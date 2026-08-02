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Truyền thông tung nhiều kịch bản về đám cưới Ronaldo: Địa điểm đổi liên tục, hết lâu đài cổ tích tới quê nhà, paparazzi "mai phục", chính chủ vẫn chill trên du thuyền triệu đô

| | Lifestyle

Truyền thông quốc tế đã đưa ra nhiều kịch bản về hôn lễ của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez khiến dân tình "quay như chong chóng".

Trong lúc mạng xã hội vẫn chưa hết xôn xao trước thông tin Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez sẽ tổ chức đám cưới ngay sau World Cup 2026, những diễn biến mới lại khiến câu chuyện trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Chỉ trong vài ngày, truyền thông đã đưa ra nhiều kịch bản khác nhau về hôn lễ được mong chờ nhất làng bóng đá.

Ban đầu, chương trình V+ Fama của Bồ Đào Nha gây bão khi công bố một tấm thiệp cưới được cho là của Ronaldo và Georgina. Theo đó, lễ cưới sẽ diễn ra lúc 17h ngày 1/8 tại Quinta da Regaleira (Sintra, Bồ Đào Nha), thậm chí khách mời còn được yêu cầu mặc trang phục màu đen. Tuy nhiên, tạp chí HOLA! sau đó khẳng định đã xác minh từ nguồn thân cận và cho biết đám cưới cuối tuần này hoàn toàn không diễn ra.

Khi tin đồn về Sintra vừa lắng xuống, báo Anh The Sun lại dẫn nguồn từ địa phương ở Madeira cho biết Ronaldo đã chuyển địa điểm tổ chức về chính quê hương mình. Theo bài báo, nhà thờ chính tòa Funchal đã được đặt kín, trong khi khách sạn 5 sao Savoy Palace cũng dành riêng hai tầng và nhiều khu vực để phục vụ tiệc cưới. Tuy nhiên, đến nay phía Ronaldo, Georgina cũng như người đại diện vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào.

Trong lúc truyền thông liên tục thay đổi "kịch bản", cặp đôi nổi tiếng dường như chẳng mấy bận tâm. Những hình ảnh mới nhất do paparazzi ghi lại cho thấy Ronaldo và Georgina vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ hè trên siêu du thuyền sang trọng ngoài khơi Mallorca (Tây Ban Nha).

Truyền thông tung nhiều kịch bản về đám cưới Ronaldo: Địa điểm đổi liên tục, hết lâu đài cổ tích tới quê nhà, paparazzi "mai phục", chính chủ vẫn chill trên du thuyền triệu đô- Ảnh 1.

Ảnh: BackGrid.

 

Truyền thông tung nhiều kịch bản về đám cưới Ronaldo: Địa điểm đổi liên tục, hết lâu đài cổ tích tới quê nhà, paparazzi "mai phục", chính chủ vẫn chill trên du thuyền triệu đô- Ảnh 2.

Ảnh: BackGrid.

 

Truyền thông tung nhiều kịch bản về đám cưới Ronaldo: Địa điểm đổi liên tục, hết lâu đài cổ tích tới quê nhà, paparazzi "mai phục", chính chủ vẫn chill trên du thuyền triệu đô- Ảnh 3.

Ảnh: BackGrid.

 

Truyền thông tung nhiều kịch bản về đám cưới Ronaldo: Địa điểm đổi liên tục, hết lâu đài cổ tích tới quê nhà, paparazzi "mai phục", chính chủ vẫn chill trên du thuyền triệu đô- Ảnh 4.

Ảnh: BackGrid.

 

Truyền thông tung nhiều kịch bản về đám cưới Ronaldo: Địa điểm đổi liên tục, hết lâu đài cổ tích tới quê nhà, paparazzi "mai phục", chính chủ vẫn chill trên du thuyền triệu đô- Ảnh 5.

Ảnh: BackGrid.

Ở loạt ảnh, siêu sao người Bồ Đào Nha gây chú ý với thân hình săn chắc dù đã bước sang tuổi 41. Anh diện chiếc quần bơi màu tím, đứng trên boong tàu thư giãn, khoe cơ bụng 6 múi và làn da rám nắng. Trong một khoảnh khắc khác, Ronaldo trò chuyện vui vẻ với con trai cả Cristiano Jr., liên tục nở nụ cười thoải mái.

Trong khi đó, Georgina Rodriguez xuất hiện với bộ bikini màu đen cùng chiếc mũ lưỡi trai be. Người đẹp 32 tuổi để lộ vóc dáng khỏe khoắn, gợi cảm khi di chuyển trên boong tàu. Cô gần như không rời chiếc du thuyền suốt buổi chiều, tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư cùng gia đình.

Điều đáng chú ý là bất chấp hàng loạt tin đồn về lễ cưới, cả Ronaldo lẫn Georgina đều không hề có biểu hiện tất bật chuẩn bị cho một hôn lễ. Thay vào đó, hai người dành phần lớn thời gian nghỉ dưỡng, tắm nắng, trò chuyện cùng các con và thư giãn trên chiếc du thuyền trị giá hàng triệu USD.

Truyền thông tung nhiều kịch bản về đám cưới Ronaldo: Địa điểm đổi liên tục, hết lâu đài cổ tích tới quê nhà, paparazzi "mai phục", chính chủ vẫn chill trên du thuyền triệu đô- Ảnh 6.

Ảnh: BackGrid.

 

Truyền thông tung nhiều kịch bản về đám cưới Ronaldo: Địa điểm đổi liên tục, hết lâu đài cổ tích tới quê nhà, paparazzi "mai phục", chính chủ vẫn chill trên du thuyền triệu đô- Ảnh 7.

Ảnh: BackGrid.

 

Truyền thông tung nhiều kịch bản về đám cưới Ronaldo: Địa điểm đổi liên tục, hết lâu đài cổ tích tới quê nhà, paparazzi "mai phục", chính chủ vẫn chill trên du thuyền triệu đô- Ảnh 8.

Ảnh: BackGrid.

 

Truyền thông tung nhiều kịch bản về đám cưới Ronaldo: Địa điểm đổi liên tục, hết lâu đài cổ tích tới quê nhà, paparazzi "mai phục", chính chủ vẫn chill trên du thuyền triệu đô- Ảnh 9.

Ảnh: BackGrid.

 

Trước đó, cặp đôi từng khiến mạng xã hội bùng nổ khi đồng loạt đeo những chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trong kỳ nghỉ, làm dấy lên suy đoán ngày cưới đã cận kề. Ronaldo cũng từng chia sẻ với Piers Morgan rằng anh muốn kết hôn với Georgina sau World Cup và hy vọng sẽ bước vào lễ cưới với tư cách nhà vô địch thế giới. Tuy nhiên, giấc mơ đó đã không thành hiện thực khi Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại khỏi giải đấu.

Đến thời điểm hiện tại, điều duy nhất có thể khẳng định là đám cưới của Ronaldo và Georgina vẫn chưa được xác nhận chính thức. Sau khi tin đồn về Sintra bị bác bỏ, lại xuất hiện thông tin chuyển sang Madeira, trong khi cặp đôi vẫn bình yên nghỉ dưỡng ở Mallorca dưới sự theo sát của các tay săn ảnh. Chính điều đó khiến câu chuyện về hôn lễ của Ronaldo tiếp tục là một trong những chủ đề được quan tâm nhất trên truyền thông châu Âu.

Theo Tiên Tiên

Đời sống pháp luật

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