Ngôi nhà "chữa lành" của Jun Phạm

Nhà không chỉ là nơi để trở về sau một ngày dài, mà còn là không gian để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng những điều bình yên. Với Jun Phạm, điều đó được thể hiện rõ qua căn hộ mang đậm dấu ấn cá nhân, nơi mỗi góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ và chứa đựng nhiều cảm hứng sống. Tổ ấm của nam ca sĩ tọa lạc tại một chung cư cao cấp, có diện tích 75m² gồm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Không chạy theo sự xa hoa hay phô trương, căn nhà ghi điểm bởi cảm giác ấm cúng, gần gũi cùng phong cách decor "chữa lành", mang đến nguồn cảm hứng cho những ai yêu thích một không gian sống bình yên.

Phòng khách

Phòng khách là một trong những góc ấn tượng nhất trong căn nhà của Jun Phạm, đồng thời cũng là không gian phản ánh rõ nét gu thẩm mỹ của nam ca sĩ. Từng món đồ đều được anh tự tay lựa chọn và bài trí. Jun Phạm từng tiết lộ bản thân có sở thích "tha đồ về nhà", vì vậy phòng khách quy tụ đủ những món đồ độc đáo, lạ mắt. Dù có nhiều chi tiết, tổng thể không gian không hề tạo cảm giác rối mắt mà ngược lại rất hài hòa nhờ sự kết hợp khéo léo giữa phong cách Japandi tối giản, Wabi-sabi mộc mạc và Rustic phóng khoáng. Sàn gỗ cùng nội thất gỗ tông ấm càng giúp không gian trở nên gần gũi, thư thái và đầy chất riêng.

Ban công

Ban công nối liền phòng khách tuy không quá rộng nhưng lại là một trong những góc chill đúng nghĩa trong căn nhà của Jun Phạm. Nam ca sĩ khéo léo phủ xanh không gian bằng hàng loạt chậu cây được sắp đặt tinh tế: chậu đặt dưới sàn, chậu treo dọc lan can và cả những dây leo xanh mướt tạo cảm giác như một khu vườn thu nhỏ. Nhờ sắc xanh của cây cối cùng ánh sáng tự nhiên, góc ban công luôn mang đến bầu không khí trong lành, thư thái và đầy sức sống.

Phòng bếp

Phòng bếp của Jun Phạm được thiết kế theo không gian mở, kết nối liền mạch với phòng khách, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng. Thay vì cất gọn mọi vật dụng sau những cánh tủ, nam ca sĩ lựa chọn trưng bày chúng như một "góc triển lãm" thu nhỏ, nơi từng chiếc bát, chiếc cốc hay món đồ gia dụng đều góp phần tạo nên tổng thể đẹp mắt.

Không gian bếp tiếp tục theo đuổi bảng màu đặc trưng của Jun với các gam nâu, be, kem điểm xuyết những sắc pastel dịu nhẹ. Từ bát đĩa, ấm đun, lò nướng đến tủ lạnh đều được lựa chọn kỹ lưỡng để đồng bộ về màu sắc và kích thước. Nhờ đó, căn bếp vừa gọn gàng, ấm cúng vừa mang đậm dấu ấn cá nhân, khiến ai ngắm cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc nấu nướng.