Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Nhan sắc như tài phiệt trong truyện bước ra, đến đâu cũng thành tâm điểm

Anh Tú Atus lại viral mạng xã hội

Thời gian gần đây, Anh Tú Atus đang trở thành cái tên được nhắc đến khá nhiều trên mạng xã hội sau khi xuất hiện trong Running Man Vietnam 2026. Chỉ sau hai tập đầu lên sóng, loạt khoảnh khắc của nam nghệ sĩ đã nhanh chóng lan truyền trên TikTok, Facebook và nhiều diễn đàn giải trí. Từ những tình huống tham gia thử thách, các pha tương tác với dàn cast cho đến những lần góp mặt trong các “điểm nóng” của trò chơi, Anh Tú Atus dần trở thành một trong những gương mặt được khán giả chú ý nhiều hơn.

Anh Tú Atus đang trở thành cái tên được nhắc đến khá nhiều trên mạng xã hội sau khi xuất hiện trong Running Man Vietnam 2026

Ở mùa năm nay, Anh Tú Atus trở thành một trong những thành viên được chú ý của chương trình. Trong các thử thách mang tính chiến thuật, đặc biệt khi đảm nhận vai trò gián điệp, nam nghệ sĩ nhiều lần gây bàn luận nhờ cách quan sát, xử lý tình huống và đưa ra quyết định trong trò chơi.

Anh Tú xuất hiện trên top trending thảo luận sau khi Running Man phát sóng

Thay vì tạo dấu ấn bằng những màn tung hứng hay miếng hài, Anh Tú Atus được nhắc đến nhiều hơn ở lối chơi thiên về tính toán. Nhiều đoạn cắt ghi lại màn thể hiện của anh nhanh chóng lan truyền trên TikTok, Facebook và Threads, góp phần đưa tên tuổi Anh Tú Atus trở thành một trong những chủ đề được bàn luận sau mỗi tập phát sóng.

Không chỉ dừng lại ở gameshow, sức hút của Anh Tú Atus còn được duy trì nhờ hoạt động cá nhân trên mạng xã hội

Không chỉ dừng lại ở gameshow, sức hút của Anh Tú Atus còn được duy trì nhờ hoạt động cá nhân trên mạng xã hội. Những hình ảnh đời thường hay các cập nhật mới của anh thường nhận về lượng tương tác khá tốt. Sau hiệu ứng từ Anh Trai Say Hi, việc tiếp tục góp mặt trong Running Man Vietnam giúp Anh Tú Atus giữ được độ phủ sóng ổn định với khán giả trẻ, đặc biệt là nhóm người xem yêu thích các chương trình thực tế.

Đẹp trai là lợi thế rất lớn

Ngoại hình từ lâu đã là một trong những điểm dễ nhận thấy nhất khi nhắc đến Anh Tú Atus. Điều này tiếp tục được nhấn mạnh khi vào tháng 4/2026, nam nghệ sĩ xuất hiện trong danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Nhan sắc Anh Tú là tổ hợp của khí chất sang trọng, đường nét sắc sảo nhưng hài hòa. Gương mặt không góc chết giúp anh cân nhiều phong cách, nhưng phù hợp nhất vẫn là lịch thiệp, trang trọng chuẩn công tử tài phiệt.

Vào tháng 4/2026, Anh Tú xuất hiện trong danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố

Danh sách năm nay có sự góp mặt của nhiều đại diện Việt Nam như Sơn Tùng M-TP, Hùng Huỳnh, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI và Anh Tú Atus. Dù mới chỉ dừng ở vòng đề cử và kết quả cuối cùng chưa được công bố, thông tin này vẫn giúp tên tuổi Anh Tú Atus thu hút thêm sự quan tâm từ người hâm mộ.

Đây cũng là lợi thế đã theo Anh Tú Atus từ những ngày đầu hoạt động. Sinh năm 1993, tên thật là Bùi Anh Tú, Anh Tú Atus bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên trước khi mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Anh từng tham gia các bộ phim như 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu, Cua Lại Vợ Bầu, Chị Mười Ba và Gặp Lại Chị Bầu. Với ngoại hình sáng, phong cách trẻ trung và khả năng thích ứng với nhiều dạng vai, Anh Tú Atus dần trở thành gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt trong nhóm nghệ sĩ trẻ.

Với ngoại hình sáng, phong cách trẻ trung và khả năng thích ứng với nhiều dạng vai, Anh Tú Atus dần trở thành gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt trong nhóm nghệ sĩ trẻ

Song song với diễn xuất, Anh Tú Atus cũng thử sức ở âm nhạc và các chương trình truyền hình thực tế. Bước ngoặt đáng chú ý đến vào năm 2024 khi anh tham gia Anh Trai Say Hi. Chương trình giúp nam nghệ sĩ tiếp cận lượng khán giả trẻ rộng hơn, đồng thời định hình hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, có thể hát, trình diễn và theo đuổi phong cách sân khấu hiện đại. Trong suốt thời gian tham gia, Anh Tú Atus thường được nhắc đến như một trong những “visual” nổi bật nhờ ngoại hình và thần thái khi biểu diễn.

Sau Anh Trai Say Hi, Anh Tú Atus xuất hiện liên tục tại các sự kiện giải trí, gameshow

Sau Anh Trai Say Hi , Anh Tú Atus duy trì nhịp hoạt động khá đều. Anh xuất hiện liên tục tại các sự kiện giải trí, gameshow và nhiều chiến dịch quảng bá. Việc góp mặt trong Running Man Vietnam 2026 tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động này, giúp tên tuổi của anh giữ được độ nóng và tiếp cận thêm nhóm khán giả vốn yêu thích các chương trình thực tế.

Tuy nhiên, nếu nhìn riêng ở mảng âm nhạc, Anh Tú Atus vẫn chưa có một ca khúc thật sự bứt phá để trở thành dấu ấn đại chúng. Trước và sau Anh Trai Say Hi, anh đã phát hành một số sản phẩm như Đến Cuối Cùng Vẫn Cô Đơn, Mình Đừng Quên Nhau, Bài Hát Không Để Đi Diễn hay Nỗi Đau Đính Kèm kết hợp cùng RHYDER.

Nỗi Đau Đính Kèm - Anh Tú Atus ft. RHYDER

Dù các ca khúc này đều nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, chúng chủ yếu tạo hiệu ứng trong cộng đồng khán giả theo dõi Anh Tú Atus thay vì trở thành những bản hit phủ sóng rộng rãi. Tuy nhiên, thay vì tập trung hoàn toàn vào âm nhạc, nam nghệ sĩ những năm gần đây lựa chọn phát triển song song nhiều lĩnh vực, từ diễn xuất, gameshow đến các hoạt động giải trí và thời trang. Điều này giúp Anh Tú Atus duy trì sự hiện diện đều đặn trước công chúng.

Ở thời điểm hiện tại, Anh Tú Atus vẫn là một trong những gương mặt có sức hút ổn định của Vbiz

Ở thời điểm hiện tại, Anh Tú Atus vẫn là một trong những gương mặt có sức hút ổn định của Vbiz. Từ hiệu ứng của Anh Trai Say Hi đến sự quan tâm dành cho Running Man Vietnam 2026, tên tuổi anh liên tục xuất hiện trong các chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Việc hoạt động đa lĩnh vực cũng giúp Anh Tú Atus xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ giải trí toàn diện, thay vì chỉ gắn với một vai trò cụ thể.

Ảnh: FBNV