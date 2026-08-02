Nữ MC đình đám SN 1985 gặp chuyện giữa đêm khuya 1/8, nhiều sao Việt lo lắng

Đêm khuya, MC Thanh Vân khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải dòng trạng thái ngắn gây hoang mang trên trang cá nhân: "Con xin tạ ơn Trời Phật tối nay đã bảo vệ mẹ con con". Chia sẻ lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả bởi ai cũng hiểu rằng nữ MC sinh năm 1987 vừa trải qua một sự việc không hề bình thường.

Dù không tiết lộ cụ thể chuyện gì đã xảy ra, dòng chia sẻ của Thanh Vân đủ khiến nhiều nghệ sĩ thân thiết không khỏi lo lắng. Phía dưới bài đăng, hàng loạt sao Việt đã để lại bình luận hỏi thăm, động viên và cầu chúc bình an cho hai mẹ con.

Dòng trạng thái giữa đêm khuya của MC Thanh Vân

Ca sĩ Thu Thủy, Vy Oanh, diễn viên Diệu Hương, NSƯT Nguyệt Hằng cùng nhà thiết kế Thái Dung... đều bày tỏ sự quan tâm, mong Thanh Vân sớm ổn định tinh thần sau sự việc. Những lời nhắn gửi đầy yêu thương từ đồng nghiệp cho thấy nữ MC nhận được nhiều tình cảm trong giới nghệ sĩ.

Trước sự lo lắng của mọi người, Thanh Vân nhanh chóng lên tiếng trấn an. Cô cho biết hiện tại mọi chuyện đã qua và điều quan trọng nhất là hai mẹ con đều bình an. Dù không chia sẻ thêm về tình huống nguy hiểm đã gặp phải, phản hồi của nữ MC cũng phần nào giúp bạn bè và người hâm mộ yên tâm hơn.

Thanh Vân sinh năm 1985, được biết đến là một MC duyên dáng gắn liền với nhiều chương trình truyền hình đình đám như Vui cùng Hugo, Chúc bé ngủ ngon, Vietnam's Got Talent, Đường lên đỉnh Olympia, Vì bạn xứng đáng .. . Ngoài ra, cô còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim giờ vàng trên VTV như Nhật ký Vàng Anh, Hoa nở trái mùa, Những người độc thân vui vẻ, Zippo, mù tạt và em, Lựa chọn số phận...

Thanh Vân là gương mặt gắn liền với nhiều chương trình truyền hình đình đám

Bên cạnh công việc, Thanh Vân cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con và cuộc sống tích cực trên mạng xã hội. Chính vì vậy, bài đăng giữa đêm với nội dung đầy lo âu đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Không ít khán giả cũng để lại bình luận cầu mong hai mẹ con luôn mạnh khỏe, bình an và hy vọng Thanh Vân sẽ sớm chia sẻ nhiều hơn khi tinh thần ổn định. Nhiều người cho rằng trong cuộc sống, những tình huống bất ngờ có thể xảy đến với bất kỳ ai và điều đáng quý nhất là cuối cùng mẹ con nữ MC vẫn an toàn.