi hành đoàn tàu 4 tiếng đi đến thẳng Di sản thiên nhiên thế giới: Không gian sang xịn như khách sạn, chỉ có 8 toa

Đúng 28/8, Việt Nam khởi hành đoàn tàu 4 tiếng đi đến thẳng Di sản thiên nhiên thế giới: Không gian sang xịn như khách sạn, chỉ có 8 toa Nổi bật

Cường Đô La khóc khi nói thật về hôn nhân với Đàm Thu Trang

Cường Đô La khóc khi nói thật về hôn nhân với Đàm Thu Trang

12:11 , 02/08/2026
Nam diễn viên 'Thần điêu đại hiệp' làm phu kéo xe khiến nhiều người xót xa

Nam diễn viên 'Thần điêu đại hiệp' làm phu kéo xe khiến nhiều người xót xa

11:59 , 02/08/2026
Cú sốc ở Anh trai chông gai

Cú sốc ở Anh trai chông gai

11:40 , 02/08/2026
Vợ Thành Chung vừa sinh em bé đã khoe dáng nuột nà trên sân Mỹ Đình, visual của mẹ 2 con mới chiếm "spotlight"

Vợ Thành Chung vừa sinh em bé đã khoe dáng nuột nà trên sân Mỹ Đình, visual của mẹ 2 con mới chiếm "spotlight"

11:18 , 02/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên