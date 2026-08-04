4 chiếc iPhone cũ đang giảm giá mạnh

Bước sang đầu tháng 8, thị trường smartphone tại Việt Nam tiếp tục sôi động khi nhiều mẫu iPhone 16 series được các hệ thống bán lẻ điều chỉnh giá.

Trong đó, iPhone 16e tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi lên kệ, trong khi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đã qua sử dụng cũng được chào bán với mức giá ngày càng dễ tiếp cận, tạo thêm lựa chọn cho người dùng muốn sở hữu smartphone cao cấp nhưng tối ưu chi phí.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. (Ảnh minh hoạ: PhoneArena)

Trong bối cảnh Apple được cho là chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ giới thiệu thế hệ iPhone mới, nhiều người tiêu dùng cũng tranh thủ thời điểm này để nâng cấp thiết bị khi giá bán của dòng iPhone 16 đã hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn đầu mở bán.

Theo ghi nhận tại một số hệ thống bán lẻ, giá các phiên bản iPhone 16 đang dao động như sau:

iPhone 16e

Là phiên bản có giá bán dễ tiếp cận nhất trong dòng iPhone 16, iPhone 16e hướng đến nhóm người dùng lần đầu chuyển sang hệ sinh thái Apple hoặc muốn sở hữu một chiếc iPhone hiệu năng tốt với chi phí hợp lý.

- iPhone 16e 128GB: từ 13,69 triệu đồng

- iPhone 16e 256GB: từ 16,99 triệu đồng

- iPhone 16e 512GB: từ 19,99 triệu đồng

iPhone 16

iPhone 16 tiếp tục là lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và giá bán. Thiết bị sở hữu màn hình 6,1 inch, chip A18 cùng hệ thống camera kép 48 MP, đáp ứng tốt cả nhu cầu làm việc lẫn giải trí.

- iPhone 16 128GB: từ 20,99 triệu đồng

- iPhone 16 256GB: từ 22,99 triệu đồng

- iPhone 16 512GB: từ 25,99 triệu đồng

iPhone 16 Plus

Phiên bản Plus phù hợp với người dùng yêu thích màn hình lớn và thời lượng pin dài. So với dòng Pro, mẫu máy này vẫn có mức giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu sử dụng hằng ngày.

- iPhone 16 Plus 128GB: từ 24,49 triệu đồng

- iPhone 16 Plus 256GB: từ 27,49 triệu đồng

- iPhone 16 Plus 512GB: từ 29,99 triệu đồng

iPhone 16 Pro (likenew)

Ở phân khúc máy đã qua sử dụng, iPhone 16 Pro là lựa chọn được nhiều người cân nhắc nhờ mức giá giảm đáng kể. Máy vẫn sở hữu khung viền titan, màn hình ProMotion 120 Hz cùng hệ thống camera cao cấp.

- iPhone 16 Pro 128GB: từ 22,79 triệu đồng

- iPhone 16 Pro 256GB: từ 25,59 triệu đồng

- iPhone 16 Pro 512GB: từ 29,29 triệu đồng

- iPhone 16 Pro 1TB: từ 33,29 triệu đồng

iPhone 16 Pro Max (likenew)

Là mẫu flagship cao cấp nhất của thế hệ iPhone 16, iPhone 16 Pro Max hiện đã giảm mạnh trên thị trường máy cũ. Mức giá dưới 25 triệu đồng giúp mẫu máy này trở thành lựa chọn đáng chú ý với những người muốn trải nghiệm màn hình lớn, camera tele và thời lượng pin vượt trội.

- iPhone 16 Pro Max 256GB: từ 24,49 triệu đồng

- iPhone 16 Pro Max 512GB: từ 32,39 triệu đồng

Nhiều lựa chọn ở từng phân khúc

Ở nhóm dưới 15 triệu đồng, iPhone 16e là một trong những lựa chọn đáng chú ý khi sở hữu cấu hình mới, hỗ trợ đầy đủ hệ sinh thái Apple và phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người dùng lần đầu trải nghiệm iPhone.

Trong khi đó, phân khúc khoảng 21-23 triệu đồng chứng kiến sự cạnh tranh giữa iPhone 16 mới và iPhone 16 Pro đã qua sử dụng. Nếu ưu tiên chế độ bảo hành chính hãng và sự yên tâm khi mua máy mới, iPhone 16 là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, với mức chênh lệch không quá lớn, iPhone 16 Pro mang đến màn hình ProMotion 120 Hz, camera tele và khung viền titan cao cấp.

Đáng chú ý, iPhone 16 Plus 256GB mới và iPhone 16 Pro Max 256GB likenew hiện có mức giá gần tương đương, khoảng 27,5 triệu đồng. Điều này khiến nhiều người dùng cân nhắc giữa một chiếc máy mới nguyên hộp và một mẫu flagship cao cấp với nhiều trang bị vượt trội.

Theo giới bán lẻ, giá iPhone 16 series nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục biến động khi thời điểm Apple ra mắt thế hệ iPhone mới đang đến gần. Đây cũng là giai đoạn các đại lý đẩy mạnh chương trình giảm giá và thu cũ đổi mới nhằm kích cầu, giúp người dùng có thêm cơ hội sở hữu iPhone với mức chi phí dễ tiếp cận hơn.