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Một tuần trước lễ cưới với Ronaldo, cô gái nghèo Georgina gây xúc động khi nói về con trai riêng của chồng, khéo léo thế này bảo sao Ronaldo mê đắm

| | Lifestyle

Chỉ ít ngày trước hôn lễ được đồn đoán sẽ diễn ra tại Bồ Đào Nha, Georgina Rodriguez gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh gia đình cùng Cristiano Ronaldo Jr. và có những dòng tâm sự hiếm hoi về cậu con trai riêng của vị hôn phu.

Trong lúc thông tin về đám cưới với Cristiano Ronaldo đang thu hút sự quan tâm của truyền thông thế giới, Georgina Rodriguez bất ngờ chia sẻ một bài viết đầy cảm xúc trên Instagram, hé lộ mối quan hệ gắn bó giữa cô và Cristiano Ronaldo Jr. - con trai cả của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Loạt ảnh ghi lại kỳ nghỉ hè của gia đình bên biển và dưới những thác nước nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt tương tác. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả là những dòng chia sẻ đầy yêu thương mà Georgina dành cho cậu con trai riêng của Ronaldo.

Ảnh: IGNV

Người đẹp 32 tuổi cho biết chuyến đi này đã trở thành một truyền thống của gia đình suốt nhiều năm qua. "Từ khi Junior còn nhỏ, đây luôn là khoảng thời gian đặc biệt của chúng mình. Bố, mẹ và con, cùng nhau giữa biển, mùa hè này qua mùa hè khác".

Georgina cũng không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến Cristiano Ronaldo Jr., gọi cậu là "một nhà điêu khắc" và khen ngợi tài năng của cậu trong mọi lĩnh vực mình theo đuổi.

Ảnh: IGNV

Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ những khoảnh khắc bình yên của cả gia đình như tắm dưới thác nước - điều cô cho biết là ước mơ từ lâu, khám phá các vịnh biển, ngắm trăng hay cùng nhau thưởng thức hải sản và món bò ribeye nướng trên đá nóng.

Những chia sẻ này càng khiến nhiều người cảm nhận rõ hơn vai trò của Georgina trong gia đình Ronaldo. Dù không phải mẹ ruột của Ronaldo Jr., cô luôn đồng hành cùng cậu từ khi còn nhỏ. Mẹ ruột của Cristiano Ronaldo Jr. đến nay vẫn được giữ kín danh tính, trong khi Ronaldo là người trực tiếp nuôi dưỡng con trai.

Ảnh: IGNV

Theo truyền thông Anh, bài đăng được Georgina chia sẻ chỉ ít ngày trước lễ cưới được cho là sẽ diễn ra tại Nhà thờ Funchal, quê hương của Cristiano Ronaldo. Sau buổi lễ, cặp đôi được cho là sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi tại khách sạn 5 sao Savoy Palace.

Nguồn tin từ The Sun cho biết khách lưu trú tại khách sạn đã được thông báo một số tầng cùng nhiều khu vực quầy bar sẽ tạm thời đóng cửa trong hai ngày cuối tuần để phục vụ một sự kiện đặc biệt, làm dấy lên nhiều đồn đoán đây chính là địa điểm tổ chức hôn lễ của cặp đôi.

Trước đó, từng xuất hiện thông tin Ronaldo và Georgina sẽ tổ chức đám cưới tại dinh thự Quinta da Regaleira ở Sintra. Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ khi địa điểm vẫn mở cửa đón khách bình thường.

Những ngày gần đây, Georgina và Ronaldo liên tục đăng tải ảnh tận hưởng kỳ nghỉ tại Bồ Đào Nha. Cả hai cũng nhiều lần khoe chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn sau khi đính hôn vào tháng 8 năm ngoái, khép lại gần 8 năm bên nhau kể từ lần đầu gặp gỡ tại cửa hàng Gucci ở Madrid năm 2016.

Ảnh: IGNV

Nếu các thông tin từ truyền thông Anh là chính xác, cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà trong những ngày tới, đánh dấu cột mốc mới sau gần một thập kỷ đồng hành và cùng nhau xây dựng mái ấm với các con. Trong lúc người hâm mộ chờ đợi lễ cưới thế kỷ của CR7, bài viết đầy tình cảm Georgina dành cho Ronaldo Jr. đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, cho thấy sự gắn kết bền chặt của đại gia đình nổi tiếng này.

Theo Tú Tú

Đời sống pháp luật

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