Nữ diễn viên suy thận được Trấn Thành kêu gọi tiền chữa bệnh lần đầu nói thẳng tin đồn sở hữu biệt thự, siêu xe

Sau gần một năm kể từ lúc gây chú ý vì câu chuyện mắc suy thận giai đoạn cuối, diễn viên Ngân Hòa mới đây đã lần đầu trải lòng về những ồn ào bủa vây. Theo đó, khi Trấn Thành cùng nhiều nghệ sĩ kêu gọi quyên góp chi phí điều trị, Ngân Hòa bất ngờ bị cư dân mạng "đào" lại nhiều hình ảnh được cho là chụp tại biệt thự, đi xe sang và có cuộc sống khá giả. Những hình ảnh này khiến không ít người đặt dấu hỏi về hoàn cảnh thực sự của nữ diễn viên, kéo theo nhiều tranh cãi xoay quanh việc quyên góp chữa bệnh.

Lần đầu nhắc lại sự việc, Ngân Hòa phủ nhận những thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi thấy mắc cười, họ nói những thứ mà tôi không có. Tài sản duy nhất tôi có là con cún, là thú cưng tôi được nhận vào sinh nhật năm 22 tuổi". Giải thích về những bức ảnh từng gây xôn xao, Ngân Hòa cho biết: "Những cảnh tôi chụp ở biệt thự là sau này khi Bóng Ma Hạnh Phúc, mọi người thấy tôi mặc đầm đỏ. Mọi người nói tôi ở biệt thự là không phải, chiếc siêu xe là của chồng em họ tôi chứ không phải tôi. Tôi cũng chỉ muốn lên tiếng lần này là lần đầu và lần cuối để làm rõ".

Bên cạnh việc giải thích những hiểu lầm, nữ diễn viên cũng nhắc đến Trấn Thành - một trong những nghệ sĩ đầu tiên đứng ra kêu gọi hỗ trợ chi phí điều trị cho cô. Ngân Hòa cho biết cô đã gửi lời cảm ơn đến đàn anh và vẫn thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của mình với nam MC.

Bức ảnh từng khiến Ngân Hoà vướng tranh cãi vì được cho là ở biệt thự, sở hữu xe sang

Ngân Hoà từng giải thích hình ảnh chụp ở biệt thự là hậu trường quay phim Bóng Ma Hạnh Phúc nhưng khi đó phim chưa chiếu nên công chúng hiểu nhầm

Gia thế của Ngân Hoà

Ngân Hòa sinh năm 1996, từng theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM rồi sau đó chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên từng tham gia đóng MV, góp mặt trong một số bộ phim như Vua Bánh Mì, Trại Hoa Đổ, Giấc Mơ Của Mẹ, 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, Mai,... Trên trang cá nhân, nữ diễn viên vẫn thường xuyên cập nhật các hình ảnh xinh đẹp, xuất hiện trong các sự kiện ủng hộ đồng nghiệp.

Vào tháng 6/2025, một tài khoản Facebook đã đăng tải bài viết dài chia sẻ về tình hình hiện tại của nữ diễn viên Ngân Hòa. Người này cho biết Ngân Hòa hiện "đang ở giai đoạn cuối của suy thận": "Hòa chỉ còn duy trì sức khỏe bằng việc uống thuốc mỗi ngày và sự sống bằng cách lọc thận nhưng các chỉ số đang ở mức đỏ". Thậm chí người này còn nhấn mạnh nếu không được ghép thận, Ngân Hòa sẽ không cầm cự được lâu nữa. Sau đó, Trấn Thành và nhiều sao Việt đã kêu gọi giúp đỡ cho nữ diễn viên Ngân Hoà.

Ngân Hoà từng bị suy thận giai đoạn cuối, được dàn sao giúp đỡ

Sau bài đăng của Trấn Thành, mạng xã hội ngập tràn những bài đăng đào lại hình ảnh trước khi Ngân Hoà thông báo bị suy thận. Cụ thể, cư dân mạng chia sẻ lại hình ảnh Ngân Hoà du lịch nước ngoài sang chảnh. Không những vậy, bức ảnh nữ diễn viên ngồi bên chiếc xe audi trong một khuôn viên sân vườn rộng rãi cũng khiến cư dân mạng bình luận trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng đặt thắc mắc về hoàn cảnh của Ngân Hoà, bởi lẽ những gì trên mạng xã hội cho thấy cuộc sống của nữ diễn viên không quá khó khăn.

Từ lúc vào nghề đến nay, Ngân Hoà là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Trên trang cá nhân, cô đa phần cập nhật về công việc chứ ít khi chia sẻ về gia đình hay những thông tin riêng tư. Theo những thông tin cực hiếm được hé lộ, nữ diễn viên là con gái cả trong gia đình có 3 chị em. Mẹ của Ngân Hoà qua đời sớm, bố gồng gánh "gà trống nuôi con" nhưng hiện tại ông cũng đã lớn tuổi. Vì là chị lớn trong nhà, Ngân Hoà phải làm việc từ sớm, lo kinh tế để nuôi nấng các em. Trong 2 người em của Ngân Hoà thì có 1 người hiện đã đi làm. Khi còn là sinh viên, Ngân Hoà phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Thậm chí, lúc phát hiện bị bệnh cô vẫn còn đi casting phim, dự sự kiện...

Ngân Hoà cho biết hiện tại cô vẫn duy trì chữa trị, nhưng sức khoẻ đã ổn định hơn

Ảnh: FBNV