Từ ngày mai (3/8), sân bay Nội Bài có thay đổi quan trọng: Người dân cần lưu ý khi đón taxi và đưa đón người thân

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, việc điều chỉnh nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc cục bộ tại khu vực nhà ga, đồng thời tổ chức lại không gian giao thông theo từng nhóm phương tiện để nâng cao năng lực khai thác. Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc quy hoạch lại khu vực đón khách đối với taxi truyền thống, xe công nghệ và xe cá nhân.

Hành khách tìm xe công nghệ và taxi truyền thống ở đâu tại Nội Bài từ 3/8?

Theo phương án mới, taxi truyền thống thuộc các đơn vị được Cảng HKQT Nội Bài nhượng quyền được bố trí đón khách ngay trước nhà ga. Cụ thể, tại Nhà ga T1 (quốc nội), hành khách đón taxi tại làn giao thông số 2, từ cột số 2 đến cột số 10. Tại Nhà ga T2 (quốc tế), taxi đón khách tại làn giao thông số 4, từ cột số 3 đến cột số 10.

Phương án phân luồng giao thông tại Nhà ga T1 (Tầng 1)

Phương án phân luồng giao thông tại Nhà ga T2 (tầng 1)

Trong khi đó, các xe công nghệ biển vàng dưới 9 chỗ sẽ được bố trí tại các bãi đỗ riêng nhằm giảm ùn tắc. Tại Nhà ga T1, hành khách di chuyển đến bãi đỗ ô tô P2 (khu vực trước sảnh E) để đón xe. Tại Nhà ga T2, điểm đón xe công nghệ được bố trí tại bãi đỗ ô tô P1; trường hợp bãi P1 quá tải, các xe sẽ được điều tiết sang bãi P7.

Cảng HKQT Nội Bài cho biết sự thay đổi này có thể khiến hành khách sử dụng xe công nghệ phải đi bộ thêm một đoạn ngắn so với trước đây. Tuy nhiên, việc tập trung xe tại các bãi đỗ riêng sẽ góp phần giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và tạo môi trường di chuyển văn minh tại khu vực sân bay.

Đưa, đón người thân bằng xe cá nhân tại Nội Bài từ ngày 3/8

Đối với xe cá nhân biển trắng dưới 9 chỗ, phương án tổ chức giao thông mới cũng có nhiều điều chỉnh tại cả khu vực sảnh đi và sảnh đến.

Khi đưa người thân ra sân bay (sảnh đi)

Tại Nhà ga T1 (tầng 2), xe đi từ hướng cầu Nhật Tân sẽ vào làn 1 và 2, trong khi xe đi từ hướng cầu Thăng Long sẽ vào làn 3 và 4.

Tại Nhà ga T2 (tầng 3), các làn 1, 2 và 3 dành cho xe đi từ hướng cầu Nhật Tân; làn 4 và 5 dành cho xe đi từ hướng cầu Thăng Long.

Tại cả hai nhà ga, phương tiện chỉ được dừng trả khách tối đa 5 phút và lái xe không được rời khỏi phương tiện quá 2 m.

Phân luồng giao thông tại Nhà ga T1 (tầng 2)

Phân luồng giao thông tại Nhà ga T2 (tầng 3)

Khi đón người thân tại sân bay (sảnh đến)

Tại Nhà ga T1 (tầng 1), các xe đang đỗ tại bãi P1 sẽ di chuyển ra đón khách tại làn giao thông số 3. Thời gian dừng đón khách không quá 5 phút.

Tại Nhà ga T2 (tầng 1), xe cá nhân phải chờ tại bãi đỗ ô tô P3. Khi người được đón đã ra khu vực cửa nhà ga, phương tiện sẽ di chuyển vào làn 1 để đón khách, áp dụng từ cột số 1 đến cột số 5 và từ cột số 11 đến cột số 20.

Theo Noibai International Airport