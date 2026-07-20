Tiệm vàng nổi tiếng Cần Thơ thông báo “tạm nghỉ hè” 5 ngày: Vì sao phải sửa bài đăng sau khi viral?

Vài ngày gần đây, nhiều cửa hàng kinh doanh trang sức như vàng bạc, kim cương bỗng đồng loạt ra thông báo tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động.

Mới đây nhất, netizen cũng liên tục bàn tán, xôn xao trước bài đăng thông báo “tạm nghỉ hè” của tiệm vàng Kim Tín 2 (phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ). Theo đó, tiệm vàng này đưa ra thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động cả bộ phận online và offline từ ngày 20/7 - 25/7.

Bài đăng ban đầu của tiệm vàng: "Thông báo tạm nghỉ hè" (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi thông báo đăng tải, bài đăng trở nên viral và khiến cư dân mạng thắc mắc. Không ít người cho rằng lần đầu tiên nghe thấy thông báo “tiệm vàng tạm nghỉ hè”.

Trước phản ứng từ dư luận, phía fanpage Tiệm vàng Kim Tín 2 đã điều chỉnh lại thông báo. Cụ thể, tiệm đưa ra lý do cửa hàng “tạm nghỉ đi du lịch” trong khoảng thời gian từ 20/7 - 25/7 và dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào ngày 26/7.

Ngoài ra, phía tiệm vàng còn đặc biệt nhấn mạnh: “Năm nào cũng nghỉ và luôn có thông báo rõ ràng. Quý khách có thể an tâm sắp xếp giao dịch trước hoặc sau thời gian này”.

Sau đó, phía tiệm vàng điều chỉnh lại chi tiết nội dung thông báo (Ảnh: Fanpage Tiệm vàng Kim Tín 2 Cần Thơ)

Phía dưới bài đăng, không ít người vẫn để lại bình luận liên quan đến thông báo của cửa tiệm:

- “Đi du lịch hoặc nghỉ mát sẽ dễ hiểu hơn là tạm nghỉ hè”.

- “Tiệm đăng tin nghỉ hè thôi mà giờ viral cỡ này”.

- “Lần đầu nghe tiệm vàng tạm nghỉ hè”.

- “Nhưng sao lại là dự kiến mở lại vậy ạ?”.

- “Nghỉ hè đang là trend của các tiệm trang sức hả?”.

Dưới những bình luận của netizen, fanpage Tiệm vàng Kim Tín 2 đều để lại câu trả lời rõ ràng. Theo đó, phía tiệm vàng cho biết lịch trình du lịch đã được lên từ sớm, đi theo tour nên không thể thay đổi. Ngoài ra, đại diện tiệm vàng cũng bình luận công khai rằng gia đình có trẻ nhỏ nên tranh thủ thời gian được nghỉ hè để nghỉ ngơi vài ngày.

Phía fanpage của tiệm vàng để lại nhiều bình luận, trả lời các câu hỏi từ cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình)

Trong thời gian này, khách hàng có thể đến các tiệm vàng khác cùng trong hệ thống để giao dịch. Phía tiệm cũng khẳng định sẽ mở cửa trở lại và hoạt động bình thường trong tháng 7 này.

Song, bài đăng thông báo này hiện vẫn đang viral và nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Chúng tôi đã liên hệ vào số điện thoại được đăng tải trên fanpage chính thức nhưng hiện chưa có người tiếp nhận cuộc gọi.