Đang ngồi trong nhà, người dân phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" ngoài sân

Một con rắn hổ mang chúa dài khoảng 5 m, nặng hơn 15 kg bất ngờ bò vào khuôn viên một ngôi nhà ở Thái Lan, khiến gia chủ và người dân xung quanh hoảng sợ. Màn khống chế con rắn diễn ra căng thẳng nhưng kết thúc an toàn trong chưa đầy 10 phút.

Sự việc xảy ra khoảng 15h10 tại khu dân cư Moo 11, Ban Nam Sap, phường Wang Nam Khiao, huyện Wang Nam Khiao, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Phát hiện con rắn khổng lồ bò vào sân, gia chủ lập tức gọi lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ.

Rắn hổ mang chúa dài 5 m, nặng hơn 15kg bò vào nhà dân, màn vây bắt nghẹt thở chỉ trong 10 phút

Ngay khi nhận được tin báo, các tình nguyện viên thuộc Chi nhánh Samakkee Thái Lan phối hợp với đội cứu hộ Hook 31 Nakhon Ratchasima nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Được trang bị đầy đủ thiết bị chuyên dụng, đội bắt rắn tiến hành kiểm tra kỹ ngôi nhà hai tầng có kết cấu nửa gỗ, nửa bê tông.

Theo lời chủ nhà, con rắn được nhìn thấy bò về phía hông nhà, nơi chất nhiều tấm nhựa và vật dụng sinh hoạt. Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện con vật đang cuộn mình dưới một tấm nhựa phủ lên các chai dung dịch tẩy rửa. Vị trí ẩn nấp kín đáo cùng kích thước khổng lồ của con rắn khiến việc tiếp cận trở nên vô cùng khó khăn.

Bằng kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn, các nhân viên cứu hộ sử dụng gậy bắt rắn chuyên dụng với đầu chĩa bằng thép không gỉ để khống chế. Họ cẩn trọng kéo phần thân rắn ra khỏi nơi trú ẩn trước khi nhanh chóng kiểm soát phần đầu – khu vực nguy hiểm nhất. Toàn bộ quá trình diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khi gia chủ và nhiều người dân đứng theo dõi từ khoảng cách an toàn.

Sau chưa đầy 10 phút, con rắn hổ mang chúa đã được khống chế thành công trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là một cá thể rắn hổ mang chúa trưởng thành, dài khoảng 5 m, nặng hơn 15kg, thuộc nhóm những loài rắn độc nguy hiểm nhất thế giới.

Sau khi được bắt giữ, con vật được đưa vào túi vải chuyên dụng và vận chuyển đến khu rừng Tháp Lan, cách xa khu dân cư để thả về môi trường tự nhiên.

Đại diện đội cứu hộ khuyến cáo người dân nên thường xuyên dọn dẹp khu vực sinh sống, hạn chế để các vật dụng như tấm nhựa, thùng chứa hay những góc tối trở thành nơi trú ẩn của rắn và các loài bò sát nguy hiểm.

Theo lực lượng chức năng, thời điểm nắng nóng là lúc rắn thường rời khỏi môi trường tự nhiên để tìm đến những nơi mát mẻ, ẩm thấp, trong đó có khu dân cư. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời liên hệ lực lượng chuyên trách khi phát hiện rắn thay vì tự ý tiếp cận hoặc bắt giữ để tránh những tai nạn đáng tiếc.