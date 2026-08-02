Mỹ nhân tóc đỏ gây sốt trong 'Spider-Man 4', nhan sắc như búp bê
Theo Lê Chi/VTC News |
02-08-2026 - 14:47 PM |
Lifestyle
Gây chú ý trong "Spider-Man 4", Sadie Sink không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất mà còn gây ấn tượng với mái tóc đỏ đặc trưng cùng nhan sắc được ví như búp bê.
- 02-08-2026
- 02-08-2026
- 02-08-2026
Theo Lê Chi/VTC News
Phụ nữ mới
Theo Phụ nữ mới
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