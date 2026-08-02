Mở công ty 'bán' World Cup bất thành, Chủ tịch FIFA đối mặt nguy cơ mất chức

Đầu tuần này, chủ tịch FIFA đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) và bán cổ phần tại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Nhóm các nhà đầu tư tiềm năng được cho là do Joshua Kushner, em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đứng đầu.

Hôm 29/7, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi thư tới toàn bộ 211 liên đoàn thành viên, cho biết mỗi liên đoàn sẽ nhận được 40 triệu USD (khoảng 30 triệu bảng) nếu ủng hộ kế hoạch gây tranh cãi của ông về việc bán cổ phần tại các giải đấu lớn do FIFA tổ chức. Infantino đã ấn định hạn chót là ngày 19/9 để các liên đoàn bóng đá chấp thuận kế hoạch này nếu muốn nhận khoản thanh toán ban đầu trị giá 20 triệu USD (15 triệu bảng).

Tuy nhiên, đề xuất vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trên toàn cầu. UEFA tuyên bố sẽ tẩy chay World Cup nếu kế hoạch được thực hiện, sau đó CONCACAF và AFC cũng bày tỏ lập trường tương tự. Trước áp lực lớn, ông Infantino hủy bỏ kế hoạch vào ngày 1/8. UEFA khẳng định không còn tin tưởng ông, còn Liên đoàn Bóng đá Anh kêu gọi đánh giá toàn diện ban lãnh đạo FIFA trong bối cảnh sức ép đòi Infantino từ chức ngày càng gia tăng.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gây chấn động với kế hoạch bán cổ phần World Cup - Ảnh: Reuters

Hôm thứ Bảy, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) David Bernstein bày tỏ lo ngại rằng Gianni Infantino sẽ vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch FIFA nếu ông còn nhận được sự ủng hộ của các liên đoàn bóng đá thành viên. Trong khi đó, phóng viên thể thao Rob Harris của Sky News cho biết các động thái nhằm buộc Infantino rời khỏi ghế Chủ tịch FIFA đang “tăng tốc” và hiện có 3 con đường có thể khiến ông mất chức.

Đầu tiên là bỏ phiếu bất tín nhiệm. Theo Điều lệ FIFA, nếu 20% số liên đoàn thành viên FIFA (tương đương 43 quốc gia) yêu cầu, một Đại hội FIFA bất thường có thể được triệu tập trong vòng ba tháng. Tại đại hội này, các thành viên có thể đề nghị đưa nội dung bỏ phiếu bãi nhiệm Chủ tịch FIFA vào chương trình nghị sự.

Khả năng thứ hai là bị bãi nhiệm thông qua cơ quan điều hành. Ủy ban Đạo đức FIFA có thể mở cuộc điều tra nếu có khiếu nại chính thức từ các liên đoàn thành viên hoặc các quan chức FIFA cho rằng Chủ tịch đã vi phạm bộ quy tắc đạo đức.

Ủy ban này có thể áp dụng các hình thức kỷ luật, chẳng hạn như cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong thời gian dài. Tuy nhiên, do hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Infantino vi phạm quy tắc đạo đức, khả năng này được đánh giá là khó xảy ra.

Cuối cùng, Infantino có thể mất chức thông qua thất bại trong cuộc bầu cử. Ông sẽ tái tranh cử vào tháng 3 năm sau và sẽ không còn là Chủ tịch FIFA nếu Đại hội FIFA bỏ phiếu lựa chọn một ứng viên khác.

Trong quá khứ, từng có một vị chủ tịch FIFA đã phải rời khỏi cương vị vì dính bê bối. Đó chính là người tiền nhiệm của Gianni Infantino, ông Sepp Blatter. Năm 2015, Blatter tuyên bố từ chức khi cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn của FBI nhằm vào FIFA ngày càng mở rộng. Sau đó, ông bị Ủy ban Đạo đức FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá vì khoản thanh toán gây tranh cãi cho Chủ tịch UEFA khi đó là Michel Platini.

Trước đó, năm 1974, Chủ tịch FIFA Stanley Rous, người lãnh đạo tổ chức từ năm 1961, đã thất bại trong cuộc bầu cử tái đắc cử trước ông Joao Havelange của Brazil.

Trong lịch sử FIFA, đã có 3 vị chủ tịch qua đời khi đang đương chức, gồm Daniel Burley Woolfall (năm 1918), Rodolphe Seeldrayers (năm 1955) và Arthur Drewry (năm 1961).



