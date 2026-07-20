Georgina thời chưa giàu: Mặc giản dị vẫn đẹp đến mức Ronaldo "trúng tiếng sét ái tình"

Ngày nay, nhắc đến Georgina Rodríguez, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một biểu tượng thời trang xa xỉ. Tủ đồ của cô phủ kín những chiếc túi Hermès, váy haute couture, đồng hồ kim cương hay trang sức trị giá hàng triệu USD. Mỗi lần xuất hiện tại thảm đỏ, tuần lễ thời trang hay trên mạng xã hội, Georgina đều gây chú ý với vẻ ngoài sang trọng, hào nhoáng đúng chuẩn phu nhân của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới. Thế nhưng, ít ai còn nhớ rằng trước khi bước vào cuộc sống xa hoa ấy, Georgina từng là một cô gái bình dị với phong cách ăn mặc vô cùng giản đơn. Quay ngược về năm 2016, khi còn làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid, cô sở hữu gu thời trang gần gũi, trẻ trung như bao cô gái ngoài đôi mươi.

Thời điểm ấy, Georgina chưa gắn liền với những bộ váy dạ hội lộng lẫy hay những món trang sức đắt đỏ. Thay vào đó, cô thường lựa chọn những món đồ cơ bản, dễ mặc và đề cao sự thoải mái. Áo phông, áo crop top, quần jeans ôm, legging hay váy bodycon là những thiết kế xuất hiện với tần suất dày đặc trong tủ đồ của người đẹp. Điểm nổi bật trong phong cách của Georgina khi đó là sự khỏe khoắn và năng động. Nhờ nhiều năm tập luyện thể thao, đặc biệt là khiêu vũ và fitness, cô sở hữu vóc dáng săn chắc với vòng eo thon gọn cùng đường cong rõ nét. Vì vậy, Georgina rất yêu thích những thiết kế ôm sát cơ thể để tôn lên lợi thế hình thể thay vì lựa chọn trang phục cầu kỳ.

Những chiếc áo crop top kết hợp cùng quần jeans cạp cao là công thức quen thuộc của cô. Cách phối đồ này vừa trẻ trung, vừa giúp khoe khéo vòng eo săn chắc mà không tạo cảm giác phô trương. Khi cần vẻ ngoài nữ tính hơn, Georgina chọn váy ôm đơn sắc với đường cắt gọn gàng, gần như không có chi tiết trang trí rườm rà. Ngay cả khi bắt đầu hẹn hò với Cristiano Ronaldo, phong cách của cô cũng chưa thay đổi quá nhiều. Trong nhiều lần xuất hiện trên khán đài để cổ vũ bạn trai, Georgina thường mặc áo đấu của đội bóng, áo hoodie hoặc áo khoác thể thao đơn giản. Hình ảnh cô hòa mình cùng hàng nghìn cổ động viên, vui vẻ cổ vũ Ronaldo, tạo nên cảm giác gần gũi và chân thật hơn nhiều so với hình ảnh lộng lẫy hiện nay.

Không chỉ trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm của Georgina thời ấy cũng rất tự nhiên. Cô thường để tóc dài buông thẳng hoặc uốn nhẹ phần đuôi, gần như không tạo kiểu cầu kỳ. Lớp trang điểm chủ yếu tập trung vào làn da khỏe khoắn, đôi mắt nhấn nhẹ bằng mascara và son môi màu nude hoặc hồng đất. Chính sự tối giản ấy lại giúp tôn lên những đường nét hài hòa trên gương mặt và nụ cười rạng rỡ đã trở thành "thương hiệu" của người đẹp Tây Ban Nha.

Có thể nói, Georgina của những ngày đầu không phải hình mẫu "phú bà hàng hiệu" như công chúng vẫn quen thuộc. Cô xuất hiện với vẻ đẹp mộc mạc, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Những bức ảnh cũ đến nay vẫn được nhiều người chia sẻ bởi chúng ghi lại hình ảnh một cô gái bình thường nhưng đầy sức hút, không cần đến những món đồ xa xỉ để nổi bật.

Sau khi trở thành bạn gái của Cristiano Ronaldo, cuộc sống của Georgina thay đổi hoàn toàn. Cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn, trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang và trang sức cao cấp. Tủ đồ cũng dần được nâng cấp với hàng loạt thiết kế từ Dior, Chanel, Louis Vuitton, Hermès hay Dolce & Gabbana. Những bộ trang sức kim cương hàng chục triệu USD và đồng hồ xa xỉ cũng trở thành phụ kiện quen thuộc mỗi khi cô xuất hiện.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại hành trình thay đổi phong cách của Georgina, có thể thấy cô không đánh mất bản sắc của mình. Dù ngày càng sang trọng và đẳng cấp, người đẹp vẫn ưu tiên những thiết kế tôn dáng, ôm cơ thể và mang tính ứng dụng cao. Cô vẫn yêu thích các gam màu trung tính, những bộ váy bodycon hay trang phục thể thao khỏe khoắn – chỉ khác ở chất liệu, đường cắt may và giá trị của từng món đồ.

Chính vì vậy, nhiều người cho rằng sức hút của Georgina không nằm ở những chiếc túi Birkin hay bộ kim cương lấp lánh, mà đến từ thần thái tự tin cùng sự chăm chút cho bản thân. Ngay cả khi còn là một cô nhân viên bán hàng, cô đã sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn, nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực khiến người đối diện dễ dàng có thiện cảm.

Có lẽ cũng bởi vậy mà câu chuyện tình yêu giữa Georgina Rodríguez và Cristiano Ronaldo vẫn luôn được nhắc đến như một chuyện tình cổ tích giữa đời thực. Chỉ từ một lần ghé cửa hàng mua sắm, Ronaldo đã gặp gỡ cô nhân viên bán hàng có phong cách giản dị nhưng đầy cuốn hút. Không phải hàng hiệu, kim cương hay cuộc sống xa hoa sau này, chính vẻ đẹp tự nhiên, sự chân thành và hình ảnh mộc mạc của Georgina trong những năm tháng đầu tiên mới là điều khiến trái tim siêu sao người Bồ Đào Nha rung động.