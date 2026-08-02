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Nhãn lồng Hưng Yên được bán trên một số chuyến bay của Vietnam Airlines

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Nhãn lồng được phục vụ trong thực đơn hạng thương gia trên các đường bay nội địa như Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Cần Thơ và Hà Nội - Phú Quốc.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, từ ngày 1/8 đến 7/8/2026, hành khách của hãng sẽ được thưởng thức nhãn lồng Hưng Yên trên một số đường bay nội địa và quốc tế. Đây là sản vật thứ ba được hãng lựa chọn trong chương trình “Con đường nông sản – Hoa quả bốn mùa” năm 2026, tiếp nối Vải trứng Hưng Yên và Mận hậu Sơn La.

Từ ngày 1/8 đến 7/8/2026, hành khách của Vietnam Airlines sẽ được thưởng thức nhãn lồng Hưng Yên trên một số đường bay nội địa và quốc tế. Ảnh: Vietnam Airlines

Cụ thể, nhãn lồng được phục vụ trong thực đơn hạng thương gia trên các đường bay nội địa như Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Cần Thơ và Hà Nội - Phú Quốc. Với các đường bay quốc tế, hãng phục vụ trong các chặng Hà Nội đến châu Âu, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuỳ từng đường bay, nhãn lồng Hưng Yên sẽ được phục vụ như món tráng miệng hoặc trong giỏ hoa quả. Mỗi phần nhãn đều được gắn kèm thẻ giới thiệu nguồn gốc và vùng trồng, giúp hành khách hiểu thêm về sản vật địa phương.

Mỗi phần nhãn đều kèm bảng thẻ giới thiệu nguồn gốc và vùng trồng, giúp hành khách tìm hiểu thêm về sản vật ngay trong hành trình. Ảnh: Vietnam Airlines

Không chỉ xuất hiện trên chuyến bay, nhãn lồng Hưng Yên còn được giới thiệu trên Heritage, hệ thống giải trí trên máy bay, website và các nền tảng mạng xã hội của Vietnam Airlines. Hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa Vietnam Airlines và UBND tỉnh Hưng Yên nhằm quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại và lan tỏa giá trị nông sản địa phương.

Thông qua chương trình "Con đường nông sản - Hoa quả bốn mùa", Vietnam Airlines tiếp tục đưa những đặc sản theo mùa của Việt Nam đến gần hơn với hành khách, góp phần quảng bá văn hóa, bản sắc và nông sản Việt trên mỗi hành trình.

Theo đó nhãn lồng Hưng Yên có quả to, tròn, da láng, cùi nhãn giòn, trong như hổ phách, nước ngọt lịm, mát và thơm. Bóc lớp vỏ mỏng láng, màu vàng nâu nhạt, để lộ lớp cùi nhãn dày trắng ngà hấp dẫn với hương thơm nhẹ nhàng.

Đinh Anh

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