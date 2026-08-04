Mỹ nhân Việt 3 lần đỗ thủ khoa, vừa tậu xe sang giá 3 tỷ: Sống độc thân trong căn hộ thông tầng hạng sang, đỉnh thì thôi nhé

Là một trong những giọng ca top đầu Vbiz, Văn Mai Hương luôn bận rộn với lịch diễn dày đặc, là gương mặt được nhiều thương hiệu lựa chọn cũng như thường xuyên góp mặt trong các chương trình âm nhạc lớn. Không chỉ sự nghiệp đáng nể, thành tích học tập của cô cũng khiến netizen vô cùng ngưỡng mộ. Văn Mai Hương từng xuất sắc 3 lần đỗ thủ khoa tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, bao gồm thủ khoa đầu vào và đầu ra hệ Trung cấp thanh nhạc, cùng danh hiệu thủ khoa khối N hệ Đại học năm 2012. Thành tích học tập này chính là bệ phóng vững chắc giúp cô khẳng định vị thế giọng ca thực lực hàng đầu Vpop hiện nay.

Mới đây, Văn Mai Hương vừa thu hút sự chú ý trên MXH khi chính thức nhận bàn giao chiếc xe sang mới có giá niêm yết 3,069 tỷ đồng. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho cô sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ.

Văn Mai Hương tậu chiếc xế hộp trị giá hơn 3 tỷ.

Bên cạnh xế hộp mới, không gian sống của Văn Mai Hương cũng nhiều lần gây chú ý. Nữ ca sĩ hiện sinh sống trong một căn hộ duplex thông tầng theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Không gian sống của cô từng được hé lộ qua vlog của TikToker Tina Thảo Thi. Dù chỉ xuất hiện một phần phòng khách và khu bếp, căn hộ vẫn gây ấn tượng bởi thiết kế mở, trần cao cùng hệ cửa kính lớn kéo dài từ sàn đến trần, giúp ngôi nhà luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và sở hữu tầm nhìn bao quát thành phố.

Toàn bộ căn hộ sử dụng bảng màu trung tính như kem, be, nâu gỗ và cam đất, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn tinh tế. Nội thất được lựa chọn theo phong cách tối giản, ưu tiên công năng với sofa cỡ lớn, tivi treo tường và các món đồ trang trí vừa đủ để giữ không gian rộng rãi.

Một trong những điểm nhấn của căn duplex là khu vực cầu thang bằng gỗ kết hợp hệ đèn LED âm bậc, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa mang lại cảm giác sang trọng. Khu bếp và bàn ăn được thiết kế liền mạch với hệ tủ gỗ đồng bộ, tạo sự hài hòa cho toàn bộ không gian.

Khu vực bếp tiếp tục phản ánh rõ gu thẩm mỹ tinh tế của Văn Mai Hương với tông màu be trung tính đồng bộ cùng tổng thể căn hộ. Hệ tủ bếp thiết kế phẳng, kết hợp chất liệu gỗ và đá sáng màu tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn ấm cúng. Không gian bếp được bố trí theo lối mở, liền mạch với khu vực bàn ăn, vừa tối ưu diện tích vừa mang đến sự thông thoáng. Nhờ bảng màu nhẹ nhàng cùng ánh sáng tự nhiên từ hệ cửa kính lớn, căn bếp luôn toát lên vẻ thanh lịch, trở thành nơi nữ ca sĩ có thể thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường sau lịch trình bận rộn.

Ngoài ra, ban công căn hộ được Văn Mai Hương phủ kín cây xanh, trở thành góc thư giãn yêu thích với tầm nhìn rộng ra thành phố.

Ở tuổi 31, Văn Mai Hương đang sở hữu sự nghiệp ổn định, khối tài sản đáng ngưỡng mộ cùng cuộc sống kín tiếng. Từ bảng thành tích 3 lần đỗ thủ khoa, những bản hit được yêu thích đến chiếc xe sang hơn 3 tỷ đồng và căn hộ duplex hiện đại, nữ ca sĩ cho thấy hình ảnh của một nghệ sĩ thành công nhờ tài năng và sự bền bỉ.