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Tin vui cho người dân TP Hồ Chí Minh: 100% khu vực công cộng sắp được phủ sóng wifi tốc độ cao miễn phí

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Tin vui cho người dân TP Hồ Chí Minh: 100% khu vực công cộng sắp được phủ sóng wifi tốc độ cao miễn phí

Đây không chỉ là một chỉ tiêu về hạ tầng số, mà còn cho thấy thành phố đang đẩy mạnh xây dựng môi trường số phục vụ trực tiếp đời sống người dân, doanh nghiệp và khách du lịch.

Theo Đề án phát triển đô thị thông minh tại TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh với nhiều mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Trong đó, đáng chú ý là chỉ tiêu 100% khu vực công cộng có wifi miễn phí tốc độ cao. Đây là một trong những nội dung thuộc nhóm mục tiêu phát triển hạ tầng số, nhằm phục vụ người dân tốt hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ công, tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động đô thị số.

Theo định hướng được nêu trong đề án, thành phố xác định phát triển đô thị thông minh phải lấy người dân làm trung tâm, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành. Việc phủ sóng wifi miễn phí tại các khu vực công cộng được xem là một phần quan trọng của hạ tầng số, góp phần thu hẹp khoảng cách số và tạo điều kiện để người dân kết nối thuận tiện hơn trong đời sống hằng ngày.

Bên cạnh chỉ tiêu về wifi công cộng, TP Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 phủ sóng 5G đạt 95% dân số và thí điểm 6G tại khu vực trọng điểm. Thành phố đồng thời phấn đấu xây dựng nền tảng dữ liệu đô thị thống nhất, dùng chung; 70% hệ thống thông tin vận hành trên nền tảng điện toán đám mây; 80% cơ sở dữ liệu được số hóa và liên thông với Trung ương; 85% dữ liệu của các sở, ban, ngành được tích hợp với nền tảng chia sẻ dữ liệu của thành phố.

Ảnh minh họa

Trong lĩnh vực dịch vụ công và chính quyền số, thành phố đặt mục tiêu 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục đủ điều kiện; 85% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến. Cùng với đó, 99% người dân, doanh nghiệp được kỳ vọng hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, và 70% người dân trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Ở lĩnh vực kinh tế số và đổi mới sáng tạo, TP Hồ Chí Minh hướng tới tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong GRDP đạt 30-40%, phát triển tối thiểu 300 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và hình thành ít nhất 2 khu công nghệ số tập trung. Về quy hoạch, xây dựng và hạ tầng, thành phố cũng đặt ra yêu cầu 100% đồ án quy hoạch, công trình xây dựng mới phải ứng dụng các nền tảng số như GIS và BIM.

Ngoài ra, các lĩnh vực giao thông, y tế và giáo dục cũng được đưa vào lộ trình số hóa mạnh mẽ. Thành phố đặt mục tiêu tích hợp dữ liệu giao thông theo thời gian thực, phát triển hồ sơ sức khỏe điện tử, khám chữa bệnh từ xa, tài khoản học tập số cho học sinh và giáo viên, đồng thời triển khai 1.000 trường học số trên địa bàn.

Với loạt mục tiêu này, việc phủ sóng wifi miễn phí tốc độ cao tại 100% khu vực công cộng được xem là một bước quan trọng trong tiến trình xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại và phát triển dựa trên dữ liệu.

Tin vui cho người dân TP Hồ Chí Minh: 100% khu vực công cộng sắp được phủ sóng wifi tốc độ cao miễn phí - Ảnh 2.Tin vui: 1 tỉnh chi 800 tỷ đồng/năm để 539.000 công dân được miễn phí hàng loạt khoản phí từ năm nay

Đây là cách địa phương này từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển con người toàn diện, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Minh Ánh

Sức khỏe 24h

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