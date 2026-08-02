Thiên tài nhận giải "Nobel Toán học" chơi đồ hiệu khiến dân tình phát cuồng, trang sức Cartier cháy hàng sau khoảnh khắc vinh danh

Bùng nổ truyền thông với giải Fields trong bộ suit đẳng cấp.

Tại Đại hội Toán học Quốc tế vừa tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua, nhà toán học Trung Quốc Vương Hồng, đã đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ thứ ba trên thế giới giành Huy chương Fields kể từ khi giải thưởng này ra đời cách đây 90 năm.

Bước lên đài danh vọng của giải thưởng được ví như "Nobel Toán học" ở tuổi 35, cựu sinh viên MIT và Đại học Peking khiến công chúng phải ngước nhìn không chỉ bởi trí tuệ kiệt xuất mà còn ở phong cách ăn mặc đáng chú ý.

Vương Hồng chọn cho mình một bộ suit đen sắc nét đến từ Alexander McQueen. Phom dáng ôm nhẹ cùng chi tiết chiết eo và bờ vai cấu trúc giúp nhà toán học khoe trọn khí chất độc lập. Điểm nhấn đắt giá nhất trên tổng thể trang phục chính là bộ trang sức Clash de Cartier, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới yêu thời trang.

Theo nhiều nguồn tin, hai món trang sức Cartier nổi bật nhất trong diện mạo của Vương Hồng có giá 4500 USD (119 triệu đồng) cho dây chuyền và 2850 USD (75 triệu đồng) cho nhẫn, đều đã rơi vào tình trạng cháy hàng tại một số cửa hàng ở Trung Quốc sau lễ trao giải.

Nền tảng thương mại điện tử JD.com, nơi Cartier có gian hàng chính hãng, thậm chí còn tận dụng cơn sốt này để quảng bá sản phẩm với câu slogan gây chú ý: "Bạn không thể sở hữu cùng một bộ não, nhưng có thể sở hữu cùng một chiếc dây chuyền."

Bóc tách tủ đồ không phô trương nhưng đúng chất sang ngầm.

Một bộ phim tài liệu ngắn do Simons Foundation - đơn vị tài trợ lớn của giải thưởng Fields - thực hiện cũng hé lộ thêm về tủ đồ đời thường của Vương Hồng. Qua các khung hình thường nhật, một sự thật được nhìn thấy là cô gần như không chạy theo xu hướng, mà tập trung vào sự tối giản và bình dị.

Chỉ đến khi từng item được bóc tách, nhiều người mới nhận ra nữ thiên tài sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế, kết hợp cùng tư duy tối ưu hóa cuộc sống, một ví dụ khá điển hình của khái niệm quiet luxury.

Phim tài liệu ngắn về nhà toán học Vương Hồng (Clip: Simons Foundation).

Mắt kính Lindberg N.O.W

Chiếc kính gọng tròn thanh mảnh xuất hiện cùng cô từ thảm đỏ trao giải đến các buổi hội thảo là thiết kế hàng đầu của Lindberg. Thương hiệu kính đến từ Đan Mạch vốn nổi tiếng với triết lý thiết kế tối giản, siêu nhẹ và được nhiều doanh nhân, kiến trúc sư hay học giả yêu thích hơn là giới thời trang đại chúng.

Với chất liệu titan siêu nhẹ, đúc nguyên khối không ốc vít, đây là món phụ kiện đắt giá đại diện cho gu thẩm mỹ trí thức và đẳng cấp có giá khoảg 14 triệu đồng.

Nhẫn thông minh Oura Ring

Là một nhà khoa học hiện đại, Vương Hồng phối chiếc nhẫn Cartier đắt đỏ cùng nhẫn theo dõi sức khỏe Oura màu bạc tối giản. Oura Ring 4 là chiếc nhẫn theo dõi sức khỏe được các doanh nhân, giới công nghệ và kể cả các ngôi sao giải trí sử dụng nhiều ở thời điểm hiện tại để theo dõi giấc ngủ, nhịp tim hay mức độ hồi phục cơ thể.

Sự kết hợp giữa công nghệ cao và vẻ ngoài trang bắt mắt tạo nên một tuyên ngôn thời trang rất riêng của những người thuộc giới tinh hoa.

Túi xách The Row Large Park Tote

Trong outfit mùa đông dạo phố, nữ tiến sĩ chọn chiếc túi tote màu đen phom đứng của The Row. Thương hiệu do chị em Mary-Kate và Ashley Olsen sáng lập, vẫn luôn được xem là biểu tượng của trào lưu quiet luxury nhờ thiết kế sạch logo, chú trọng chất liệu và phom dáng phóng khoáng.

Áo len cashmere Johnstons of Elgin & Áo khoác Canada Goose

Sự chăm chút cho trải nghiệm cá nhân của nhà toán học Vương Hồng còn thể hiện qua chiếc áo len dệt vặn thừng tông màu be từ Johnstons of Elgin - thương hiệu dệt đay và cashmere lâu đời bậc nhất Scotland. Khi xuống phố ngày lạnh, cô khoác ngoài chiếc áo lông vũ sắc đỏ rực rỡ của Canada Goose để giữ ấm tuyệt đối. Các thiết kế này đều có giá bán ở mức từ 26-27 triệu đồng.

Đầm đũi dạo phố phối cùng sneaker On Running

Trái với sự nghiêm cẩn trên bục giảng, Vương Hồng khi dạo chơi lại chọn chiếc váy đầm vải linen dáng sơ mi buộc dây nhẹ nhàng. Ngay cả đôi sneaker cô lựa chọn cũng đến từ On, thương hiệu thể thao Thụy Sĩ nổi tiếng với những đôi giày chạy bộ có thiết kế tối giản, hiện đang cực kỳ trendy trong giới công nghệ và trí thức toàn cầu nhờ công nghệ đệm êm ái đi cùng tính thẩm mỹ.

Xuyên suốt những hình ảnh của Vương Hồng trong nhiều năm có thể thấy cô gần như không thay đổi phụ kiện. Từ kính Lindberg, nhẫn Oura, nhẫn Cartier hay trang sức Cartier liên tục xuất hiện từ phòng nghiên cứu, hội thảo học thuật cho đến sân khấu nhận Huy chương Fields. Điều đó cho thấy đây không phải phong cách được xây dựng cho một sự kiện, mà là những món đồ được chủ nhân thực sự sử dụng hằng ngày.

Đây cũng là tinh thần cốt lõi của quiet luxury: Đầu tư vào những món đồ có chất lượng tốt, bền bỉ và sử dụng lâu dài, thay vì liên tục chạy theo xu hướng mới.

Tranh cãi: Trí tuệ kiệt xuất và gu thẩm mỹ có nhất thiết phải loại trừ nhau?

Sau khi gây sốt, sự xuất hiện của những món đồ thời trang giá trị cao trong tủ đồ của Vương Hồng vô tình châm ngòi cho một cuộc tranh luận trái chiều.

Một bộ phận dư luận xứ Trung đã đào xới mức thu nhập được cho là khoảng 3 - 4 triệu NDT (11-15 tỷ đồng) mỗi năm của cô khi làm việc tại Đại học New York và Viện IHÉS (Pháp), lên tiếng chỉ trích cô phô trương.

Phong cách của Vương Hồng được xem là phá vỡ hình ảnh quen thuộc về các "thiên tài khoa học" trong văn hóa đại chúng Trung Quốc - vốn thường bị khắc họa là những người chỉ biết nghiên cứu, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới thời trang và hàng hiệu.

Tuy nhiên, góc nhìn này lập tức bị phản bác mạnh mẽ bởi nhiều tiếng nói đanh thép. Việc một tài năng hàng đầu thế giới nhận mức thù lao xứng đáng với trí tuệ và đóng góp cho văn minh nhân loại là điều hoàn toàn hợp lý.

Vương Hồng không dùng thời trang để khoe khoang sự giàu có, mà cô lựa chọn những thương hiệu đỉnh cao để phục vụ cho sự thoải mái của bản thân, duy trì sự tự tin và tôn nghiêm của một học giả.

Mặt khác, sự nổi tiếng bất ngờ của Vương Hồng cũng phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng Trung Quốc. Trên mạng xã hội, những khái niệm mới như "thời trang thiên tài", "phong cách học giả", "ăn mặc trí tuệ cao", "old money thế hệ mới" hay "chủ nghĩa dài hạn" cũng xuất hiện để mô tả phong cách của cô.

Ảnh: Internet, X