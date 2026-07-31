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Căn nhà ở quê của Quyền Linh

| | Lifestyle

Đây là căn nhà tại Đồng Tháp mà MC Quyền Linh xây tặng mẹ.

Trước đây, MC Quyền Linh từng khiến nhiều khán giả xúc động khi chia sẻ về món quà đặc biệt dành cho mẹ ruột: một căn nhà rộng khoảng 500m² tại quê nhà Đồng Tháp. Công trình được anh xây dựng với mong muốn mẹ có một nơi ở khang trang, tiện nghi để tận hưởng cuộc sống an nhàn sau nhiều năm vất vả.

Ngôi nhà được hoàn thành vào khoảng cuối năm 2023 - đầu năm 2024 sau gần 4 tháng thi công. Theo Quyền Linh, một người bạn thân đã hỗ trợ anh trong khâu thiết kế và xây dựng. Công trình mang phong cách tân cổ điển kết hợp hiện đại, sử dụng tông trắng làm chủ đạo để tạo cảm giác thanh lịch, thoáng sáng nhưng vẫn gần gũi.

Điểm nổi bật của căn nhà nằm ở vị trí giữa không gian nhiều cây xanh, hướng nhìn ra sông Tiền. Phía trước là khoảng sân rộng vừa đủ để đậu ô tô, đồng thời trở thành nơi cả gia đình quây quần trong những dịp sum họp hay tổ chức các bữa cơm ngoài trời.

Theo đơn vị thiết kế, thay vì lựa chọn kiểu nhà mái Thái hoặc nhà ba gian quen thuộc ở miền Tây, Quyền Linh mong muốn mẹ có một không gian sống hiện đại nhưng vẫn phù hợp với người lớn tuổi. Vì vậy, tổng thể công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp một số chi tiết cổ điển nhằm tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu.

Với diện tích khoảng 500m², các khu vực chức năng trong nhà được bố trí khoa học để thuận tiện cho sinh hoạt. Tầng một gồm phòng khách, khu vực ăn uống, bếp chính, bếp phụ phía sau và một phòng ngủ dành riêng cho mẹ của nam MC. Do ngôi nhà có chiều sâu lớn nên các không gian được sắp xếp liên hoàn, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng.

Khu bếp được đầu tư đầy đủ các thiết bị như hệ tủ bếp, bếp từ, bồn rửa, tủ lạnh cùng nhiều tiện ích hiện đại. Toàn bộ nội thất từ sofa, bàn ăn, giường ngủ đến các chi tiết trang trí đều sử dụng gam màu trắng đồng nhất, giúp tổng thể không gian trở nên hài hòa và tinh tế.

Trong khi đó, tầng hai được thiết kế phục vụ nhu cầu của con cháu mỗi khi về thăm bà. Phòng ngủ lớn có diện tích khoảng 30m², bố trí hai giường và ban công hướng ra phía trước để đón ánh sáng cùng gió tự nhiên. Ngoài ra, tầng này còn có sân thượng rộng rãi kết hợp khu vực phơi đồ với hệ thống giàn phơi thông minh, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Để tăng tính an toàn, phần lan can sân thượng được xây cao hơn 1 m. Thay vì chú trọng những chi tiết trang trí cầu kỳ, căn nhà ưu tiên sự tiện nghi, thông thoáng và gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là điều Quyền Linh mong muốn dành tặng mẹ, để bà có thể tận hưởng tuổi già trong không gian yên bình giữa vùng sông nước Đồng Tháp.

(Tổng hợp)

Căn nhà ở quê của Quyền Linh - Ảnh 6.1 điểm đến của Việt Nam vừa được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới 2026: Cây "mọc trong nhà thủng cả mái", du khách đến rồi khó quên

Không gian này mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên khi du khách có thể lưu trú giữa rừng, tận hưởng không khí trong lành và ngắm cảnh từ trên cao.

Thùy Linh

Phụ nữ mới

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