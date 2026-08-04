Trải nghiệm đang cực hot ở vịnh biển đẹp nhất Việt Nam: Thuê hẳn ca nô riêng ngắm hoàng hôn, mỗi người chưa tới 300.000 đồng

Nếu trước đây Vĩnh Hy nổi tiếng với tàu đáy kính ngắm san hô thì thời gian gần đây, một trải nghiệm mới lại đang "gây sốt" trên mạng xã hội: ngồi cano cao tốc lướt giữa mặt vịnh, đón bình minh hoặc hoàng hôn trong khung cảnh đẹp như phim điện ảnh. Chỉ với một chiếc cano nhỏ, du khách có thể tận hưởng cảm giác vi vu giữa biển trời bao la, mái tóc tung bay trong gió, trên tay cầm ly đồ uống và ngắm mặt trời dần khuất sau những dãy núi đá hùng vĩ.

Trải nghiệm đi cano ngắm biển ở vịnh Vĩnh Hy

Du khách ngồi cano cao tốc lướt giữa mặt vịnh, đón bình minh hoặc hoàng hôn trong khung cảnh đẹp như phim điện ảnh.

Trong những video lan truyền trên TikTok và Facebook, khung cảnh khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Từ mũi cano nhìn thẳng ra mặt biển rộng lớn, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành những gam màu cam, hồng và tím rực rỡ. Xa xa là những dãy núi ôm trọn vịnh, các hòn đảo nhỏ hiện lên như những nét chấm phá giữa mặt nước lấp lánh. Khung cảnh vừa lãng mạn, vừa sang trọng nhưng vẫn giữ được vẻ nguyên sơ đặc trưng của Vĩnh Hy.

"Trend" đi cano ngắm biển khiến mạng xã hội phát sốt

Không cần thuê du thuyền hạng sang, nhiều du khách, đặc biệt là các nhóm bạn trẻ chỉ chọn một chiếc cano cao tốc cỡ nhỏ để khám phá vịnh. Những cô gái diện váy lụa, bikini hoặc trang phục mùa hè nhẹ nhàng, ngồi ở mũi cano, nhâm nhi ly vang hoặc đồ uống, để mái tóc bay trong gió và ghi lại những khoảnh khắc giữa biển xanh đã tạo nên hàng loạt video triệu lượt xem.

Điểm đặc biệt của trải nghiệm này là góc nhìn hoàn toàn khác so với tàu du lịch truyền thống. Cano có kích thước nhỏ, di chuyển nhanh nên dễ len lỏi qua các vách núi, bãi đá và vùng nước trong xanh, đồng thời tạo cảm giác "lướt" trên mặt biển đầy phấn khích. Đặc biệt vào thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn, cả vùng vịnh như được phủ lớp ánh sáng vàng cam rực rỡ, biến khung cảnh trở nên thơ mộng chẳng khác nào một thước phim điện ảnh.

Những cô gái diện váy lụa, bikini hoặc trang phục mùa hè nhẹ nhàng, ngồi ở mũi cano tạo nên khoảnh khắc hàng trăm nghìn lượt xem

Nhiều cư dân mạng sau khi xem các video đều bày tỏ mong muốn một lần đến Vĩnh Hy để trực tiếp trải nghiệm cảm giác ngồi cano giữa biển, ngắm mặt trời lặn và chụp những bộ ảnh "đắt giá" giữa thiên nhiên.

Giá chỉ từ 200.000 đồng/người, càng đi đông càng tiết kiệm

Điều khiến nhiều người bất ngờ là trải nghiệm tưởng như "sang chảnh" này lại có mức giá khá dễ tiếp cận.

Hiện nay, một cano riêng dành cho khoảng 4 khách có giá khoảng 1,1 triệu đồng/chuyến. Nếu đi theo nhóm đông hơn, chi phí chỉ từ khoảng 200.000 đồng/người, càng đông thì giá bình quân càng rẻ. Với những du khách đi ít người nhưng muốn tiết kiệm, nhiều đơn vị cũng hỗ trợ ghép đoàn. Trong khi đó, một số người sẵn sàng thuê riêng cả cano để tận hưởng không gian riêng tư, dù mức chi phí sẽ cao hơn.

Trải nghiệm tưởng như "sang chảnh" này lại có mức giá khá dễ tiếp cận.

So với tàu đáy kính truyền thống, cano mang đến trải nghiệm năng động và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Du khách có thể cảm nhận rõ làn gió biển mát rượi khi cano lướt trên mặt nước, dễ dàng di chuyển đến nhiều điểm đẹp trong vịnh, kết hợp các hoạt động như lặn ngắm san hô, câu cá, tắm biển hay khám phá các bãi đá hoang sơ. Nhiều đơn vị còn cung cấp dịch vụ trọn gói gồm lái cano, áo phao, dụng cụ lặn, hướng dẫn viên và hỗ trợ ăn uống nếu khách có nhu cầu.

Cano mang đến trải nghiệm năng động và gần gũi với thiên nhiên hơn tàu truyền thống

Tuy nhiên, lượng cano phục vụ du lịch tại Vĩnh Hy không quá nhiều. Vào mùa hè, cuối tuần hoặc các dịp lễ, dịch vụ thường kín chỗ khá sớm. Du khách nên đặt trước khoảng 3 ngày để chủ động lịch trình.

Một trong bốn vịnh biển đẹp nhất Việt Nam

Vịnh Vĩnh Hy thuộc xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa (trước đây thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), cách trung tâm Phan Rang khoảng 40 km và cách Nha Trang gần 100 km.

Nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Núi Chúa - Khu Dự trữ sinh quyển thế giới do UNESCO công nhận - Vĩnh Hy sở hữu địa hình đặc biệt khi ba mặt được bao bọc bởi núi, một mặt hướng ra biển Đông. Nơi đây nổi tiếng với làn nước trong xanh, những bãi cát trắng, vách đá dựng đứng, rừng nguyên sinh và hệ sinh thái biển phong phú, đặc biệt là các rạn san hô ven bờ thuộc hàng đẹp nhất Việt Nam.

Vĩnh Hy sở hữu địa hình đặc biệt khi ba mặt được bao bọc bởi núi, một mặt hướng ra biển Đông.

Chính sự kết hợp giữa biển, núi và rừng đã giúp Vĩnh Hy nhiều năm liền được mệnh danh là một trong bốn vịnh đẹp nhất Việt Nam, bên cạnh Hạ Long, Lăng Cô và Xuân Đài.

Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Vĩnh Hy là từ tháng 2 đến tháng 10, khi biển lặng, nắng đẹp và nước trong xanh.

Những trải nghiệm không nên bỏ lỡ

Bên cạnh tour cano đang "gây sốt", Vĩnh Hy còn có rất nhiều điểm đến hấp dẫn.

Du khách có thể ghé làng chài Vĩnh Hy để cảm nhận nhịp sống bình yên của ngư dân, thưởng thức bánh căn, bánh canh chả cá và hải sản tươi sống ngay bên bờ kè. Nếu yêu thiên nhiên, Vườn quốc gia Núi Chúa là lựa chọn lý tưởng với những cung trekking, hệ động thực vật quý hiếm và rạn san hô ven bờ lớn bậc nhất Việt Nam.

Trải nghiệm lặn ngắm san hô Vịnh Vĩnh Hy đầy thú vị đem đến cho du khách kỷ niệm vô cùng đáng nhớ

Cách vịnh khoảng 7 km là Hang Rái - nơi nổi tiếng với những bãi đá cổ hàng triệu năm tuổi, được xem là một trong những địa điểm ngắm bình minh đẹp nhất miền Trung. Ngoài ra còn có suối Lồ Ồ với những hồ nước tự nhiên giữa rừng, làng Raglai Cầu Gãy, các vườn nho Thái An, Ba Mọi, Sáu Lang, công viên đá Núi Chúa, làng gốm Bàu Trúc và những cánh đồng cừu đặc trưng của vùng đất nắng gió.

Hồ trái tim tại Hang Rái

Đến Làng Thái An, du khách sẽ thấy rất nhiều vườn nho được người dân địa phương nơi đây chăm sóc.

Thưởng thức hải sản tươi giữa lòng vịnh

Ẩm thực Vĩnh Hy mang đậm hương vị biển Nam Trung Bộ. Du khách có thể ghé các nhà bè nổi hoặc quán ven bờ để tự tay chọn hải sản còn bơi trong bể rồi yêu cầu chế biến ngay tại chỗ.

Những món được nhiều người yêu thích gồm tôm hùm, cá mú, ghẹ, mực, hàu, bào ngư, nhum biển, cua mặt trăng, ốc vú nàng, sò dương, ốc giác hay lẩu hải sản. Ngoài ra còn có các đặc sản địa phương như thịt cừu, bánh căn, bún sứa... mang hương vị rất riêng của vùng đất từng là "thủ phủ" nho của Việt Nam.

Một vài lưu ý trước khi đi

Khi tham quan bằng cano hoặc tàu, du khách cần mặc áo phao trong suốt hành trình và nên uống thuốc chống say sóng trước khoảng 30-60 phút nếu dễ bị say.

Khi lặn ngắm san hô, tuyệt đối không giẫm, bẻ hoặc mang san hô và sinh vật biển lên bờ để góp phần bảo vệ hệ sinh thái. Do thời tiết ở Vĩnh Hy khá nắng và khô, hãy chuẩn bị kem chống nắng, mũ, kính râm, mang theo đủ nước uống và một ít tiền mặt vì một số khu vực xa trung tâm vẫn chưa phổ biến thanh toán điện tử.

Nếu tự lái xe đến Vĩnh Hy, hãy lưu ý cung đường ven biển có nhiều khúc cua ôm núi khá đẹp nhưng cũng tương đối dốc, nên di chuyển với tốc độ an toàn, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi thời tiết xấu.

Nguồn ảnh, video: Thống ở Vĩnh Hy tour, Rina tour Vĩnh Hy