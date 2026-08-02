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150 phút mỗi tuần chưa đủ? Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết hoạt động thể lực cho người 18-59 tuổi

| | Sống

150 phút mỗi tuần chưa đủ? Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết hoạt động thể lực cho người 18-59 tuổi

Bộ Y tế hướng dẫn rất cụ thể cách tập luyện cho nhóm người từ 18 đến 59 tuổi, từ lợi ích sức khỏe cho đến tần suất, cường độ và loại hình hoạt động phù hợp.

Theo cẩm nang, hoạt động thể lực có nhiều lợi ích rõ rệt đối với người từ 18 đến 59 tuổi. Trước hết, vận động giúp giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là tử vong do bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, hoạt động thể lực còn giúp giảm nguy cơ mắc tăng huyết áp, ung thư, đái tháo đường type 2 và giảm tích lũy mỡ trong cơ thể. Không chỉ tốt cho thể chất, vận động còn góp phần cải thiện sức khỏe tâm thần, giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm, đồng thời tăng cường khả năng nhận thức và chất lượng giấc ngủ.

Nên tập bao nhiêu là phù hợp?

Ảnh minh họa

Với người bình thường từ 18 đến 59 tuổi, Bộ Y tế khuyến cáo nên hoạt động thể lực thường xuyên, ít nhất 5 ngày mỗi tuần .

Mức vận động được nêu khá rõ trong cẩm nang gồm:

Hoạt động thể lực hiếu khí cường độ vừa từ 150 đến 300 phút mỗi tuần , tương đương 30 đến 60 phút mỗi ngày.

Hoặc hoạt động thể lực cường độ mạnh từ 75 đến 150 phút mỗi tuần , tương đương 15 đến 30 phút mỗi ngày.

Hoặc có thể kết hợp giữa hoạt động cường độ vừa và mạnh để đạt hiệu quả tốt hơn.

Ngoài ra, cẩm nang cũng khuyến khích người dân:

Ít nhất 2 lần mỗi tuần thực hiện các hoạt động tăng cường cơ ở cường độ vừa hoặc mạnh, liên quan đến tất cả các nhóm cơ chính.

Có thể tăng thời gian vận động lên hơn 300 phút/tuần với cường độ vừa hoặc hơn 150 phút/tuần với cường độ mạnh nếu muốn đạt lợi ích sức khỏe tốt hơn.

Hạn chế thời gian tĩnh tại và thay bằng bất kỳ hình thức hoạt động thể lực nào.

Từ 150 phút đến thói quen sống khỏe

Cẩm nang gợi ý nhiều loại hình hoạt động thể lực phù hợp cho nhóm 18–59 tuổi, trong đó có các bài tập thể lực hiếu khí, các môn thể thao và trò chơi vận động.

Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, Bộ Y tế

Đáng chú ý, cẩm nang cũng khuyến khích thực hiện hoạt động thể lực ngoài trời tập thể để tăng tiếp xúc xã hội.

Cẩm nang của Bộ Y tế lưu ý: nếu trong quá trình hoạt động thể lực, cơ thể xuất hiện các dấu hiệu khó chịu như mệt mỏi nhiều, hoa mắt, chóng mặt, khó thở, đau nhói, nhất là đau vùng ngực , thì nên dừng hoạt động để nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe nếu triệu chứng nặng lên.

Ngoài ra, người tập cần thực hiện thêm các biện pháp bảo đảm an toàn khác theo hướng dẫn tại mục III của cẩm nang.

Với người từ 18 đến 59 tuổi, cẩm nang của Bộ Y tế cho thấy điều quan trọng không chỉ là đạt một con số tối thiểu, mà là duy trì vận động đều đặn, đúng cường độ, đúng loại hình và phù hợp với thể trạng.

Nói cách khác, 150 phút mỗi tuần là một mốc tham khảo quan trọng, nhưng để có nhiều lợi ích hơn cho sức khỏe, người trưởng thành có thể và nên vận động nhiều hơn, kết hợp thêm các bài tập tăng cường cơ, giảm ngồi lâu và lựa chọn hình thức tập phù hợp với bản thân.

150 phút mỗi tuần chưa đủ? Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết hoạt động thể lực cho người 18-59 tuổi - Ảnh 3.Nghiên cứu chỉ ra tất cả những người sống thọ tới 100 tuổi đều tập môn thể dục này: Người Việt quá quen!

Bên cạnh chế độ ăn uống hay di truyền, thói quen vận động mỗi ngày chính là chìa khóa vàng giúp kéo dài tuổi thọ và giúp con người sống thọ một cách khỏe mạnh.

Minh Ánh

Sức khỏe 24h

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