Thiếu nữ SN 2005 trộm két sắt chứa vàng 24k, vàng 18k, vàng 14k và ngoại tệ, chuyển khoản 1 tỷ đồng cho nam thanh niên mới quen rồi ra đầu thú

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ, vào ngày 25/7/2026, Công an xã Tân Thạnh tiếp nhận tin báo của chị P.T.K.A (sinh năm 2001, đăng ký thường trú ấp Saintard, xã Tân Thạnh) về việc bị mất trộm một két sắt tại nhà riêng. Theo khai báo của chị K.A, trong két sắt có đô la Mỹ, đô la Singapore, tiền Việt Nam, vàng 24k, vàng 18k và vàng 14k với tổng trị giá các tài sản khoảng 1,1 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Thạnh nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, làm việc với những người có liên quan.

Đồng thời với công tác điều tra, Công an xã Tân Thạnh còn phát huy sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phối hợp với Ban Nhân dân ấp, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân tổ chức rà soát địa bàn, tuyên truyền, vận động người dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.

Đến ngày 30/7/2026, công an phát hiện két sắt bị mất trộm ở dưới sông khu vực phía sau nhà nạn nhân. Khi kiểm tra, công an phát hiện toàn bộ số tài sản bên trong đã không còn.

Công an xã Tân Thạnh làm việc với đối tượng V.T.M.T

Đến khoảng 08 giờ ngày 31/7/2026, V.T.M.T (là cháu ruột, gọi P.T.K.A là dì) đến Công an xã Tân Thạnh tự thú về hành vi của mình. Đối tượng V.T.M.T khai nhận, lấy số tài sản nói trên bán đổi ra tiền mặt, sau đó chuyển cho một nam thanh niên quen trên mạng xã hội để đầu tư tiền ảo. Nhưng sau khi đã chuyển tiền thì M.T không còn liên lạc được với người thanh niên kia. Nhận thấy mình đã bị lừa mất số tiền lớn nên V.T.M.T đến Công an xã Tân Thạnh tự thú. Công an xã Tân Thạnh tiến hành lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú và lập hồ sơ giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Theo công an xã Tân Thạnh, trong thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lợi dụng danh nghĩa “đầu tư tiền ảo”, “tiền số”, “coin quốc tế”, “sàn tài chính công nghệ”, “dự án blockchain” để hoạt động theo mô hình đa cấp trá hình diễn biến hết sức phức tạp. Hành vi trộm cắp tài sản để lấy tiền đầu tư tiền ảo (tiền mã hóa) là một hiện tượng đáng báo động, dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về cả pháp lý lẫn đời sống cá nhân.

Nhiều người dân vì thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin hoặc bị hấp dẫn bởi những lời quảng cáo lợi nhuận cao đã trở thành nạn nhân, bị chiếm đoạt số tiền lớn. Pháp luật Việt Nam hiện nay chỉ công nhận đồng Việt Nam là phương tiện thanh toán hợp pháp. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, không nên tham gia đầu tư mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Nếu phát hiện, nghi vấn lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để nhanh chóng được xác minh, ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.