Chị gái Ronaldo bất ngờ lên tiếng về tin đồn đám cưới thế kỉ của CR7 với cô gái nghèo Georgina

Những ngày qua, tin đồn Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez bí mật làm đám cưới trở thành chủ đề được bàn tán rầm rộ trên các diễn đàn quốc tế. Từ địa điểm tổ chức, danh sách khách mời đến việc sử dụng máy bay riêng đều được cư dân mạng "mổ xẻ", dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ nhân vật chính.

Làn sóng đồn đoán bùng lên sau khi người hâm mộ "đào lại" cuộc phỏng vấn Ronaldo thực hiện với nhà báo Piers Morgan vào cuối năm 2025. Khi đó, CR7 lần đầu công khai chia sẻ về màn cầu hôn Georgina cùng khoảnh khắc đặc biệt có sự chứng kiến của các con. "Tôi đã mua chiếc nhẫn. Một người bạn đưa nó cho tôi và các con gái của chúng tôi đã chứng kiến khoảnh khắc ấy. Các con hỏi tôi liệu có định cầu hôn mẹ không và tôi cảm thấy đó là thời điểm thích hợp để làm điều đó", Ronaldo kể.

Khi được hỏi về kế hoạch kết hôn, chủ nhân 5 Quả bóng vàng chỉ úp mở rằng lễ cưới sẽ diễn ra "sau World Cup, cùng chiếc cúp vô địch". Tuy nhiên, hành trình của tuyển Bồ Đào Nha đã khép lại ngay từ vòng 1/8 World Cup 2026, còn chuyện cưới xin vẫn hoàn toàn im ắng.

Sau giải đấu, nhiều tờ báo châu Âu đồng loạt đưa tin đầu tháng 8 là khoảng thời gian lý tưởng để Ronaldo tổ chức hôn lễ trước khi trở lại hội quân cùng Al Nassr chuẩn bị cho mùa giải mới. Từ đó, hàng loạt giả thuyết xuất hiện. Ban đầu, nhiều nguồn tin cho rằng buổi lễ sẽ diễn ra tại cung điện Quinta da Regaleira ở Sintra. Sau đó, một số báo Bồ Đào Nha lại chuyển hướng sang đảo Madeira - quê hương của Ronaldo - với thông tin Nhà thờ Funchal và khách sạn hạng sang Savoy Palace đã được đặt trước để phục vụ một sự kiện đặc biệt.

Rầm rộ tin Ronaldo sẽ cưới Georgina vào cuối tuần này (Ảnh: IGNV)

Mọi chuyện càng trở nên sôi động khi Ronaldo đăng tải hình ảnh cùng các con trên chuyên cơ riêng. Không ít người cho rằng siêu sao 41 tuổi đang bí mật di chuyển đến địa điểm tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, thực tế gia đình anh chỉ đang tận hưởng kỳ nghỉ hè tại Palma de Mallorca. Thậm chí, truyền thông Brazil còn đưa ra giả thuyết ca sĩ nổi tiếng Luan Santana sẽ biểu diễn trong hôn lễ vì Ronaldo là người hâm mộ lâu năm của nam ca sĩ này.

Khi tin đồn ngày càng lan rộng, gia đình Ronaldo cuối cùng cũng lên tiếng. Chị gái của CR7, Katia Aveiro, khẳng định không có đám cưới nào được lên kế hoạch trong thời gian tới.

"Không có ngày nào được ấn định cả. Năm nay tôi sẽ không mặc váy cưới, không phải cho bản thân và cũng không phải cho em ấy", Katia chia sẻ với tạp chí TV7 Dias của Bồ Đào Nha khi tham dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập thời trang mới. Một người chị khác của Ronaldo là Elma Aveiro cũng phủ nhận thông tin trên, đồng thời cho biết bản thân không hề biết cặp đôi đã lựa chọn thời điểm mới để tổ chức hôn lễ.

Chị gái Ronaldo phủ nhận tin đồn đám cưới của em trai (Ảnh: IGNV)

Dẫu vậy, những lời giải thích từ gia đình vẫn chưa đủ để dập tắt mọi đồn đoán. Không ít người hâm mộ cho rằng nếu thực sự có đám cưới, việc giữ bí mật hoàn toàn cũng phù hợp với phong cách kín tiếng mà Ronaldo và Georgina luôn theo đuổi trong những dấu mốc quan trọng của cuộc sống.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez bắt đầu hẹn hò từ năm 2016 sau lần gặp gỡ tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Tháng 8/2025, Georgina xác nhận đã nhận lời cầu hôn bằng bức ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương khổng lồ. Đến nay, thời điểm chính thức diễn ra hôn lễ vẫn là dấu hỏi lớn. Trong khi Ronaldo và Georgina tiếp tục giữ im lặng, mọi động thái của cặp đôi vẫn được người hâm mộ và truyền thông quốc tế theo dõi sát sao, khiến câu chuyện về "đám cưới thế kỷ" của làng bóng đá vẫn chưa có hồi kết.