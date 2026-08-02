Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn dùng phích nước? 1 sản phẩm tiện hơn đang dần trở thành xu hướng mới

Từng là vật dụng quen thuộc trong mọi căn bếp Việt, chiếc phích nước gắn liền với hình ảnh gia đình có sẵn nước nóng để pha trà, pha sữa hay sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, theo thời gian, món đồ này dần ít xuất hiện hơn trong nhiều gia đình hiện đại. Thay vì trữ sẵn một bình nước nóng lớn, nhiều người ưu tiên những thiết bị tiện lợi, nhanh chóng và phù hợp hơn với nhịp sống bận rộn.

Không còn phù hợp với thói quen sinh hoạt hiện đại

Trước đây, việc đun một ấm nước lớn rồi rót vào phích để dùng cả ngày là thói quen phổ biến. Tuy nhiên, hiện nay nhiều gia đình không còn có nhu cầu sử dụng lượng nước nóng lớn liên tục. Các thành viên thường chỉ cần nước nóng vào những thời điểm nhất định như pha cà phê buổi sáng, pha trà, nấu mì hoặc pha sữa. Chính vì vậy, việc phải đun nước trước rồi bảo quản trong phích đôi khi trở nên bất tiện. Nếu nước để quá lâu, nhiệt độ cũng giảm dần, thậm chí có thể không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Nhiều người thích cách chủ động hơn: khi cần bao nhiêu nước nóng thì đun đúng lượng đó.

Cồng kềnh, chiếm diện tích trong không gian sống

Một lý do khác khiến phích nước dần bị "thất sủng" là kiểu dáng khá cồng kềnh so với nhiều thiết bị gia dụng hiện nay. Đặc biệt với những căn hộ nhỏ, căn bếp tối giản hoặc không gian sống hiện đại, việc dành một vị trí cố định cho chiếc phích lớn đôi khi không còn phù hợp. Trong khi đó, các món đồ gia dụng ngày nay thường hướng đến thiết kế nhỏ gọn, dễ bố trí và có tính thẩm mỹ cao hơn. Người dùng không chỉ quan tâm đến công năng mà còn chú ý việc món đồ có hòa hợp với tổng thể căn bếp hay không.

Khó vệ sinh, bảo quản sau thời gian dài sử dụng

Phích nước truyền thống có cấu tạo khá đơn giản nhưng sau một thời gian sử dụng, phần ruột phích có thể xuất hiện cặn bám nếu không được vệ sinh thường xuyên. Việc làm sạch bên trong phích cũng không dễ dàng do thiết kế cổ hẹp, gây bất tiện trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, lớp ruột giữ nhiệt bên trong thường khá nhạy cảm. Nếu bị va đập mạnh, khả năng giữ nóng có thể giảm hoặc ảnh hưởng đến độ bền của sản phẩm.

Khả năng giữ nhiệt không còn là ưu điểm duy nhất

Giữ nóng trong thời gian dài từng là lý do khiến phích nước được yêu thích. Tuy nhiên, với sự phát triển của các thiết bị gia dụng, người dùng ngày càng có nhiều lựa chọn khác vừa cung cấp nước nóng nhanh vừa có thêm nhiều tính năng tiện lợi. Ngày nay, tiêu chí chọn đồ dùng trong gia đình không chỉ là "dùng được lâu" mà còn phải tiết kiệm thời gian, dễ sử dụng và phù hợp với lối sống năng động.

Ấm siêu tốc đang dần trở thành lựa chọn thay thế

Một trong những thiết bị đang dần thay thế vị trí của phích nước chính là ấm siêu tốc. Chỉ cần vài phút, thiết bị này có thể cung cấp nước nóng ngay khi cần, giúp việc pha trà, cà phê, nấu ăn hay pha sữa trở nên nhanh chóng hơn. Với kiểu dáng ngày càng đa dạng, nhỏ gọn và nhiều tính năng an toàn, ấm siêu tốc đang trở thành món đồ quen thuộc trong nhiều căn bếp hiện đại.

Dù vậy, phích nước vẫn có chỗ đứng riêng với những gia đình có nhu cầu sử dụng nước nóng thường xuyên hoặc yêu thích sự tiện lợi của việc luôn có sẵn nước nóng. Tuy nhiên, khi thói quen sinh hoạt thay đổi, những thiết bị đáp ứng tốt hơn về tốc độ, sự gọn gàng và tiện dụng như ấm siêu tốc đang dần được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn.