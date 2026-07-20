Đam mê bất tận của Cục trưởng Xuân Bắc

Những bài đăng của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn kiêm NSND Xuân Bắc trên MXH luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Bên cạnh những chia sẻ về công việc hay cuộc sống, nam nghệ sĩ còn nhiều lần khiến người hâm mộ thích thú bởi các câu chuyện rất đời thường, được kể bằng lối hài hước đặc trưng.

Trong số đó, có một nhân tố xuất hiện với tần suất dày đặc trên tài khoản Facebook hơn 2,8 triệu người theo dõi của anh, đến mức nhiều người nhắc đến Xuân Bắc là nghĩ ngay tới nó: quả mít.

Mới đây, NSND Xuân Bắc tiếp tục chia sẻ hình ảnh món quà đặc biệt được NSƯT Phú Đôn gửi tặng là một quả mít mật chín cây.

Cục trưởng Xuân Bắc thích thú chia sẻ hình ảnh được tặng một trái mít lớn.

Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, người đồng nghiệp đã gọi điện thông báo có mít ngon để gửi tặng. Xuân Bắc cũng tiết lộ đây không phải lần đầu anh được thưởng thức mít từ gia đình NSƯT Phú Đôn mà năm nào cũng được ăn mít từ vườn nhà ngoại của người đồng nghiệp.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, nhiều người nhận xét Cục trưởng có niềm đam mê đặc biệt với quả mít: “Mật mà chín cây thì cứ gọi là nhức cái nách anh ạ”, “Cục trưởng có niềm đam mê vô bờ bến với mít”, “Loanh quanh thì vẫn câu chuyện về quả mít anh nhỉ?”, “Chấp niệm của chú là mít ạ”,...

Tuy nhiên, với những người theo dõi Xuân Bắc từ lâu, hình ảnh này không hề xa lạ bởi anh đã nhiều lần chia sẻ những câu chuyện xoay quanh loại quả yêu thích này trên mạng xã hội.

Không ít lần anh được bạn bè, người quen gửi tặng mít từ khắp nơi. Thậm chí, Cục trưởng Xuân Bắc còn có một quả mít bằng gỗ được tạc sinh động như thật.

Ở một bài đăng khác, nam nghệ sĩ từng hào hứng khoe được một người quen gửi hẳn hạt mít luộc. Món quà giản dị nhưng khiến Xuân Bắc thích thú, tiếp tục trở thành chủ đề cho những màn tương tác dí dỏm với người hâm mộ.

Cục trưởng Xuân Bắc cũng khiến cư dân mạng bật cười khi kể câu chuyện về 2 quả mít trên cây ở cơ quan. Với lối kể chuyện hài hước đặc trưng, những quả mít bình dị bỗng trở thành nhân vật chính trong các bài đăng của nam nghệ sĩ, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Hình ảnh hạt mít luộc được nam nghệ sĩ chia sẻ lên MXH.

Được biết ngoài niềm đam mê với nghệ thuật, NSND Xuân Bắc còn được biết đến là người rất yêu cây cối và thích chăm sóc vườn tược. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc làm vườn, trồng cây, chăm hoa hay tận hưởng niềm vui rất đời thường bên các loại hoa quả, rau trái trong nhà.

Nghệ sĩ Xuân Bắc yêu thích cây cối, thường dành thời gian rảnh để chăm sóc vườn nhà

Ảnh: FBNV