Những hình ảnh không bao giờ được lên sóng của Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9x

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền trở lại những hình ảnh và đoạn teaser hiếm của dự án Tứ Đại Mỹ Nhân, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Đáng chú ý, teaser hé lộ màn đối đầu căng thẳng giữa hai nhân vật do Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9X đảm nhận, thậm chí kết thúc bằng cảnh nhân vật của Lan Ngọc gục ngã sau phát súng do chính Diễm My 9X nổ ra. Đây cũng là những thước phim gần như chưa từng có cơ hội đến với công chúng.

Teaser Tứ Đại Mỹ Nhân

Sau nhiều năm hoàn toàn im ắng, không có thêm bất kỳ thông tin sản xuất hay lịch phát hành nào, phần lớn khán giả nhận định Tứ Đại Mỹ Nhân đã rơi vào tình trạng "đắp chiếu" và cơ hội ra mắt ở thời điểm hiện tại gần như không còn.

Thực tế, Tứ Đại Mỹ Nhân được công bố lần đầu từ năm 2019 như một dự án đầy tham vọng của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito. Khác với những phần Gái Già Lắm Chiêu trước đó chỉ có bản điện ảnh, dự án này được giới thiệu dưới định dạng "sản xuất kép", gồm một Original Series dài 10 tập, mỗi tập khoảng 60 phút, song song với một phim điện ảnh cùng tên.

Theo kế hoạch ban đầu, bản series sẽ mang màu sắc drama - crime (tâm lý, tội phạm, trinh thám), trong khi phiên bản điện ảnh vẫn giữ phong cách rom-com quen thuộc. Cả hai cùng khai thác thế giới showbiz hào nhoáng nhưng đầy mưu mô, xoay quanh hội bạn thân mang tên Tứ Đại Mỹ Nhân.

Ngay tại buổi công bố, ê-kíp xác nhận hai nữ chính đầu tiên là Ninh Dương Lan Ngọc trong vai Hoàng Quyên (Ms.Q) và Diễm My 9X trong vai Linh San. Hai mỹ nhân còn lại cùng bốn nam chính được cho biết sẽ tuyển chọn thông qua các đợt casting sau đó. Teaser được trình chiếu cũng hé lộ phần nào không khí căng thẳng của bộ phim, đặc biệt là màn đối đầu trực diện giữa hai nhân vật nữ. Cảnh Linh San chĩa súng về phía Hoàng Quyên, trước khi nhân vật của Lan Ngọc đổ gục, từng khiến nhiều khán giả tò mò về những biến cố sẽ xảy ra trong phim.

Không dừng ở đó, đến năm 2022, khi công bố kế hoạch phát triển Vũ Trụ Mỹ Nhân, Bảo Nhân và Namcito tiếp tục nhắc lại Tứ Đại Mỹ Nhân như một trong những dự án trọng điểm, bên cạnh Cô Gái Từ Quá Khứ. Thời điểm này, dàn diễn viên được mở rộng với những cái tên như Jun Vũ và Phương Anh Đào, khiến kỳ vọng của khán giả càng tăng cao.

Tuy nhiên, trái với Cô Gái Từ Quá Khứ đã kịp ra rạp cuối năm 2022, Tứ Đại Mỹ Nhân lại hoàn toàn "bặt vô âm tín". Không có thêm teaser mới, không công bố lịch quay, cũng không hé lộ lịch phát hành trên bất kỳ nền tảng nào. Đến năm 2026, dự án vẫn chưa có động thái tái khởi động hay thông báo chính thức về số phận.

Chính vì vậy, những hình ảnh trong teaser năm nào, đặc biệt là màn đối đầu giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9X, giờ đây được nhiều người gọi là "những thước phim không bao giờ được lên sóng". Dù nhà sản xuất chưa từng xác nhận hủy bỏ dự án, khoảng lặng kéo dài suốt nhiều năm khiến không ít khán giả tin rằng đây sẽ mãi là một trong những dự án dang dở đáng tiếc nhất của Vũ Trụ Mỹ Nhân.

Sau Cô Gái Từ Quá Khứ, Ninh Dương Lan Ngọc gần như vắng bóng khỏi màn ảnh rộng trong nhiều năm, chủ yếu hoạt động ở các chương trình giải trí và gameshow, khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi một trong những "ngọc nữ" của điện ảnh Việt không còn xuất hiện thường xuyên trong các dự án phim. Đến năm 2026, nữ diễn viên đánh dấu sự trở lại với dự án điện ảnh Mật Mã Đông Dương, dự kiến ra rạp năm 2027, đồng thời được đồn đoán góp mặt trong Chị Chị Em Em 3 sau khi xuất hiện tại lễ khai máy cùng dàn diễn viên như Chi Pu, Quốc Anh, Steven Nguyễn, Kỳ Duyên và NSND Lê Khanh. Đây được xem là tín hiệu cho thấy Lan Ngọc đang dần trở lại đường đua điện ảnh sau quãng thời gian dài im ắng.

Trong khi đó, Diễm My 9X vẫn duy trì hoạt động đều đặn ở cả điện ảnh lẫn truyền hình sau khi Cô Gái Từ Quá Khứ ra mắt. Nữ diễn viên góp mặt trong một số dự án như 1990, Giấc Mơ Của Mẹ, Yêu Nhầm Bạn Thân... và tiếp tục được đánh giá cao nhờ hình ảnh trưởng thành, sang trọng. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lớn lựa chọn. Sau khi kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn vào cuối năm 2023, Diễm My 9X vẫn duy trì công việc nghệ thuật, song cô không có bất kỳ dự án phim ảnh nào trong vài năm qua.