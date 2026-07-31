Sững sờ đầm nước ngọt 'nép mình' bên biển Sa Huỳnh

Anh Nguyễn Văn Hà (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đây là lần đầu tiên anh cùng gia đình đến đầm An Khê sau khi được bạn bè giới thiệu. "Tôi khá bất ngờ vì ngay sát biển lại có một đầm nước ngọt rộng và đẹp như thế này. Mặt nước trong, không gian rất thoáng, chèo SUP giữa khung cảnh yên bình mang lại cảm giác thư giãn. Đây là điểm đến rất phù hợp để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần", anh Hà chia sẻ.