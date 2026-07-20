Đình Bắc được fan vây xin chữ ký, tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan quyết tâm bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026

Chuyến bay của tuyển Việt Nam dự kiến hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) lúc 14h45 cùng ngày (giờ địa phương). Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, toàn đội sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe buýt thẳng tiến về Chonburi – nơi diễn ra trận đấu mở màn của chiến dịch năm nay gặp đội tuyển Timor Leste. Đội tuyển Timor Leste chọn Thái Lan làm sân nhà tại các giải đấu khu vực (như ASEAN Cup 2026) chủ yếu vì cơ sở vật chất trong nước không đáp ứng được các tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

Đình Bắc được fan xin chữ ký (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan (Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

Chuyến xuất quân của "Những chiến binh Sao Vàng" diễn ra trong bầu không khí vô cùng phấn khởi và tự tin. Trước đó hai ngày, vào tối 18/7, đội tuyển Việt Nam đã có màn tổng duyệt mãn nhãn khi đè bẹp đội tuyển Myanmar với tỷ số đậm 4-0. Những pha lập công của Xuân Son, Xuân Mạnh, Đình Bắc và đặc biệt là bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển của Hoàng Hên không chỉ khẳng định sức mạnh hàng công, mà còn giúp củng cố tinh thần chiến đấu cho toàn đội trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Để hướng tới giải đấu năm nay với phong độ cao nhất, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng ban huấn luyện đã xây dựng một lộ trình chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Đội tuyển đã trải qua chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc, liên tục rà soát lực lượng và hoàn thiện bộ khung chiến thuật. Bên cạnh những cái tên kỳ cựu, sự xuất hiện và hòa nhập nhanh chóng của các ngôi sao nhập tịch như thủ thành Patrik Lê Giang hay tiền đạo Nguyễn Xuân Son đang được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá, mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội tuyển.

Theo lịch thi đấu, nhà đương kim vô địch Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7. Sau màn khởi đầu tại Chonburi, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ trở về sân nhà tiếp đón Singapore vào ngày 30/7. Với vị thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, mục tiêu duy nhất của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Championship 2026 không chỉ dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng, mà là tiến thẳng tới trận chung kết và bảo vệ thành công ngôi vương cao quý.