6 thứ miễn phí ở khách sạn mà bạn nhất định phải biết

Bỏ ra vài triệu đồng cho một đêm nghỉ tại khách sạn 4-5 sao, nhiều người thường dành phần lớn sự quan tâm cho căn phòng, hồ bơi, phòng gym hay bữa sáng buffet. Đó cũng là những tiện ích xuất hiện nổi bật trên website, trong hình ảnh quảng bá và được nhân viên giới thiệu ngay từ lúc nhận phòng. Thế nhưng, phía sau những trải nghiệm quen thuộc ấy vẫn còn nhiều dịch vụ khác đã được bao gồm trong giá phòng, chỉ có điều không phải lúc nào khách cũng biết để sử dụng.

Không ít người chỉ đến khi đọc chia sẻ trên mạng xã hội hoặc nghe bạn bè kể lại mới ngạc nhiên vì khách sạn còn có dịch vụ đổi gối, cho mượn đủ loại vật dụng, hỗ trợ lên lịch trình hay đưa đón miễn phí đến những địa điểm lân cận. Thực ra, đây đều là những tiện ích khá phổ biến ở nhiều khách sạn 4-5 sao, đặc biệt là các thương hiệu quốc tế hoặc những cơ sở lưu trú thuộc phân khúc cao cấp. Mỗi nơi sẽ có chính sách riêng, nhưng nếu chủ động hỏi, bạn có thể tận dụng được nhiều quyền lợi hơn những gì mình vẫn nghĩ.

Concierge, có thể giúp bạn nhiều hơn tưởng tượng

Lần đầu lưu trú tại khách sạn cao cấp, không ít người vẫn nhầm concierge với nhân viên lễ tân hoặc nghĩ rằng họ chỉ hỗ trợ gọi xe. Thực tế, đây là bộ phận được ví như "trợ lý cá nhân" của khách trong suốt thời gian lưu trú.

Từ việc gợi ý nhà hàng phù hợp với sở thích, tư vấn lịch trình tham quan, đặt bàn tại những địa điểm luôn kín chỗ đến mua vé xem biểu diễn, đặt tour hay chuẩn bị hoa và quà cho những dịp đặc biệt, concierge đều có thể hỗ trợ. Ở nhiều khách sạn quốc tế, họ còn giúp khách lên kế hoạch tổ chức sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hay những buổi cầu hôn được chuẩn bị công phu.

Ảnh: The Boutique Chalet Company

Điều quan trọng là phần lớn việc tư vấn và sắp xếp đều không tính phí. Khách chỉ thanh toán chi phí của các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Vì vậy, thay vì mất hàng giờ tìm kiếm thông tin trên internet, đôi khi chỉ một cuộc trò chuyện ngắn với concierge cũng đủ giúp lịch trình trở nên hợp lý và tiết kiệm thời gian hơn.

Không chỉ đồ vệ sinh cá nhân, nhiều vật dụng cần thiết cũng có thể được mượn miễn phí

Quên mang theo bộ sạc điện thoại, adapter chuyển đổi ổ cắm, bàn ủi hay ô che mưa là tình huống nhiều người từng gặp khi đi du lịch hoặc công tác. Trong những lúc như vậy, phản xạ đầu tiên thường là tìm cửa hàng gần nhất. Thế nhưng, trước khi làm điều đó, bạn nên thử gọi xuống lễ tân.

Ảnh: VietNam Booking

Nhiều khách sạn luôn chuẩn bị sẵn các vật dụng thiết yếu để khách mượn miễn phí trong thời gian lưu trú. Tùy từng nơi, danh sách có thể bao gồm máy tạo ẩm, máy duỗi tóc, cân hành lý, cũi em bé, xe đẩy trẻ em hay một số thiết bị phục vụ khách công tác. Đây là những tiện ích ít được nhắc đến nhưng lại phát huy tác dụng đúng lúc, giúp giải quyết nhanh những tình huống phát sinh mà không làm gián đoạn chuyến đi.

Dịch vụ đánh giày vẫn được nhiều khách sạn duy trì

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều khách sạn cao cấp vẫn duy trì dịch vụ đánh giày dù nhu cầu sử dụng không còn phổ biến như trước. Với những người thường xuyên dự hội nghị, gặp gỡ đối tác hoặc tham gia sự kiện, một đôi giày được làm sạch và đánh bóng cẩn thận vẫn là chi tiết thể hiện sự chỉn chu.

Ảnh: Scottnguyen8802

Quy trình sử dụng khá đơn giản. Khách chỉ cần liên hệ lễ tân hoặc bộ phận buồng phòng, nhân viên sẽ đến nhận giày hoặc hướng dẫn đặt giày trước cửa phòng. Sau khi hoàn tất, đôi giày sẽ được trả lại trong ngày hoặc vào sáng hôm sau. Đây không phải dịch vụ được nhiều người nhớ đến khi nhắc về khách sạn 5 sao, nhưng lại là một trong những chi tiết phản ánh rõ nhất sự chăm chút trong tiêu chuẩn phục vụ.

House car hoặc shuttle bus giúp tiết kiệm chi phí đi lại

Nhiều du khách có thói quen gọi taxi hoặc xe công nghệ ngay khi muốn di chuyển đến trung tâm thương mại, khu ăn uống hay điểm tham quan gần khách sạn. Trong khi đó, không ít khách sạn đã bố trí sẵn house car hoặc shuttle bus phục vụ khách lưu trú.

Ảnh: Lasiestaresorts.com

Tùy quy mô và vị trí, dịch vụ này có thể đưa khách đến những địa điểm trong bán kính vài kilomet hoặc vận chuyển theo lịch cố định giữa khách sạn với bãi biển, khu vui chơi hay trung tâm thị trấn. Một số nơi yêu cầu đăng ký trước, nhưng cũng có nơi phục vụ theo chuyến trong ngày. Chỉ cần dành vài phút hỏi thêm khi nhận phòng, bạn có thể tiết kiệm được cả thời gian lẫn chi phí di chuyển.

Đổi gối theo nhu cầu để có giấc ngủ chất lượng hơn

Không phải ai cũng có thể ngủ ngon trên bất kỳ chiếc gối nào. Chính vì vậy, nhiều khách sạn 5 sao hiện xây dựng hẳn "pillow menu", cho phép khách lựa chọn loại gối phù hợp với thói quen và nhu cầu của mình.

Ảnh: Vạn An Group

Ngoài gối tiêu chuẩn, nhiều nơi còn chuẩn bị gối lông vũ, gối memory foam, gối chống dị ứng hoặc gối dành cho người thường xuyên đau cổ và vai gáy. Chỉ cần liên hệ bộ phận buồng phòng, nhân viên sẽ mang loại gối khác lên tận phòng mà không phát sinh thêm chi phí. Đó là một chi tiết nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ, đặc biệt với những người thường xuyên phải di chuyển.

Nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn nếu khách sạn còn phòng trống

Tương tự, việc nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn cũng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc phải trả thêm tiền. Nếu khách sạn còn phòng trống và điều kiện vận hành cho phép, nhiều nơi sẵn sàng hỗ trợ khách linh hoạt hơn so với khung giờ quy định.

Điều này đặc biệt hữu ích với những người có chuyến bay đến từ sáng sớm hoặc khởi hành vào buổi tối. Thay vì mặc định yêu cầu của mình sẽ bị từ chối, bạn hoàn toàn có thể trao đổi với lễ tân ngay từ lúc làm thủ tục nhận phòng để được tư vấn phương án phù hợp.

Chỉ một câu hỏi có thể giúp kỳ nghỉ trọn vẹn hơn

Hồ bơi, phòng gym hay buffet sáng luôn được giới thiệu ngay từ khi khách nhận phòng, nhưng nhiều tiện ích khác chỉ được cung cấp khi có yêu cầu. Vì vậy, không ít người kết thúc kỳ nghỉ mà không hề biết mình đã bỏ lỡ những dịch vụ vốn đã được bao gồm trong giá phòng.

Suy cho cùng, điểm khác biệt của một khách sạn cao cấp không chỉ nằm ở những tiện ích dễ nhìn thấy như hồ bơi hay buffet sáng, mà còn ở cách họ chuẩn bị sẵn nhiều dịch vụ nhằm giúp trải nghiệm lưu trú trở nên thuận tiện hơn. Không phải quyền lợi nào cũng được giới thiệu ngay từ đầu, nhưng chỉ cần chủ động hỏi thêm một vài câu, bạn có thể khám phá nhiều tiện ích vốn đã nằm trong giá phòng và khiến khoản chi cho kỳ nghỉ trở nên xứng đáng hơn.

NGỌC ÁNH