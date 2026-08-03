Chính thức công bố seat map và giá vé concert BIGBANG ở Hà Nội: "Đắt xắt ra miếng", cao nhất 10,5 triệu đồng!

Đúng 9h sáng 3/8, ban tổ chức BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đã chính thức công bố sơ đồ chỗ ngồi (seat map), bảng giá vé và quyền lợi của các hạng vé VIP trên nền tảng b.stage của BIGBANG và các trang chính thức của nhà tài trợ kiêm đồng tổ chức VPBank. Sau nhiều ngày chờ đợi, người hâm mộ cuối cùng cũng có cái nhìn toàn cảnh về quy mô sân khấu, các hạng ghế cũng như mức giá để chuẩn bị cho cuộc đua săn vé diễn ra trong tháng 8.

Theo thông tin được công bố, giá vé concert BIGBANG tại Hà Nội dao động từ 1 triệu đồng đến 10,5 triệu đồng, với tổng cộng 10 hạng vé khác nhau. Mức giá cao nhất thuộc về gói Ultimate VIP Package, trong khi hạng vé thấp nhất là CAT 5 Restricted View.Giá vé chính thức của concert BIGBANG tại Hà NộiConcert sẽ diễn ra trong hai đêm 24 và 25/10/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Ban tổ chức BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đã chính thức công bố sơ đồ chỗ ngồi (seat map)

Sơ đồ chỗ ngồi cho thấy sân khấu được thiết kế với phần runway kéo dài vào khu vực trung tâm, kết hợp giữa các hạng vé đứng và vé ngồi.

Bảng giá vé cụ thể như sau:

Ultimate VIP Package (vé đứng): 10.500.000 đồng

Diamond VIP Package (vé ngồi): 9.800.000 đồng

Gold VIP Package (vé ngồi): 8.500.000 đồng

Premium Seating: 7.500.000 đồng

CAT 1: 6.500.000 đồng

CAT 2: 5.500.000 đồng

Standing Zone: 4.500.000 đồng

CAT 3: 3.500.000 đồng

CAT 4: 2.000.000 đồng

CAT 5 Restricted View: 1.000.000 đồng.

Đáng chú ý, khu vực VIP được bố trí sát sân khấu, trong đó Ultimate VIP là hạng vé đứng ngay trước sân khấu chính, còn Diamond VIP và Gold VIP là các khu vực ghế ngồi có tầm nhìn gần sân khấu. Bên cạnh giá vé, ban tổ chức cũng công bố quyền lợi dành cho ba gói vé VIP. Theo thông báo, Ultimate VIP Package bao gồm: 1 vé đứng hạng Ultimate VIP, quyền ưu tiên mua merchandise tại sự kiện; Diamond VIP Package bao gồm: 1 vé ngồi hạng Diamond VIP, qyền ưu tiên mua merchandise tại sự kiện; Gold VIP Package bao gồm:1 vé ngồi hạng Gold VIP.

Quyền lợi các hạng vé tại concert

Ngoài các quyền lợi riêng theo từng hạng vé, cả ba gói VIP đều được hưởng các đặc quyền chung gồm: Bộ photocard BIGBANG phiên bản giới hạn với 4 mẫu thiết kế riêng; Quyền check-in ưu tiên tại khu vực VIP; Bộ quà lưu niệm BIGBANG World Tour phiên bản giới hạn; Thẻ cứng và dây đeo thẻ VIP.

Ban tổ chức đồng thời lưu ý sơ đồ chỗ ngồi và vị trí các gói quyền lợi có thể thay đổi tùy từng điểm dừng của tour diễn. Đặc biệt, các hạng vé VIP không bao gồm quyền Meet & Greet hoặc chụp ảnh cùng các thành viên BIGBANG. Thông báo cũng nhấn mạnh các thành viên BIGBANG sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động nào ngoài những quyền lợi đã được công bố đối với các hạng vé VIP.

Ngay sau khi có thông tin chính thức về sơ đồ và giá vé, MXH bùng nổ phản ứng fan Việt. Với giá vé lần này, có thể thấy mức giá khá cao so với mặt bằng chung - cao hơn cả giá vé trước đó của G-Dragon trong 2 concert ở Hà Nội. Tuy nhiên, mức giá cũng được phân định nhiều hạng mục, dễ để cho dân tình lựa chọn hợp túi tiền. Với fan BIGBANG hiện tại, giá vé dù "đắt xắt ra miếng" nhưng cũng không thể cản được tinh thần đu idol rạo rực.

Giá vé BIGBANG "đắt xắt ra miếng"

Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức đã xác nhận những thông tin sau về BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI: Tên tour: BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > - tour lưu diễn kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG. Đội hình biểu diễn: G-Dragon, Taeyang và Daesung. Thời gian: 19h30 ngày 24/10/2026 (Thứ Bảy) và 25/10/2026 (Chủ Nhật).Địa điểm: Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đơn vị phân phối vé: CTicket. Đơn vị đồng tổ chức và tài trợ chính: VPBank (VPSHOW).

Hướng dẫn mua vé cho người hâm mộ

Lịch trình mở bán vé:

9h00 ngày 3/8/2026: Công bố seat map và bảng giá vé.

Từ 9h00 ngày 3/8 đến 23h59 ngày 7/8/2026: Mở cổng đăng ký khảo sát xác thực dành cho tài khoản BIGBANG V.I.P Membership trên nền tảng b.stage.

Từ 10h00 đến 23h59 ngày 13/8/2026: Presale dành cho các tài khoản Membership đã hoàn thành khảo sát xác thực hợp lệ.

Từ 10h00 đến 23h59 ngày 14/8/2026:

Mở bán sớm dành cho chủ thẻ VPBank Mastercard.10h00 ngày 17/8/2026: Mở bán đại chúng trên hệ thống CTicket.

Ban tổ chức lưu ý, việc sở hữu BIGBANG V.I.P Membership không đồng nghĩa với việc đủ điều kiện tham gia đợt Presale. Người hâm mộ bắt buộc phải hoàn thành khảo sát xác thực trên nền tảng b.stage trước 23h59 ngày 7/8 thì mới có thể tham gia mua vé trong đợt mở bán sớm ngày 13/8.Đối với đợt bán vé ngày 14/8, chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng thẻ VPBank Mastercard.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng khuyến cáo người hâm mộ cảnh giác với các hình thức nhận đặt cọc giữ chỗ, bán suất mua vé hay cam kết "tuồn vé" đang xuất hiện trên mạng xã hội. Toàn bộ giao dịch chính thức của concert chỉ được thực hiện thông qua hệ thống CTicket.