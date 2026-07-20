Mỹ nhân showbiz sau khi giảm 10 cân: Từ "lỗ hổng nhan sắc" thành bùng nổ visual, gu thời trang càng ngày càng đỉnh

Giselle (sinh năm 2000) là một trong những thành viên nổi bật của nhóm nhạc đình đám aespa. Từng có thời điểm, nữ idol bị một bộ phận cư dân mạng nhận xét chưa nổi bật về ngoại hình do phong cách trang điểm chưa thực sự phù hợp và vóc dáng có phần đầy đặn hơn so với các thành viên khác. Trong hành trình glow up bản thân, Giselle đã kiên trì tập luyện và giảm tổng cộng 10kg trong 7 năm. Nhờ đó, cô thành công sở hữu vóc dáng mảnh mai và khỏe khoắn, thần thái ngày càng cuốn hút. Kết hợp với những layout trang điểm phù hợp hơn, nhan sắc của Giselle được nhiều người nhận xét ngày càng thăng hạng, vừa sắc sảo vừa quyến rũ. Cũng nhờ lợi thế này, gu thời trang của nữ idol càng thêm nổi bật, từ những outfit sân bay, dạo phố đến trang phục thường ngày đều ghi điểm bởi sự sành điệu, cá tính nhưng vẫn rất dễ ứng dụng.

Mới đây, Giselle xuất hiện tại sân bay và nhanh chóng gây sốt với visual tựa nữ thần cùng lớp trang điểm tông khói đầy cuốn hút. Nữ idol lựa chọn chiếc đầm trắng hai dây dáng dài, phần chân váy xòe nhẹ tạo cảm giác thướt tha, nữ tính nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh. Thiết kế tối giản giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh và thần thái nổi bật của Giselle, tạo nên tổng thể đẹp hài hòa, tinh tế khiến người hâm mộ không thể rời mắt.

Style sân bay của Giselle hiếm khi làm dân tình thất vọng. Ăn vận đơn giản, thoải mái, nữ idol chọn diện áo hai dây phối cùng quần jeans ống rộng, tạo nên tổng thể trẻ trung, phóng khoáng và tôn dáng. Cô khéo léo hoàn thiện outfit bằng vòng cổ, vòng tay và kính râm, những món phụ kiện nhỏ nhưng đủ giúp vẻ ngoài thêm sành điệu và cuốn hút.

Nàng nào mê phong cách sành điệu, cá tính chắc chắn sẽ "ưng bụng" style của Giselle. Nữ idol khoe vẻ ngoài cực chất với áo thun dáng ôm phối cùng quần short, nhấn nhá bằng đôi boots cao cổ giúp tổng thể thêm thời thượng và cuốn hút. Dù chỉ kết hợp những item quen thuộc, Giselle vẫn dễ dàng tạo nên outfit nổi bật, chứng minh chỉ cần phối đồ khéo léo là đủ ghi điểm.

Diện quần nỉ ống rộng, Giselle khéo léo phối cùng áo dài tay dáng ôm để tạo hiệu ứng "trên ôm - dưới rộng" vừa tôn dáng vừa sành điệu. Đây là công thức mặc đẹp được nhiều chị em yêu thích nhờ khả năng tạo cảm giác vóc dáng cân đối, đồng thời vẫn mang đến sự thoải mái khi diện hằng ngày. Ai chưa thử thì nhớ lưu ngay để nâng tầm phong cách.

Giselle khoe giao diện xinh yêu nữ tính với combo áo dáng lửng phối cùng chân váy trắng. Không cần quá cầu kỳ trong cách mix match, set đồ vẫn ghi điểm nhờ sự hài hòa, trẻ trung và thanh lịch. Đây cũng là công thức mặc đẹp mà chị em có thể dễ dàng học theo để diện đi chơi, đi làm.



