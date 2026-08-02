Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ MC đình đám SN 1985 gặp chuyện giữa đêm khuya 1/8, nhiều sao Việt lo lắng

| | Lifestyle

Chuyện gì xảy ra với nữ MC đình đám này?

Đêm khuya, MC Thanh Vân khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải dòng trạng thái ngắn gây hoang mang trên trang cá nhân: "Con xin tạ ơn Trời Phật tối nay đã bảo vệ mẹ con con". Chia sẻ lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả bởi ai cũng hiểu rằng nữ MC sinh năm 1987 vừa trải qua một sự việc không hề bình thường.

Dù không tiết lộ cụ thể chuyện gì đã xảy ra, dòng chia sẻ của Thanh Vân đủ khiến nhiều nghệ sĩ thân thiết không khỏi lo lắng. Phía dưới bài đăng, hàng loạt sao Việt đã để lại bình luận hỏi thăm, động viên và cầu chúc bình an cho hai mẹ con.

Nữ MC đình đám SN 1985 gặp chuyện giữa đêm khuya 1/8, nhiều sao Việt lo lắng- Ảnh 1.

Dòng trạng thái giữa đêm khuya của MC Thanh Vân

Ca sĩ Thu Thủy, Vy Oanh, diễn viên Diệu Hương, NSƯT Nguyệt Hằng cùng nhà thiết kế Thái Dung... đều bày tỏ sự quan tâm, mong Thanh Vân sớm ổn định tinh thần sau sự việc. Những lời nhắn gửi đầy yêu thương từ đồng nghiệp cho thấy nữ MC nhận được nhiều tình cảm trong giới nghệ sĩ.

Trước sự lo lắng của mọi người, Thanh Vân nhanh chóng lên tiếng trấn an. Cô cho biết hiện tại mọi chuyện đã qua và điều quan trọng nhất là hai mẹ con đều bình an. Dù không chia sẻ thêm về tình huống nguy hiểm đã gặp phải, phản hồi của nữ MC cũng phần nào giúp bạn bè và người hâm mộ yên tâm hơn.

Thanh Vân sinh năm 1985, được biết đến là một MC duyên dáng gắn liền với nhiều chương trình truyền hình đình đám như Vui cùng Hugo, Chúc bé ngủ ngon, Vietnam's Got Talent, Đường lên đỉnh Olympia, Vì bạn xứng đáng .. . Ngoài ra, cô còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim giờ vàng trên VTV như Nhật ký Vàng Anh, Hoa nở trái mùa, Những người độc thân vui vẻ, Zippo, mù tạt và em, Lựa chọn số phận...

Nữ MC đình đám SN 1985 gặp chuyện giữa đêm khuya 1/8, nhiều sao Việt lo lắng- Ảnh 2.

Thanh Vân là gương mặt gắn liền với nhiều chương trình truyền hình đình đám

Bên cạnh công việc, Thanh Vân cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con và cuộc sống tích cực trên mạng xã hội. Chính vì vậy, bài đăng giữa đêm với nội dung đầy lo âu đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Không ít khán giả cũng để lại bình luận cầu mong hai mẹ con luôn mạnh khỏe, bình an và hy vọng Thanh Vân sẽ sớm chia sẻ nhiều hơn khi tinh thần ổn định. Nhiều người cho rằng trong cuộc sống, những tình huống bất ngờ có thể xảy đến với bất kỳ ai và điều đáng quý nhất là cuối cùng mẹ con nữ MC vẫn an toàn.

Theo PV

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một khách sạn quốc tế tại Nha Trang kỷ niệm 9 năm bằng chuỗi hoạt động kéo dài một tháng: Tung ưu đãi, trải nghiệm mới cho khách lưu trú

Một khách sạn quốc tế tại Nha Trang kỷ niệm 9 năm bằng chuỗi hoạt động kéo dài một tháng: Tung ưu đãi, trải nghiệm mới cho khách lưu trú Nổi bật

Đúng 28/8, Việt Nam khởi hành đoàn tàu 4 tiếng đi đến thẳng Di sản thiên nhiên thế giới: Không gian sang xịn như khách sạn, chỉ có 8 toa

Đúng 28/8, Việt Nam khởi hành đoàn tàu 4 tiếng đi đến thẳng Di sản thiên nhiên thế giới: Không gian sang xịn như khách sạn, chỉ có 8 toa Nổi bật

Một nhóm khách khiến NSƯT Kim Tử Long phải chạy vội về quán

Một nhóm khách khiến NSƯT Kim Tử Long phải chạy vội về quán

09:35 , 02/08/2026
Cận nhan sắc dàn thí sinh Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026

Cận nhan sắc dàn thí sinh Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026

09:29 , 02/08/2026
Chu Thanh Huyền đọ sắc với vợ Xuân Son trên sân Mỹ Đình: Nàng WAG người Brazil chiếm trọn "spotlight"

Chu Thanh Huyền đọ sắc với vợ Xuân Son trên sân Mỹ Đình: Nàng WAG người Brazil chiếm trọn "spotlight"

09:24 , 02/08/2026
Cách gọi món ở quán lạ để không bị "chặt chém"

Cách gọi món ở quán lạ để không bị "chặt chém"

09:02 , 02/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên