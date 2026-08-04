Bí ẩn bên trong 10 chiếc vali chứa đầy thư của một nam nghệ sĩ nổi tiếng

Giữa làn sóng bùng nổ của bộ phim đam mỹ Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên , cái tên Park Si Woo đang trở thành tâm điểm chú ý không chỉ tại Hàn Quốc mà còn lan rộng khắp châu Á. Sở hữu ngoại hình điển trai, diễn xuất tự nhiên cùng hình tượng gần gũi, nam diễn viên trẻ nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Thế nhưng, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất những ngày qua lại không phải một cảnh phim hay thành tích mới, mà là câu chuyện "chiều fan" đến mức khó tin của anh.

Mới đây, Park Si Woo đã có chuyến giao lưu, gặp gỡ người hâm mộ tại Trung Quốc sau thành công vang dội của Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên . Sự kiện thu hút hàng nghìn người tham dự, nhiều fan đã xếp hàng từ rất sớm chỉ để được gặp thần tượng trong ít phút. Bên cạnh những món quà được chuẩn bị công phu, điều khiến cả ê-kíp bất ngờ là số lượng thư tay mà người hâm mộ gửi đến nam diễn viên.

Ảnh: Instagram

Park Si Woo "chết chìm" trong nhiều bao tải thư của fan. Ảnh: Instagram

Theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, số thư được chất thành từng bao tải lớn, nhiều đến mức ê-kíp phải huy động thêm nhân lực để vận chuyển. Chứng kiến "núi thư" khổng lồ ấy, không ít người cho rằng rất khó để một nghệ sĩ có thể đọc hết từng lá thư.

Thế nhưng Park Si Woo lại khiến tất cả bất ngờ. Ngay sau khi trở về khách sạn, nam diễn viên đã dành cả buổi tối để mở từng lá thư và đọc cẩn thận. Được biết, anh gần như thức trắng đêm vì muốn xem những lời nhắn mà người hâm mộ gửi gắm. Dù đã cố gắng đọc liên tục trong nhiều giờ, số lượng thư vẫn còn quá lớn khiến anh không thể hoàn thành.

Ảnh: Instagram

Anh cố gắng thức đêm để đọc hết thư nhưng không xuể. Ảnh: Instagram

Thay vì để lại hoặc nhờ ê-kíp xử lý, Park Si Woo quyết định mang toàn bộ số thư về Hàn Quốc. Để làm được điều đó, nam diễn viên đã mua tới 10 chiếc vali cỡ lớn chỉ để đóng gói toàn bộ thư tay của người hâm mộ. Những chiếc vali nhanh chóng được lấp đầy bởi hàng nghìn lá thư được sắp xếp cẩn thận trước khi đưa lên máy bay.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng xúc động. Nhiều người cho rằng giữa thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc một nghệ sĩ vẫn trân trọng từng lá thư viết tay là điều vô cùng hiếm gặp. Không ít fan chia sẻ rằng họ từng nghĩ những lá thư mình viết sẽ chỉ được ê-kíp cất giữ hoặc không bao giờ đến tay thần tượng. Việc Park Si Woo thức đêm đọc thư, thậm chí mua thêm hàng loạt vali để mang tất cả về nhà khiến họ cảm thấy sự yêu mến của mình được đáp lại một cách chân thành. Trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng hết lời khen ngợi, "đổ gục" trước nam diễn viên đáng yêu.

Park Si Woo "chơi lớn", mua đến 10 chiếc vali để đem hết thư về Hàn Quốc đọc tiếp. Ảnh: Instagram

Không chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình hay diễn xuất, Park Si Woo còn nhiều lần được khen ngợi bởi thái độ thân thiện với người hâm mộ. Trong các buổi gặp gỡ, anh thường cố gắng giao tiếp bằng mắt, nhận quà bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn và dành nhiều thời gian tương tác thay vì vội vàng rời đi. Chính sự chân thành ấy đã giúp hình ảnh của nam diễn viên ngày càng ghi điểm trong mắt công chúng.

Có lẽ cũng vì vậy mà sau sự việc lần này, nhiều người hâm mộ thừa nhận họ càng mê mẩn hơn, thậm chí đùa rằng "không còn đường lui" sau khi biết thần tượng đã nâng niu từng lá thư như vậy. Hành động tưởng chừng đơn giản nhưng đầy tinh tế ấy tiếp tục giúp Park Si Woo xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ biết trân trọng tình cảm của khán giả, điều được xem là vô cùng quý giá trong làng giải trí hiện nay.

Fan u mê Park Si Woo không lối thoát! Ảnh: Instagram

Park Si Woo là diễn viên trẻ Hàn Quốc được đánh giá cao nhờ ngoại hình sáng, phong cách diễn xuất tự nhiên và khả năng thể hiện cảm xúc đa dạng. Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm qua nhiều dự án, anh bắt đầu nhận được sự chú ý rộng rãi khi góp mặt trong Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên - bộ phim đam mỹ đang tạo nên sức hút lớn trên nhiều thị trường châu Á. Vai diễn giúp Park Si Woo mở rộng độ nhận diện, thu hút lượng người hâm mộ tăng trưởng mạnh tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác.

Anh trở thành hiện tượng nhờ phim đam mỹ Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên. Ảnh: X

Không chỉ nhận lời khen về ngoại hình phù hợp nhân vật, nam diễn viên còn được đánh giá có "phản ứng hóa học" tốt với bạn diễn và lối diễn giàu cảm xúc. Nhờ hiệu ứng của bộ phim, tên tuổi Park Si Woo liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng độ nổi tiếng, đồng thời nhận được nhiều lời mời tham gia các sự kiện giao lưu quốc tế cũng như các hoạt động quảng bá thương hiệu.

Không chỉ dừng lại ở thành công diễn xuất, Park Si Woo còn chứng minh bản lĩnh và tư duy nhạy bén của tuổi trẻ khi tự tay thành lập công ty sáng tạo riêng mang tên InUFF. Bước đi chủ động này cho thấy anh không chỉ là một diễn viên sở hữu ngoại hình, mà còn là một nghệ sĩ có hoài bão lớn, muốn tự định hình con đường nghệ thuật dài hạn và thử sức với nhiều dự án sáng tạo đa dạng khác trong tương lai.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram