Jungkook (BTS) làm nên lịch sử

Trận chung kết World Cup 2026 đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử FIFA khi lần đầu áp dụng chương trình biểu diễn giữa giờ theo mô hình Super Bowl.

Trong bữa tiệc âm nhạc quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới như Madonna, Shakira, Justin Bieber và Burna Boy, BTS trở thành đại diện nổi bật của châu Á, mang Kpop lên sân khấu của sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất hành tinh.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Jungkook còn giúp nam ca sĩ xác lập một kỷ lục trong lịch sử các kỳ World Cup, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu của BTS cũng như làn sóng Hallyu.

Màn biểu diễn bùng nổ của BTS ở chung kết World Cup 2026.

Màn biểu diễn bùng nổ của BTS

Xuất hiện trên sân khấu với đội hình đầy đủ bảy thành viên sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V và Jungkook nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân vận động cũng như hàng trăm triệu người theo dõi qua truyền hình.

BTS lựa chọn trình diễn bản hit Dynamite - ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu và được xem là biểu tượng cho giai đoạn nhóm bứt phá mạnh mẽ tại thị trường phương Tây. BTS đã sửa lại phần lời của ca khúc để phù hợp với màn trình diễn tại World Cup.

Với giọng hát live 100%, vũ đạo đồng đều và khả năng làm chủ sân khấu, BTS nhanh chóng biến khoảng thời gian ngắn ngủi của chương trình giữa giờ thành một bữa tiệc âm nhạc giàu năng lượng.

Màn trình diễn của BTS tại chung kết World Cup 2026 đã nhận được hàng triệu lượt thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Sau màn trình diễn, BTS đã trở thành nhân vật được thảo luận nhiều nhất trên nền tảng X (Twitter) với 3 triệu lượt nhắc, vượt lên trên cả Messi và Tổng thống Donald Trump.

Lượt tìm kiếm từ khóa "BTS trình diễn tại World Cup" trên Google cũng cao gấp 2 lần so với thời điểm nhóm tái xuất vào tháng 3. Ca khúc Dynamite nhanh chóng quay lại bảng xếp hạng iTunes Mỹ ở thứ hạng 43, còn album ARIRANG trở lại với hạng 63.

Sự xuất hiện của BTS ở sự kiện còn gây chú ý với dàn sao tham gia biểu diễn tại chung kết World Cup. Sau khi hoàn thành phần biểu diễn của mình, streamer nổi tiếng IShowSpeed đã vô cùng phấn khích và chủ động đến chào hỏi và ôm từng thành viên BTS ngay khi nhóm vừa hoàn thành tiết mục. Ngoài ra, cái ôm nồng nhiệt giữa các thành viên BTS và Justin Bieber cũng gây bất ngờ cho không ít người hâm mộ.

Jungkook làm nên lịch sử

Jungkook làm nên lịch sử khi lần thứ hai biểu diễn ở World Cup.

Sau 4 năm kể từ lễ khai mạc World Cup 2022, Jungkook một lần nữa quay trở lại sự kiện quốc tế này cùng các thành viên của BTS và tạo nên một dấu ấn lịch sử.

Năm 2022, khi World Cup được tổ chức tại Qatar, Jungkook là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc. Nam ca sĩ thể hiện ca khúc Dreamers , bài hát nằm trong nhạc phim chính thức của giải đấu, cùng nghệ sĩ Qatar - Fahad Al Kubaisi. Màn trình diễn được đánh giá là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lễ khai mạc World Cup 2022, đồng thời đưa Dreamers trở thành bản nhạc gắn liền với giải đấu.

Bốn năm sau, Jungkook tiếp tục xuất hiện tại World Cup nhưng trong một vai trò hoàn toàn khác. Thay vì biểu diễn solo ở lễ khai mạc, anh cùng BTS góp mặt tại chương trình giải lao của trận chung kết World Cup 2026 - sự kiện lần đầu được FIFA tổ chức theo mô hình halftime show.

Với hai lần liên tiếp góp mặt tại những sân khấu chính thức của FIFA World Cup, Jungkook trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên trong lịch sử biểu diễn ở nhiều kỳ World Cup khác nhau, đồng thời là một trong số rất ít nghệ sĩ toàn cầu có vinh dự này.

Việc liên tiếp xuất hiện tại hai kỳ World Cup không chỉ là dấu mốc cá nhân với Jungkook mà còn là biểu tượng cho sự hiện diện ngày càng rõ nét của nghệ sĩ châu Á trên các sân khấu quốc tế.

Trong bối cảnh FIFA ngày càng chú trọng yếu tố giải trí nhằm mở rộng sức hút của World Cup, những gương mặt như Jungkook hay BTS được xem là hình mẫu cho sự kết nối giữa âm nhạc đại chúng và thể thao toàn cầu.

Hai lần xuất hiện ở hai kỳ World Cup khác nhau không chỉ giúp Jungkook ghi tên mình vào lịch sử mà còn đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình đưa Kpop trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu.