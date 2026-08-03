Hãng hàng không giá rẻ quốc tế thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc ở ngay Việt Nam, vị trí hấp dẫn

Một hãng hàng không quốc tế vừa thông báo tìm nhân sự làm việc trực tiếp tại sân bay Cam Ranh. Vị trí tuyển dụng phù hợp với người có khả năng ngoại ngữ, yêu thích môi trường hàng không và muốn tham gia vào quá trình phục vụ, điều phối các chuyến bay quốc tế.

Cụ thể, theo thông báo được đăng ngày 31/7 trên fanpage có dấu xác minh của JEJU air, hãng đang tuyển Airport Representative, tức nhân viên đại diện hãng tại sân bay Cam Ranh.

Yêu cầu được hãng nhấn mạnh là ứng viên phải thông thạo tiếng Anh; khả năng sử dụng tiếng Hàn được xem là một lợi thế. Hồ sơ ứng tuyển là CV viết bằng tiếng Anh, gửi tới địa chỉ hanoi_reservation@jejuair.net, đồng gửi byjang@jejuair.net. Hạn nhận hồ sơ là ngày 10/8/2026.

Bài đăng tuyển nhân viên tại sân bay Cam Ranh, Việt Nam của Jeju Air (Ảnh chụp màn hình)

Jeju Air được thành lập năm 2005 và tự giới thiệu là hãng hàng không giá rẻ hàng đầu Hàn Quốc. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, tính đến nửa đầu năm 2025, hãng có khoảng 3.000 nhân viên, khai thác mạng bay kết nối nhiều thành phố trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm các điểm đến tại Việt Nam.

Việc hãng tuyển đại diện tại Cam Ranh diễn ra trong bối cảnh đây là một trong những cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ, phục vụ Nha Trang và các điểm du lịch của Khánh Hòa. Website chính thức của Jeju Air hiện liệt kê Nha Trang, mã sân bay CXR, trong hệ thống điểm đến của hãng.

Đáng chú ý, Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường khách lớn của Khánh Hòa. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh cho biết trong mùa hè 2026, thị trường này có khoảng 14 chuyến bay mỗi ngày tới sân bay Cam Ranh. Điều này phần nào lý giải vì sao ứng viên biết tiếng Hàn được ưu tiên.

Ảnh Skytrax

Vị trí không chỉ đơn thuần là đứng tại quầy làm thủ tục

Trong tài liệu tuyển dụng đính kèm, Jeju Air cho biết nhân sự được lựa chọn sẽ tham gia quản lý hoạt động khai thác hằng ngày, nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn liên quan đến an toàn, an ninh, chất lượng và khả năng khởi hành đúng giờ.

Trên thực tế, Airport Representative thường là đầu mối đại diện cho hãng tại sân bay. Công việc có thể bao gồm theo dõi quá trình làm thủ tục, lên tàu, phục vụ hành lý; phối hợp với nhà ga, đơn vị phục vụ mặt đất, an ninh hàng không và tổ bay; đồng thời xử lý những tình huống như chuyến bay chậm, hành khách thiếu giấy tờ hoặc hành lý không đến đúng chuyến.

Điểm hấp dẫn của vị trí này là môi trường làm việc quốc tế, cơ hội sử dụng ngoại ngữ thường xuyên và được tiếp cận trực tiếp hoạt động khai thác hàng không. Kinh nghiệm tích lũy cũng có thể giúp nhân sự phát triển sang những mảng như dịch vụ hành khách, điều hành khai thác, giám sát mặt đất hoặc quản lý trạm.

Ảnh Job.vn

Tuy nhiên, đây không phải công việc chỉ có hình ảnh hào nhoáng tại sân bay. Nhân viên thường phải làm theo giờ khai thác chuyến bay, bao gồm ca sáng sớm, buổi tối, cuối tuần hoặc ngày lễ. Khi chuyến bay chậm, hủy hay gặp bất thường, thời gian làm việc cũng có thể thay đổi.

Ứng viên cần chuẩn bị gì?

Do hãng yêu cầu CV bằng tiếng Anh, ứng viên nên trình bày hồ sơ ngắn gọn, tập trung vào kinh nghiệm liên quan đến hàng không, du lịch, khách sạn hoặc chăm sóc khách hàng. Cathay Pacific khuyến nghị CV chỉ nên dài khoảng một đến hai trang, đồng thời cần được điều chỉnh theo từng công việc thay vì sử dụng một mẫu chung cho mọi vị trí.

Các kỹ năng như xử lý khiếu nại, phối hợp nhiều bộ phận, kiểm tra giấy tờ, làm việc chính xác dưới áp lực thời gian và giao tiếp với khách quốc tế nên được mô tả bằng ví dụ cụ thể.

Ứng viên cũng cần chuẩn bị phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và luyện trước một số tình huống thường gặp: hành khách nổi nóng vì chuyến bay chậm, khách tới muộn khi quầy sắp đóng, thiếu giấy tờ xuất nhập cảnh hoặc thất lạc hành lý. Cách trả lời nên thể hiện khả năng giữ bình tĩnh, tuân thủ quy trình và ưu tiên an toàn.

Ảnh You Work For Them

Cuối cùng, hồ sơ chỉ nên được gửi qua kênh có thể xác minh. Emirates Group cảnh báo mọi lời mời việc làm yêu cầu ứng viên chuyển tiền đều là gian lận. Người tìm việc không nên nộp phí phỏng vấn, phí giữ chỗ, phí đồng phục, đồng thời tuyệt đối không cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho người tự xưng là nhà tuyển dụng.

Với những người có ngoại ngữ tốt, kinh nghiệm dịch vụ và sẵn sàng làm việc theo ca, vị trí đại diện Jeju Air tại Cam Ranh có thể là cơ hội đáng chú ý để bước vào môi trường hàng không quốc tế ngay tại Việt Nam.