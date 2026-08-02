Vì sao người 30s chi 7 tỷ để ở nhà có “bức tường kính”?

Dạo gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc âm thầm xuất hiện một kiểu "flex" nhà cửa khá đặc biệt: Không khoe nhà rộng bao nhiêu mét vuông, có bao nhiêu phòng ngủ hay nội thất đắt tiền, mà khoe… từ trong nhà nhìn ra được gì.

Đó có thể là biển, là một khúc sông, một mặt hồ hay cả đường chân trời của thành phố. Điểm chung là những căn nhà này thường có mảng kính lớn sát sàn, thậm chí biến gần như cả một mặt tường thành khung cửa, để cảnh quan bên ngoài trở thành một phần của không gian sống.

Có người bỏ khoảng 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) để mua một căn hộ chỉ vì mê một ô cửa kính. Có người dành nhiều năm hoàn thiện căn nhà hướng biển mà mình mơ từ nhỏ. Cũng có người chi khoảng 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) cho một căn nhà hướng hồ rồi từ đó thay đổi cả công việc lẫn nhịp sống.

Nhìn bề ngoài, đây có thể là một kiểu tiêu tiền rất xa xỉ. Nhưng nghe kỹ những người trong cuộc chia sẻ, sẽ thấy họ dường như không mua một căn nhà có view. Họ đang mua một cuộc sống mà mỗi ngày đều có view.

Những người 30s chi 3-7 tỷ để mua một "khung cảnh" sống

Câu chuyện này bắt đầu với Tiếu Tiếu, một nhà sáng tạo nội dung sống tại Liêu Ninh, hiện sở hữu căn nhà 266m²2hướng thẳng ra biển. Khi bước vào 30s, mong muốn ấy càng trở nên rõ ràng: sau nhiều năm làm việc, cô bắt đầu muốn tiền mình kiếm được đổi lấy một cuộc sống thực sự yêu thích, thay vì chỉ một căn nhà để ở.

Và cũng ở thời điểm này, cô có đủ khả năng tài chính để biến sở thích thành hiện thực. Tiếu Tiếu dành khoảng 2 năm cải tạo, biến căn nhà thành không gian mà cô nói có lẽ 10 năm tới cũng chưa muốn đổi.

View căn nhà của Tiếu Tiếu nhìn vào ban đêm.

Cô ngồi ăn, kê giường nằm ngủ, thậm chí là chạy bộ trước chiếc view siêu xinh này.

Điểm đắt giá nhất nằm ở những mảng kính lớn: phòng khách có cửa kính dài khoảng 7m, mở ra gần như toàn bộ mặt biển. Với công việc sáng tạo nội dung tại nhà, cô còn kê bàn làm việc sát cửa sổ. Bí ý tưởng thì ngẩng đầu lên thấy biển, mệt mỏi thì chỉ cần nhìn ra ngoài.

Với Tiếu Tiếu, đây không còn là một “view đẹp” để ngắm vào cuối tuần. Đó là cảnh cô nhìn thấy trong lúc làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi và trở về nhà mỗi ngày.

Cô từng chia sẻ rằng dù có bao nhiêu ảnh hay video cũng khó truyền tải được cảm giác vừa bước vào nhà đã thấy cả vùng biển xanh trước mắt. Và có lẽ chính cảm giác ấy mới là thứ khiến khoản đầu tư trở nên đáng giá: Ở tuổi 30s, khi đã có khả năng mua thứ mình từng mơ, cô không còn muốn chờ đến kỳ nghỉ mới được sống cuộc đời mình thích. Cô muốn đưa nó về nhà.

Nếu Tiếu Tiếu dùng tiền để biến giấc mơ nhìn biển từ nhỏ thành đời sống hàng ngày, thì Can Can lại sẵn sàng chi khoảng 7 tỷ đồng chỉ vì một ô cửa kính.

“Vì một ô cửa sổ, tôi mua cả căn nhà” , Can Can chia sẻ trên Xiaohongshu cá nhân. Cô hiện sống trong căn hộ rộng 124m² tại Trường Sa, có tầm nhìn thẳng ra sông và thành phố.

Cô cho biết mình đã chi khoảng 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) để mua căn nhà.

View căn nhà của Can Can.

Nhưng nếu hỏi điều gì khiến cô thực sự xuống tiền, câu trả lời lại không phải 124m2 diện tích sử dụng.

Mà là một mảng cửa kính sát sàn. Không bị chắn bởi những công trình xung quanh, ô cửa mở ra toàn bộ cảnh sông phía trước. Can Can gọi đây là “ô cửa sổ chữa lành” - nơi mà ngay cả việc ngồi yên, không làm gì cũng trở thành một trải nghiệm dễ chịu.

Có thể buổi chiều cô ngồi đó chờ hoàng hôn.

Có thể tối đến, cô nấu một bữa cơm đơn giản rồi xem lại bộ phim yêu thích.

Cũng có những lúc chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngồi nhìn thành phố và mặt nước.

Cảnh vật bên ngoài thay đổi theo từng giờ, còn ô cửa kính biến nó thành một “bức tranh sống” ngay trong nhà.

Và đến nhân vật thứ ba, câu chuyện về những người 30s mua nhà có view đẹp lại đi thêm một bước: họ không chỉ muốn đổi nơi ở, mà muốn đổi cả cách sống.

Đó là Mi Tử, sống tại Quảng Đông cùng gia đình. Cô sở hữu căn nhà 140m2 do chính mình thiết kế, tựa lưng vào núi, hướng ra hồ, với giá khoảng 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Mi Tử chia sẻ góc yêu thích trong căn nhà.

Ở tuổi 30s, điều cô tìm kiếm không chỉ là một căn nhà đẹp, mà là một không gian cho phép mình sống chậm và chủ động hơn. Sau khi chuyển đến, Mi Tử rời công việc 9-to-5 để trở thành nhà sáng tạo nội dung về nhà cửa, có thêm thời gian nấu ăn, chăm sóc gia đình, tận hưởng không gian sống và gặp gỡ bạn bè.

Với cô, căn nhà 3,5 tỷ đồng giống như một “nút reset” cho cuộc sống. Cô từng viết rằng “vận mệnh tốt lên” đôi khi đơn giản là đưa cuộc sống về đúng hình dáng mình yêu thích.

Ba người, ba căn nhà: Tiếu Tiếu mua biển để biến giấc mơ từ nhỏ thành đời sống 30s; Can Can chi khoảng 7 tỷ đồng để mỗi ngày có một “bức tranh sống” ngoài cửa kính; còn Mi Tử mua nhà hướng hồ để bắt đầu một nhịp sống do chính mình quyết định.

Cảnh biển, sông hay hồ chỉ nằm ngoài lớp kính. Thứ họ thực sự mua là một cách sống mà ở tuổi 30s, họ đã đủ khả năng và đủ hiểu bản thân để lựa chọn.

Hé lộ lý do “xứng đáng xuống tiền”?

Nếu ở tuổi 20, một căn nhà thường được cân đo bằng diện tích, số phòng, vị trí hay khả năng tăng giá, thì bước sang 30s, tiêu chí bắt đầu khác đi. Đây là lúc nhiều người đã có công việc và thu nhập ổn định hơn, đồng thời cũng hiểu rõ mình muốn gì ở cuộc sống. Khi ấy, câu hỏi không chỉ còn là “mua được căn nhà thế nào?”, mà là “mỗi ngày mình sẽ sống thế nào trong căn nhà đó?”

Một chiếc view đẹp, nếu chỉ để chụp vài bức ảnh, có thể là thứ xa xỉ. Nhưng nếu mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy biển, chiều ngồi chờ hoàng hôn, làm việc trước mặt hồ hay tối về có thể ngồi bên cửa kính nhìn thành phố, giá trị của nó lại hoàn toàn khác. Thứ được mua không còn là một “view”, mà là những trải nghiệm được lặp lại mỗi ngày.

Không chỉ mua "nơi ở", mà mua cảm giác khi ở đó

Một mảng kính lớn có thể chỉ là chi tiết kiến trúc, nhưng nếu phía sau là biển, sông hay mặt hồ, nó gần như trở thành một "tiện ích" của căn nhà. Cùng một diện tích, trải nghiệm sống vì thế có thể khác hoàn toàn.

Ở tuổi 30s, người ta bắt đầu không chỉ tính căn nhà có bao nhiêu mét vuông, mà còn để ý mỗi ngày mình sẽ cảm thấy thế nào khi ở trong đó. Một ô cửa nhìn ra thiên nhiên có thể biến những khoảng thời gian rất bình thường - làm việc, ăn tối, đọc sách, ngồi ngẩn người - thành những phút nghỉ ngơi mà không cần bước ra khỏi nhà.

30s bắt đầu coi thời gian và trạng thái sống là tài sản

Đây cũng là lúc nhiều người nhận ra: kiếm được nhiều tiền hơn không có nghĩa là phải tiêu nhiều hơn, mà là có thể mua lại thời gian và sự dễ chịu cho chính mình.

Một căn nhà có view đẹp không khiến bạn giàu lên, nhưng có thể giúp buổi sáng bớt vội, buổi tối dễ chịu hơn, cuối tuần không nhất thiết phải tìm một nơi khác để "đi trốn". Những điều nhỏ như ngồi chờ hoàng hôn, nấu một bữa cơm, làm việc trước mặt nước hay đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ, khi được lặp lại mỗi ngày, sẽ trở thành chất lượng sống.

Và đó là thứ một bộ phận người 30s sẵn sàng trả tiền để có.

Ảnh: Xiaohongshu.