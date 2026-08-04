Ca khúc nhạc phim nhiều view nhất Việt Nam: "Khối ăn cơm" thuộc lòng, 1 lần "bay màu" khiến cả nước lo lắng

Trong số những ca khúc nhạc phim tạo được sức sống lâu dài tại Vpop, khó có cái tên nào vượt qua Bống Bống Bang Bang . Không chỉ trở thành bản OST có lượt xem cao nhất Việt Nam, ca khúc còn là hiện tượng hiếm khi sức hút kéo dài gần một thập kỷ. Từ trường học, sân khấu văn nghệ đến mạng xã hội, giai điệu của bài hát vẫn xuất hiện đều đặn, đủ để nhiều khán giả gọi vui đây là ca khúc mà "hệ ăn cơm" đều từng thuộc lòng.

Bống Bống Bang Bang - 356 Daband

Ra mắt vào tháng 6/2016 trong phim điện ảnh Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể , Bống Bống Bang Bang do Only C sáng tác và nhóm 365 thể hiện. Thời điểm đó, phần lớn ca khúc nhạc phim chỉ tạo hiệu ứng trong thời gian bộ phim còn chiếu rạp. Bống Bống Bang Bang lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Giai điệu vui tươi, ca từ dễ nhớ cùng phần điệp khúc bắt tai giúp bài hát nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ một bản OST để trở thành hiện tượng đại chúng.

MV được quay trong bối cảnh đơn giản

Ngay sau khi phát hành, Bống Bống Bang Bang nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ một ca khúc nhạc phim để trở thành hiện tượng đại chúng. Giai điệu vui tươi, ca từ đơn giản cùng phần điệp khúc lặp lại nhiều lần khiến bài hát đặc biệt dễ nhớ, dễ hát theo. Chỉ sau một thời gian ngắn, ca khúc xuất hiện dày đặc tại các chương trình văn nghệ trường học, lễ hội thiếu nhi, sân khấu trung thu, cuộc thi nhảy cũng như vô số video trên YouTube và mạng xã hội.

Bống Bống Bang Bang là nhạc phim nhiều views nhất và cũng là MV nhiều views nhất của một nhóm nhạc Việt

Với thế hệ thiếu nhi giai đoạn 2016-2020, đây gần như là một trong những ca khúc "quốc dân". Nhiều em nhỏ có thể thuộc lòng toàn bộ lời bài hát, trong khi phụ huynh cũng quen thuộc với giai điệu vì nghe lặp lại trong các hoạt động ở trường học hay các chương trình dành cho trẻ em. Chính việc liên tục được hát lại, biểu diễn lại và được nhiều thế hệ thiếu nhi tìm nghe đã tạo nên sức sống bền bỉ cho ca khúc trên các nền tảng số. Khác với nhiều bản hit phụ thuộc vào lượng người nghe trong thời gian ngắn, Bống Bống Bang Bang duy trì lượt xem ổn định suốt gần một thập kỷ nhờ liên tục có khán giả mới. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp MV duy trì lượng xem bền bỉ suốt nhiều năm, liên tục thiết lập những cột mốc mới trên YouTube. Thay vì chỉ bùng nổ trong giai đoạn đầu phát hành, Bống Bống Bang Bang vẫn đều đặn thu hút lượt xem từ các thế hệ khán giả mới, đặc biệt là trẻ em.

Tính đến thời điểm hiện tại, MV đã vượt 646 triệu lượt xem, tiếp tục giữ vị trí ca khúc nhạc phim được xem nhiều nhất Việt Nam. Sản phẩm cũng trở thành MV đầu tiên của một nhóm nhạc Việt chạm các cột mốc 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu, 500 triệu rồi 600 triệu lượt xem trên YouTube. Sau gần một thập kỷ, đây vẫn là chuỗi thành tích chưa có nhóm nhạc Việt nào có thể vượt qua.

Đầu năm 2026, MV đột ngột "bốc hơi" trên YoTube làm rất nhiều khán giả hoang mang và lo lắng

Đầu năm 2026, Bống Bống Bang Bang bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi MV chính thức biến mất khỏi YouTube. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng một trong những MV nổi tiếng nhất của Vpop đã bị xóa vĩnh viễn. Hàng loạt bài đăng tìm kiếm, chia sẻ lại video và hỏi nguyên nhân xuất hiện trên mạng xã hội chỉ trong thời gian ngắn. Với không ít khán giả, đây là lần đầu tiên họ nhận ra sức ảnh hưởng của ca khúc vẫn còn lớn đến vậy sau gần 10 năm.

Khán giả mừng rỡ khi MV Bống Bống Bang Bang được khôi phục lại

Sự việc sau đó nhanh chóng được làm rõ khi kênh YouTube cũ của nhóm 365 ngừng hoạt động. MV không bị xóa vĩnh viễn như nhiều người lo ngại mà được khôi phục trên kênh Studio68, đồng thời giữ nguyên toàn bộ hơn 646 triệu lượt xem cùng các tương tác trước đó. Điều đáng nói là chỉ một lần "bay màu" trong thời gian ngắn cũng đủ tạo nên làn sóng quan tâm lớn. Hiếm có MV Việt nào chỉ cần tạm biến mất đã khiến đông đảo khán giả đồng loạt đi tìm, bày tỏ sự tiếc nuối và chờ đợi sản phẩm xuất hiện trở lại.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở vai trò một bản hit đình đám, Bống Bống Bang Bang còn trở thành bài hát cuối cùng mà 365 phát hành. Chỉ khoảng một tháng sau khi Bống Bống Bang Bang phát hành, 365 chính thức thông báo tan rã sau gần sáu năm hoạt động. Thời điểm đó, nhiều khán giả tiếc nuối khi đúng lúc 365 sở hữu bản hit lớn nhất sự nghiệp thì hành trình của nhóm cũng khép lại.

Sau khi mỗi người theo đuổi con đường riêng, Isaac, Jun Phạm, Will và S.T Sơn Thạch đều tiếp tục hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù vậy, với nhiều khán giả, hình ảnh năm thành viên cùng xuất hiện trong Bống Bống Bang Bang vẫn là ký ức gắn liền với thời kỳ đỉnh cao của 365.

Bống Bống Bang Bang còn là bài hát cuối cùng trong sự nghiệp của 365

Gần một thập kỷ đã trôi qua, Vpop liên tục xuất hiện những bản hit mới và nhiều MV đạt hàng trăm triệu lượt xem. Tuy nhiên, ở mảng nhạc phim, Bống Bống Bang Bang vẫn chưa có đối thủ về lượt xem. Lần MV bất ngờ biến mất rồi nhanh chóng được khôi phục trên YouTube đầu năm nay cũng một lần nữa cho thấy sức sống bền bỉ của ca khúc. Không chỉ là bản OST thành công nhất Việt Nam về lượt xem, Bống Bống Bang Bang còn là ký ức âm nhạc của cả một thế hệ khán giả.

Ảnh: FB