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Công an điều tra giao dịch 23.940.000 đồng lúc 12 giờ 20 phút ngày 22/7/2026 của thanh niên SN 1997, một người cùng tuổi được mời tới làm việc

| | Sống

Công an cơ sở đã hỗ trợ người dân kịp thời xác minh thông tin về giao dịch chuyển khoản.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, khoảng 12 giờ 20 phút ngày 22/7/2026, anh N.T.C (sinh năm 1997, trú tại xã Ô Diên, thành phố Hà Nội) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 23.940.000 đồng vào tài khoản của một người không quen biết. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh N.T.C đã đến Công an xã Đan Phượng trình báo và nhờ công an địa phương hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đan Phượng đã khẩn trương xác minh, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan để xác minh thông tin. Công an xác định chủ tài khoản nhận tiền là anh N.T.H (sinh năm 1997, trú tại thôn Thụy Ứng, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội). Khi được công an cơ sở tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, anh H. đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho người bị chuyển khoản nhầm.

Nhận lại được tài sản, anh N.T.C bày tỏ sự xúc động, vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đan Phượng vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ khẩn trương trong quá trình tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Anh N.T.C được Công an xã Đan Phượng hỗ trợ nhận lại tài sản

Việc kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Công an cấp xã trong công tác gần dân, sát dân, luôn lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ Nhân dân giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn, trách nhiệm và tinh thần phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an Thủ đô.

Công an điều tra giao dịch 23.940.000 đồng lúc 12 giờ 20 phút ngày 22/7/2026 của thanh niên SN 1997, một người cùng tuổi được mời tới làm việc - Ảnh 2.Công an điều tra số tiền 30.000.000 đồng gửi tới tài khoản của Nguyễn Thị Kim Yên SN 1964, 1 người phụ nữ trú cùng địa phương được mời tới làm việc với cơ quan chức năng

Công an địa phương nhanh chóng hỗ trợ công dân xác mình nguồn gốc số tiền lạ.

Minh Ánh

Sức khỏe 24h

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