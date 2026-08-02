Mỹ đánh giá đây là loại quả thuộc nhóm “tốt nhất thế giới”: Chợ Việt chẳng bao giờ thiếu, người Việt ăn được cả vỏ

Khi nói đến chế độ ăn uống lành mạnh, trái cây luôn là thành phần không thể thiểu. Tuy nhiên, giữa vô vàn loại hoa quả đắt đỏ nhập khẩu, ít ai biết rằng có một đại diện cực kỳ quen thuộc trên mâm cơm người Việt lại được các cơ quan y tế và chuyên trang dinh dưỡng uy tín vinh danh.

Theo chuyên trang ẩm thực nổi tiếng BBC Good Food , trong bảng xếp hạng 20 loại trái cây tốt nhất thế giới, bưởi xuất sắc vinh danh ở vị trí thứ 9, vượt qua nhiều cái tên đình đám như đu đủ, lựu, nho hay mận. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cũng đánh giá rất cao giá trị dinh dưỡng của loại quả này khi chỉ ra: 1/2 quả bưởi cỡ trung bình (khoảng 120g) chỉ chứa 41 calo nhưng cung cấp tới gần 64% nhu cầu vitamin C khuyến nghị hàng ngày cho cơ thể.

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5 lợi ích sức khỏe nổi bật của quả bưởi

Tại Việt Nam, bưởi được trồng phổ biến khắp từ Bắc vào Nam với vô số giống bưởi ngon nổi tiếng như bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng, bưởi Phúc Trạch, bưởi Da Xanh hay bưởi Năm Roi. Loại quả này xuất hiện quanh năm tại các chợ Việt với giá thành rất bình dân. Thậm chí người Việt còn tận dụng được cả vỏ bưởi trong ẩm thực và làm đẹp, chăm sóc sức khỏe chứ không chỉ ăn phần thịt quả.

Khi ăn bưởi, bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, nổi bật như:

1. Cung Vitamin C, tăng cường miễn dịch

Bưởi là một trong những nguồn cung cấp vitamin C và beta-carotene (tiền chất vitamin A) dồi dào nhất. Theo chuyên gia dinh dưỡng Erin Palinski-Wade (Mỹ), lượng vitamin C cực cao trong bưởi đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do, kích thích sản xuất tế bào bạch cầu để chống lại bệnh cảm cúm. Đồng thời, beta-carotene giúp duy trì thị lực và hỗ trợ phòng ngừa thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

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2. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện hệ tiêu hóa

Trung bình một quả bưởi chứa khoảng 4g chất xơ tự nhiên. Chuyên gia dinh dưỡng Jaclyn London (Mỹ) phân tích: "Việc tiêu thụ bưởi trước bữa ăn làm chậm quá trình rỗng của dạ dày, giúp kéo dài cảm giác no và giảm lượng calo nạp vào sau đó" . Chế độ ăn giàu chất xơ hòa tan từ bưởi còn giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2.

3. Tốt cho tim mạch và giảm cholesterol xấu

Bưởi chứa lượng lớn pectin, là một dạng chất xơ hòa tan có khả năng liên kết với cholesterol tại ruột và đào thải chúng ra ngoài trước khi hấp thụ vào máu. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Agricultural and Food Chemistry cho thấy: Những người ăn 1 quả bưởi mỗi ngày trong vòng 30 ngày đã giảm đáng kể lượng lipid máu, đặc biệt là cholesterol xấu (LDL) giảm tới 15.5% và triglyceride giảm 27%, từ đó làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch rõ rệt.

4. Chứa chất chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư

Các giống bưởi ruột hồng và bưởi đào chứa hàm lượng lycopene rất cao - chất tạo nên màu sắc đặc trưng của quả. Nghiên cứu do Đại học Harvard (Mỹ) thực hiện trên 46.000 nam giới cho thấy những người có chế độ ăn giàu lycopene giảm tới 30% nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, các hợp chất limonoids trong bưởi cũng được chứng minh có khả năng làm chậm sự phát triển của các khối u ở vú, phổi và dạ dày.

5. Ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận

Acid citric (citrate) tự nhiên trong bưởi có khả năng liên kết với canxi trong nước tiểu và đào thải ra ngoài, ngăn chặn sự kết tinh thành các viên sỏi thận oxalate. Các nghiên cứu y khoa chỉ ra việc duy trì tiêu thụ thực phẩm giàu acid citric giúp làm tăng độ pH của nước tiểu, tạo môi trường không thuận lợi cho sự hình thành sỏi thận.

Độc đáo tuyệt chiêu ăn cả vỏ bưởi của người Việt

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Khác với nhiều quốc gia chỉ ăn phần tép mọng nước, người Việt từ lâu đã biết biến vỏ bưởi thành những món ăn và bài thuốc đắt giá. Vỏ bưởi chứa lượng lớn tinh dầu (limonene) cùng hợp chất naringin có tác dụng giảm mỡ máu. Lớp cùi trắng được biến tấu thành món chè bưởi giòn sần sật, nem chay hoặc mứt vỏ bưởi sấy dẻo. Trong Đông y, vỏ bưởi đun nước uống giúp chữa ho, giảm đờm, xông hơi giải cảm và gội đầu giúp tóc chắc khỏe.

3 lưu ý quan trọng cần biết khi ăn bưởi

Mặc dù được vinh danh là siêu thực phẩm, việc sử dụng bưởi sai cách vẫn có thể gây ra những rủi ro sức khỏe. Dưới đây là 3 lưu ý quan trọng nhất khi ăn bưởi bạn cần "thuộc lòng":

- Tương tác nguy hiểm với một số loại thuốc tây: Hợp chất furanocoumarin trong bưởi làm ức chế enzym CYP3A4 ở ruột, khiến quá trình chuyển hóa thuốc bị ngưng trệ. Điều này làm tăng nồng độ thuốc trong máu đột ngột, dễ gây quá liều ở những người đang dùng thuốc hạ huyết áp, thuốc giảm cholesterol (statin), thuốc chống rối loạn nhịp tim hoặc thuốc an thần.

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- Không ăn khi đang quá đói: Lượng acid citric cao trong bưởi có thể làm tăng lượng acid dạ dày, gây kích ứng niêm mạc, cào ruột và làm trầm trọng thêm tình trạng ở người bị viêm loét dạ dày.

- Tránh ăn cùng lúc với rượu bia hoặc thuốc lá: Hợp chất furanocoumarin có thể làm chậm quá trình đào thải cồn và nicotin, làm tăng độc tính của các chất này lên gan và cơ thể.

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