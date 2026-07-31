Nam ca sĩ hải ngoại nổi tiếng: "Tiền cát xê một show chỉ mua được 2, 3 tô phở"

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, MC Nguyên Khang đã chia sẻ lại những dòng tâm sự của ca sĩ Hồng Ngọc về chuyện đời, chuyện nghề với nội dung như sau:

"Là một ca sỹ cũng được nhiều người biết đến, cuộc sống khá ổn định, thế nhưng với tôi, chuyện ngồi ghế Business hạng C là hiếm hoi lắm. Bình thường tôi chỉ mua ghế Economy, gần đây thì ráng ráng ghế Premium là thấy quá sức sang chảnh rồi. May mắn vì bay nhiều, nên tôi luôn được hãng máy bay upgrade lên hạng Business, ôi chao, vui lắm lắm!

Hồng Ngọc và Quang Dũng

Tâm nhà tôi nhiều lần thấy tôi bay đường dài mà ngồi ghế thường, anh xót ruột lắm, cứ bảo: "Anh book cho tất cả các ca sỹ công ty mình Business mà vợ lại muốn ngồi ghế thường, anh thấy buồn lắm…".

Tôi chỉ cười và nói cho anh an tâm: "Bao nhiêu người mơ được như mình? Ngồi trên máy bay, coi phim, không thích thì ngủ, đói thì ăn, không phải làm gì cực nhọc, chỉ ê mông, tê chân tí, mất ngủ chút xíu.

Nhưng tới nơi bước lên sân khấu cũng ràng ngời và sáng chói như ai cũng đẹp quá trời quá đất. Tê chân thi xíu hết, ê mông thì vài tiếng nó hết, thiếu ngủ thì ngủ bù sau show. Vậy là quá sướng rồi còn gì nè. Nhiều người ngoài kia, cực nhọc kiếm từng đồng, cả giấc ngủ còn không có nữa…".

Vậy nên tôi chẳng bao giờ dám than vãn bay mệt quá hay khổ quá, vì thật ra, có mệt xíu nhưng vẫn rất tuyệt. Chỉ là khi nhìn giá vé Business bay đường dài, thấy mà choáng! Tôi lại nghĩ ngay: "Tiền này mình làm được khối việc khác".

Với người dư dả thì đó là chuyện nhỏ, còn tôi một nghệ sĩ vừa đủ tiêu thì đó là chuyện lớn. Nhưng mà được upgrade thì còn nói gì nữa, quá sức thích đi chứ, tôi vẫn hí hửng như trúng xổ số vậy đó. Vẫn luôn biết ơn vì đã được làm nghề này".

Ca sĩ Quang Dũng nghe vậy liền chia sẻ: "Tôi hiểu chia sẻ của Hồng Ngọc vì chúng tôi đã đi hát cùng nhau suốt nhiều năm, kinh qua nhiều thập niên, từ những ngày đầu khó khăn vô cùng.

Có những ngày chúng tôi hát mười mấy show từ sáng tới đêm nhưng cũng không được bao nhiêu tiền. Cát xê rất thấp. Tiền cát xê một show chỉ mua được 2, 3 tô phở.

Chúng tôi đã đi qua những thăng trầm đó nên khi đọc những dòng tâm sự của Hồng Ngọc, tôi nhìn lại hành trình từ đầu tới ngày hôm nay. Điều tôi hạnh phúc là mình vẫn trụ được, đứng đây để hát, chia sẻ những câu chuyện của mình với khán giả hay các ca sĩ đàn em".