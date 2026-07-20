Chuyến bay của nhà vô địch World Cup Tây Ban Nha được quan tâm nhất thế giới

Chuyến bay số hiệu IBE1410 cất cánh từ New York (Mỹ) đi Madrid (Tây Ban Nha) trở thành tâm điểm của giới hàng không lẫn bóng đá toàn cầu.

Chuyến bay cất cánh lúc 2h sáng 20/7 (theo giờ địa phương), dự kiến hạ cánh xuống Madrid lúc 14h.

Đây chính là chuyên cơ đặc biệt chở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha cùng chiếc cúp vàng danh giá trở về quê nhà, sau chiến thắng 1-0 đầy cảm xúc trước Argentina trong 120 phút thi đấu quả cảm.

Đội tuyển Tây Ban Nha không dành nhiều thời gian ăn mừng trong phòng thay đồ mà nhanh chóng lên chuyến bay thuê riêng trở về nước. Ảnh: Jetphotos.

Chuyến bay thu hút sự chú ý kỷ lục trên nền tảng theo dõi Flightradar24 , đang giữ vị trí được quan tâm nhất trên toàn cầu với hơn 8.000 người theo dõi trực tuyến cùng lúc.

Dự kiến khi hạ cánh xuống quê nhà, chuyên cơ A350-900 mang tên riêng là Paco de Lucí sẽ nhận được màn đón tiếp nồng nhiệt từ người dân cùng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chiến thắng 1-0 trước Argentina tại sân vận động MetLife ở New Jersey đã chính thức đưa Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao thế giới. Sau 16 năm chờ đợi kể từ đêm kỳ diệu ở Johannesburg, Tây Ban Nha một lần nữa khẳng định vị thế thống trị của mình với ngôi sao thứ hai trên áo đấu.

Hàng chục nghìn người hâm mộ đã chờ sẵn ở Madrid, sẵn sàng tạo nên một lễ hội chưa từng có để chào đón nhà vô địch.

Các cầu thủ dự kiến sẽ lên xe buýt mui trần diễu hành qua trung tâm thủ đô Madrid.

Đoàn xe sẽ xuất phát từ khu vực gần Cung điện Moncloa đến Quảng trường Cibeles. Thông tin được một quan chức cấp cao chia sẻ với Đài Truyền hình Tây Ban Nha.

Sau đó, các cầu thủ sẽ tham dự lễ vinh danh tại quảng trường Cibeles - địa điểm truyền thống diễn ra những màn ăn mừng của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và người hâm mộ.

Giới chức ước tính khoảng một triệu người sẽ đứng dọc tuyến diễu hành để chào đón nhà vô địch thế giới. Chính quyền cũng lên kế hoạch tăng cường an ninh và phương tiện giao thông nhằm đáp ứng lượng người đổ về rất lớn.

2.050 cảnh sát cùng 400 thành viên lực lượng Vệ binh Dân sự sẽ được huy động để đảm bảo an ninh.

Cận cảnh chiếc chuyên cơ A350-900 đưa nhà vô địch về nước.

Khung cảnh lần này được kỳ vọng sẽ tái hiện bầu không khí cuồng nhiệt sau chức vô địch World Cup đầu tiên của Tây Ban Nha năm 2010, khi hàng trăm nghìn người hâm mộ tràn ngập các tuyến phố Madrid để chào đón đội tuyển trở về từ Nam Phi.

Trong lúc chờ đội tuyển trở về, các hoạt động ăn mừng vẫn kéo dài suốt đêm tại Madrid cũng như nhiều thị trấn, làng mạc trên khắp Tây Ban Nha.

Ngay sau trận chung kết, thủ đô Madrid đã sôi động với hàng nghìn cổ động viên tập trung tại các quán bar và ba khu vực fan zone. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đám đông đồng loạt tràn xuống đường để ăn mừng chiến thắng.

Tiếng còi ô tô vang dội, pháo hoa rực sáng bầu trời, người hâm mộ đổ về các tuyến phố và quảng trường, bất chấp việc Tây Ban Nha đã trải qua một trận chung kết đầy căng thẳng và gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của Argentina.