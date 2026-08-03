Nữ ca sĩ tỷ view bị miệt thị ngoại hình, tuyên bố tạm nghỉ hát

Mới đây, Ariana Grande tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi phía đại diện xác nhận nữ ca sĩ sẽ tạm nghỉ sau khi hoàn thành The Eternal Sunshine Tour , dự kiến khép lại vào ngày 1/9. Thông tin nhanh chóng được nhiều trang giải trí quốc tế đăng tải và nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, bởi đây là lần đầu Ariana công khai kế hoạch tạm lùi khỏi các hoạt động nghệ thuật sau nhiều tháng liên tục phát hành sản phẩm và lưu diễn.

Đại diện của Ariana Grande xác nhận nữ ca sĩ sẽ tạm nghỉ sau khi hoàn thành The Eternal Sunshine Tour

Cụ thể, đại diện của Ariana cho biết nữ ca sĩ sẽ tạm rời xa các hoạt động công khai để nghỉ ngơi sau tour diễn. Cô cũng quyết định rút khỏi vở nhạc kịch Sunday in the Park With George tại West End, nơi từng được xác nhận sẽ diễn cùng Jonathan Bailey. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, Ariana nhiều khả năng sẽ trở lại vào cuối năm để tham gia các hoạt động quảng bá cho bộ phim Focker-in-Law , dự kiến phát hành vào tháng 11.

Trong thông báo mới nhất, đại diện của Ari gây chú ý khi nhắc đến nguyên nhân dẫn đến quyết định này là việc nữ ca sĩ phải đối mặt với "sự soi xét không ngừng từ công chúng"

Điều đáng chú ý là trong thông báo gửi truyền thông, phía Ariana nhấn mạnh một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định này là việc nữ ca sĩ phải đối mặt với "sự soi xét không ngừng từ công chúng". Suốt thời gian qua, bên cạnh các hoạt động âm nhạc, Ariana liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội vì ngoại hình gầy đi rõ rệt. Không ít bài đăng thu hút hàng triệu lượt xem chỉ xoay quanh vóc dáng của cô, thay vì âm nhạc hay các dự án mới.

Bức ảnh chụp cùng người hâm mộ của Ariana viral với hàng chục triệu lượt xem làm những vẫn đề về ngoại hình của cô tiếp tục được bàn tán

Mới đây nhất, bức ảnh Ariana chụp cùng một người hâm mộ được đăng tải trên nền tảng X đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 13,2 triệu lượt xem chỉ sau hơn nửa ngày. Hàng nghìn bình luận phía dưới bài đăng tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ, trong khi nhiều ý kiến khác kêu gọi cộng đồng mạng ngừng suy đoán và bình phẩm ngoại hình của cô.

Thực tế, đây không phải lần đầu Ariana Grande phải đối mặt với làn sóng bình luận như vậy. Đầu năm 2023, khi những hình ảnh hậu trường của Wicked bị lan truyền trên mạng xã hội, nữ ca sĩ đã trở thành chủ đề bàn tán vì thân hình mảnh mai. Mái tóc vàng để phục vụ vai diễn Galinda cùng góc chụp từ các tay săn ảnh càng khiến nhiều người cho rằng cô sụt cân nghiêm trọng.

Ngoại hình của nữ ca sĩ là chủ đề bàn tán trong nhiều năm gần đây

Kể từ đó, ngoại hình của Ariana Grande gần như chưa bao giờ ngừng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, từ các sự kiện quảng bá, thảm đỏ đến những bức ảnh do người hâm mộ chụp, nữ ca sĩ đều phải đối mặt với hàng loạt bình luận về cân nặng và vóc dáng. Dù nhiều ý kiến xuất phát từ sự lo lắng, Ariana nhiều lần cho rằng việc liên tục bị đánh giá ngoại hình đã trở thành một áp lực kéo dài.

Cuối năm 2024, trong chiến dịch quảng bá bộ phim Wicked tại London, Ariana tiếp tục lên tiếng về vấn đề này. Cô gọi những lời bình phẩm ngoại hình là "khủng khiếp" và "thực sự nguy hiểm", cho rằng xã hội đang quá dễ dàng phán xét cơ thể, khuôn mặt hay cách ăn mặc của người khác. Theo nữ ca sĩ, ngay cả những lời khen về cân nặng cũng có thể vô tình tạo áp lực nếu người nhận đang trải qua những vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần.

Ariana Grande vừa phát hành album phòng thu thứ tám petal

Dù nhiều lần trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận ngoài âm nhạc, Ariana Grande vẫn duy trì sức ảnh hưởng hàng đầu của làng nhạc quốc tế. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit như Problem , 7 rings , thank u, next , positions , we can't be friends (wait for your love) ... Kênh YouTube chính thức của Ariana hiện đã vượt 32 tỷ lượt xem, nằm trong nhóm nghệ sĩ có lượng xem cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, cô cũng là một trong số ít nghệ sĩ nhiều lần thống trị Billboard Hot 100 và duy trì sức hút ổn định qua nhiều giai đoạn sự nghiệp.

Album petal tiếp tục ghi nhận nhiều thành tích khả quan

Thông báo tạm nghỉ được đưa ra trong bối cảnh Ariana vừa có màn trở lại nhận được nhiều sự quan tâm. Ngày 31/7, nữ ca sĩ phát hành album phòng thu thứ tám petal , dự án đầu tiên dưới hãng đĩa riêng BabyDoll Music và cũng là sản phẩm nối tiếp thành công của Eternal Sunshine (2024).

Ngay trước ngày phát hành, petal đã ghi nhận hơn 3 triệu lượt pre-save trên Spotify, trở thành album thứ tư trong lịch sử nền tảng đạt cột mốc này. Chỉ sau ít ngày lên kệ, album vượt 100 triệu lượt stream trên Spotify. Trong khi đó, đĩa đơn mở đường hate that i made you love me đồng loạt ra mắt ở vị trí #1 Billboard Hot 100 và UK Singles Chart, giúp Ariana trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 8 đĩa đơn mở đường của 8 album phòng thu liên tiếp đều lọt Top 10 Billboard Hot 100.

Ariana Grande sẽ tạm dừng hoạt động sau khi khép lại tour diễn

Bên cạnh thành tích thương mại, petal cũng nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. The Guardian, Rolling Stone và Los Angeles Times đánh giá cao hướng đi giàu tính tự sự của Ariana, trong khi Pitchfork chấm 6,5/10 và nhận định nữ ca sĩ đã lựa chọn khai thác những góc khuất của danh tiếng thay vì tiếp tục theo đuổi hình ảnh pop quen thuộc.

Việc thông báo tạm nghỉ ngay sau khi khép lại tour diễn vì thế khép lại một giai đoạn bận rộn của Ariana Grande. Sau màn comeback được đón nhận tích cực và chuỗi hoạt động kéo dài suốt nhiều tháng, nữ ca sĩ sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại với các dự án điện ảnh vào cuối năm.