Nhìn lên cây sung cổ thụ, người dân sửng sốt chứng kiến cảnh tượng "nổi da gà"

Một cây sung trên núi Cảnh Mại, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), thu hút sự chú ý nhờ hiện tượng thiên nhiên độc đáo được ví như "thác mật ong".

Cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi này cao khoảng 50m, được người dân địa phương gọi là "Cây Vua Ong". Trên các cành cây có khoảng 106 tổ ong hình quạt kích thước lớn, là nơi sinh sống của loài ong mật khổng lồ.

Khi mùa mưa bắt đầu, các đàn ong đồng loạt di chuyển vào rừng để tìm nguồn hoa lấy mật, để lại trên cây những tổ ong vẫn còn nguyên vẹn và chứa đầy mật. Các tầng tổ ong treo san sát, trong khi những giọt mật óng ánh, trong suốt như hổ phách, kết thành từng chuỗi nơi mép tổ, căng tròn như sắp rơi xuống.

Ảnh: Xin Wen

Từ xa, cây cổ thụ ánh lên sắc vàng rực rỡ, tạo cảm giác như một dòng thác mật đang đổ xuống từ trên cao. Hiện tượng này được người dân địa phương gọi là "thác mật ong" và trở thành một trong những cảnh quan đặc sắc của núi Cảnh Mại vào mùa hè.

Kỳ quan thiên nhiên này không chỉ phản ánh hệ sinh thái đặc biệt của núi Cảnh Mại, còn là minh chứng sinh động cho sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên tại khu vực đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Suốt hàng trăm năm qua, người dân địa phương luôn xem đàn ong là "người bạn đồng hành" của hệ sinh thái, bảo vệ chúng sinh sôi phát triển. Nhờ đó, nơi đây hình thành nên bức tranh cộng sinh hài hòa giữa ong và những đồi chè cổ thụ.