Quán vịt vợ Cục trưởng Xuân Bắc mua liên tục cháy hàng, mâm cơm “đáp trả” sau đó càng gây chú ý

Tối 2/8, bà xã NSND Xuân Bắc bất ngờ thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mâm cơm gia đình được chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt. Kèm theo những bức ảnh, cô chỉ viết ngắn gọn hai chữ: "Ưng chưa?" nhưng cũng đủ khiến dân mạng bàn tán rôm rả.

Mâm cơm của vợ nam nghệ sĩ mang đậm phong vị bữa cơm gia đình Việt với những món ăn quen thuộc như rau muống xào tỏi, vịt quay, thịt lợn mán hấp, đậu đũa luộc, canh rau muống, dưa chua cùng đầy đủ nước chấm, gia vị, rau thơm. Các món được sắp xếp gọn gàng trong bộ bát đĩa sứ, tạo cảm giác vừa ngon miệng vừa ấm cúng.

Mâm cơm vợ NSND Xuân Bắc chia sẻ

Ngay sau khi đăng tải, nhiều người dành lời khen cho sự chỉn chu trong cách bày biện cũng như thực đơn đầy đủ dinh dưỡng, cân bằng giữa thịt, rau và canh.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước đó, vợ Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng tiết lộ món vịt quay mà gia đình thưởng thức được đặt mua từ một cửa hàng online từ tối hôm trước nhưng hiện đã "cháy hàng". Cô còn chủ động gắn thẻ (tag) cửa hàng bán vịt quay vào bài đăng để nhiều người dễ tìm mua hơn. Chi tiết này cũng phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của gia đình nam nghệ sĩ. Mỗi lần Xuân Bắc hoặc bà xã chia sẻ một món ăn, địa chỉ hay sản phẩm nào đó trên mạng xã hội, những món ấy thường nhanh chóng được nhiều người tìm kiếm và "săn lùng".

Quán vịt quay vợ nam nghệ sĩ mua liên tục được dân mạng "săn lùng"

Nhiều người cho rằng bài đăng lần này của bà xã Xuân Bắc là cách đáp lại đầy tinh tế những lời chê bai trước đó về việc cô không đảm đang, tháo vát.

Trước đó, NSND Xuân Bắc từng chia sẻ hình ảnh bữa cơm gia đình lúc gần 10 giờ tối cùng dòng trạng thái hài hước: "Ăn cơm muộn có cái hay của nó. Muống vườn nhà, rau sống... gốc cây cau. Dưa tự muối, quá chua - xào bớt gắt. Đĩa vịt quay chắc chắn... là đi mua."

Ảnh: FBNV

Bữa cơm gồm rau luộc, dưa xào và vịt quay mua sẵn nhanh chóng nhận được nhiều bình luận. Phần lớn khán giả đều khen mâm cơm dân dã, ngon mắt, đồng thời nhắn nhủ nam nghệ sĩ nên ăn đúng giờ để đảm bảo sức khỏe.

Tuy nhiên, một cư dân mạng lại để lại bình luận mang tính mỉa mai: "Vịt để nguyên trong hộp, canh để nguyên trong nồi. Vợ Cục trưởng đảm đang quá."

Không né tránh, Cục trưởng Xuân Bắc đáp lại bằng đúng phong cách hài hước quen thuộc. Anh viết: "Trước cũng có bày biện: cắt tỉa rồng phượng, trái cây cắt lát xếp thành hoa, cả con gà hoặc vịt thêm 'phụ kiện' xếp thành con công như đang bay lên... các kiểu đấy. Nhưng mình bảo thôi! Cơm bữa chứ có phải... giỗ đâu. Chúc mừng bạn có vợ đảm đang theo ý bạn nhé!".

NSND Xuân Bắc trả lời bình luận từ cư dân mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Màn đối đáp dí dỏm của nam nghệ sĩ tiếp tục thu hút lượng lớn tương tác. Nhiều ý kiến cho rằng điều đáng quý nhất của một bữa cơm gia đình không nằm ở cách trang trí cầu kỳ, mà là sau một ngày bận rộn vẫn có bữa cơm nóng hổi, có người chuẩn bị và chờ mình trở về.

Thực tế, với những khán giả theo dõi NSND Xuân Bắc từ lâu, hình ảnh nam nghệ sĩ khoe cơm nhà vào tối muộn đã không còn xa lạ. Những bữa ăn anh chia sẻ thường rất giản dị, đôi khi chỉ là cơm nguội ăn cùng vài món vợ để phần như canh bí, cá kho, thịt băm, trứng rán, cà bung, canh dưa cải nấu sườn hay chả quế.

Nam nghệ sĩ thường xuyên khoe mâm cơm bà xã nấu. Ảnh: FBNV

Dù lịch làm việc luôn kín mít, NSND Xuân Bắc vẫn giữ thói quen trở về nhà dùng bữa cùng gia đình thay vì ăn ngoài. Điều khiến nhiều người yêu mến không chỉ là những món ăn dân dã, gần gũi mà còn là sự trân trọng anh dành cho từng bữa cơm nhà. Với nam nghệ sĩ, chỉ cần là món vợ chuẩn bị thì món nào cũng ngon và đáng để thưởng thức.