Loạt mâm cơm nhà cục trưởng Xuân Bắc: Không cắt tỉa rồng phượng, cũng chẳng xếp thành con công mà nhìn vẫn ngon!

Mới đây, màn đối đáp của NSND Xuân Bắc về chuyện bày biện mâm cơm gia đình nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo đó một bình luận cho rằng vịt quay vẫn để nguyên trong hộp, canh còn để trong nồi là chưa đẹp mắt, nam nghệ sĩ hài hước đáp: "Trước cũng có bày biện: cắt tỉa rồng phượng, trái cây cắt lát xếp thành hoa, cả con gà hoặc vịt thêm 'phụ kiện' xếp thành con công như đang bay lên... các kiểu đấy. Nhưng mình bảo thôi! Cơm bữa chứ có phải... giỗ đâu. Chúc mừng bạn có vợ đảm đang theo ý bạn nhé!".

Màn đối đáp gây chú ý của Xuân Bắc về mâm cơm đang viral

Cũng từ màn đối đáp này, nhiều người để ý hơn đến những mâm cơm thường ngày mà Cục trưởng Xuân Bắc vẫn thường chia sẻ.

Thực tế, nếu từng theo dõi trang cá nhân của Xuân Bắc, sẽ thấy chuyện mâm cơm nhà anh không bày biện cầu kỳ vốn chẳng phải điều mới.

Bữa cơm nhà của Xuân Bắc thường diễn ra vào khoảng 2 - 3h sáng, sau khi kết thúc công việc trở về nhà. Do thường xuyên đi làm về trễ nên anh thường ăn cơm một mình, những bữa ăn rất đơn giản, thậm chí là cơm nguội cho qua bữa...

Cục trưởng Xuân Bắc thường chia sẻ những bữa ăn đơn giản lúc đêm muộn

Không phải những mâm cơm nhiều món hay được bày như tiệc, các món ăn mà vợ Xuân Bắc chuẩn bị đều rất quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Có hôm là bát canh rau, đĩa cá kho, thịt rang và rau luộc. Có hôm chỉ vài món đơn giản với mắm tép, cơm nguội. Thậm chí, Xuân Bắc từng khoe cả bữa cơm với đồ ăn còn lại từ hôm trước, vừa ăn vừa pha trò bằng những dòng trạng thái khiến dân mạng bật cười.

Điểm chung của những mâm cơm này là cách bày biện khá thoải mái. Món nào cần thì vẫn để nguyên trong nồi, đồ mua sẵn vẫn nằm trong hộp, không quá đặt nặng chuyện phải chuyển sang đĩa hay trang trí cho đẹp mắt. Đúng như cách Xuân Bắc nói, đó đơn giản là "cơm bữa".

Ngoài các món quen thuộc như thịt, cá, canh hay rau luộc, nam nghệ sĩ cũng nhiều lần khoe những nguyên liệu có sẵn trong vườn nhà. Rau muống, rau sống hay các loại rau theo mùa thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm, tạo cảm giác rất gần gũi.

Mâm cơm thường ngày không cầu kỳ, đều là những món ăn quen thuộc

Song, NSND Xuân Bắc cũng từng nhận nhiều bình luận liên quan đến mâm cơm như thiếu món này, thiếu món kia. Tuy nhiên anh đều bày tỏ rằng: "Về nhà có món này vợ phần là nhất rồi. Chả mong gì hơn". Bên cạnh đó, Xuân Bắc luôn dành lời khen cho vợ dù đôi khi chỉ nấu vội một bát mì, bát phở nhưng anh xuýt xoa cho rằng rất ngon.

Xuân Bắc luôn thể hiện sự hạnh phúc vì về muộn nhưng vẫn được vợ chuẩn bị đồ ăn đầy đủ

NSND Xuân Bắc tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - là một trong những nghệ sĩ được khán giả yêu mến và trân trọng suốt nhiều thập kỷ qua.

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1995, anh nhanh chóng ghi dấu ấn với vai diễn Núi trong bộ phim truyền hình “Sóng ở đáy sông”, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất. Không chỉ thành công trên màn ảnh, Xuân Bắc còn chinh phục khán giả qua vai Nam Tào trong chương trình “Gặp nhau cuối năm”, trở thành một phần không thể thiếu của ký ức Tết Việt. Song song với diễn xuất, Xuân Bắc còn là người dẫn chương trình. Năm 2006, nam nghệ sĩ kết hôn với bà xã Hồng Nhung. Hiện tại, vợ chồng anh có 3 con trai.

Vào năm 2024, anh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.