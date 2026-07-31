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Ốc Thanh Vân đã trở về Việt Nam

| | Lifestyle

Gia đình Ốc Thanh Vân sang Úc để vui chơi, tận hưởng mùa đông vào cuối tháng 6/2026.

Sau khoảng một tháng ở Úc, Ốc Thanh Vân mới đây đã trở về Việt Nam. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ loạt hình ảnh tại Nha Trang, đồng thời thông báo lịch trình công việc trong những ngày ở đây.

Trong bài đăng, Ốc Thanh Vân viết: "Xin chào Nha Trang!". Nữ MC cho biết sáng hôm sau sẽ dẫn chương trình Mái ấm gia đình Việt tại Quảng trường 2 Tháng 4, đồng thời gửi lời hẹn gặp khán giả địa phương. Bên cạnh lịch trình công việc, cô cũng đăng tải một số hình ảnh đời thường trong thời gian lưu lại Nha Trang.

Ốc Thanh Vân đã trở lại Việt Nam sau khoảng 1 tháng sinh sống ở Úc. Ảnh: FBNV

Cô chia sẻ khoảnh khắc có mặt ở Nha Trang để ghi hình cho một chương trình. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 6 vừa qua, Ốc Thanh Vân chia sẻ hình ảnh cùng gia đình trở lại Úc. Tuy nhiên, chuyến đi lần này không nhằm mục đích định cư lâu dài. Cô cho biết chủ yếu đưa các con sang Úc để tận hưởng kỳ nghỉ hè, trải nghiệm mùa đông và có thêm thời gian nghỉ ngơi bên gia đình trước khi trở lại với lịch học cũng như cuộc sống thường nhật.

Cô từng chia sẻ: "Xin chào cả nhà, mình đã quay trở lại Melbourne rồi. Rất là nhớ mọi người. Sau 1 năm thì mẹ con mình lại có mặt ở đây để tận hưởng mùa đông nước Úc. Con vừa nghỉ hè 1 cái là mình lên đường liền. Mình sẽ ở đây 1 tháng".

Gia đình Ốc Thanh Vân sang Úc để vui chơi, tận hưởng mùa đông vào cuối tháng 6/2026. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2024, Ốc Thanh Vân từng đưa 3 con sang Úc sinh sống và học tập, mong muốn các bé có cơ hội trải nghiệm môi trường giáo dục cũng như cuộc sống mới. Trong thời gian ở nước ngoài, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc các con, đồng thời tạm gác một số hoạt động nghệ thuật để thích nghi với cuộc sống tại Úc.

Chia sẻ về lý do sang nước ngoài, Ốc Thanh Vân từng cho hay: "Nhà tôi quen gắn bó, sum vầy. Đến một ngày, vào bữa cơm, mấy mẹ con ăn không còn thấy ngon là tôi hiểu chúng tôi cần điều gì. Cả gia đình không còn muốn xa nhau nữa".

Đến đầu năm 2025, Ốc Thanh Vân đưa các con trở về Việt Nam để ổn định cuộc sống. Sau khi trở lại, cô tham gia các chương trình truyền hình, sân khấu kịch, đồng thời duy trì công việc kinh doanh và hoạt động trên mạng xã hội.

Ốc Thanh Vân từng đưa 3 con sang Úc để sinh sống và học tập. Tuy nhiên cô cùng gia đình đã về Việt Nam vào đầu năm 2025. Ảnh: FBNV

Sau khi trở lại, cô tham gia các chương trình truyền hình, sân khấu kịch, đồng thời duy trì công việc kinh doanh và hoạt động trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

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