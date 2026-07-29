Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 20.600.000 đồng của Hồ Xuân Hùng SN 1988 ở Hà Nội

| | Sống

Ngay khi vừa chuyển khoản thành công, thanh niên sinh năm 1998 đã lập tức báo công an, rà soát thông tin người nhận tiền.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, ngày 29/7/2026, Công an xã Bình Minh tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của anh Hồ Xuân Hùng (sinh năm 1998, trú tại phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội) về việc chuyển nhầm số tiền 20.600.000 đồng vào tài khoản lạ.

Công an xã Bình Minh hỗ trợ người chuyển khoản nhầm nhận lại đầy đủ số tiền

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Minh đã khẩn trương xác minh thông tin, phối hợp với ngân hàng để liên hệ với người nhận. Sau đó, công an xã phối hợp mời người nhận số tiền chuyển khoản nhầm đến làm việc.

Qua trao đổi, vận động, công dân đã tự nguyện chuyển trả toàn bộ số tiền 20.600.000 đồng cho anh Hồ Xuân Hùng. Sau khi nhận lại đẩy đủ số tiền, anh Hồ Xuân Hùng bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới Công an xã Bình Minh và người dân đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ để sự việc được giải quyết nhanh chóng.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch để tránh những sai sót không đáng có. Khi phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 20.600.000 đồng của Hồ Xuân Hùng SN 1988 ở Hà Nội - Ảnh 2.Công an điều tra số tiền 30.000.000 đồng gửi tới tài khoản của Nguyễn Thị Kim Yên SN 1964, 1 người phụ nữ trú cùng địa phương được mời tới làm việc với cơ quan chức năng

Công an địa phương nhanh chóng hỗ trợ công dân xác mình nguồn gốc số tiền lạ.

Minh Ánh

Sức khỏe 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa làm nên kỳ tích, thế giới cũng hiếm có

Bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa làm nên kỳ tích, thế giới cũng hiếm có Nổi bật

Lời khuyên cho các gia đình thường xuyên sử dụng bột giặt

Lời khuyên cho các gia đình thường xuyên sử dụng bột giặt Nổi bật

Người đàn ông tuổi 35 nhưng thận yếu như ông lão 70, bác sĩ khẩn thiết: “Đừng ăn lẩu kiểu này nữa!”

Người đàn ông tuổi 35 nhưng thận yếu như ông lão 70, bác sĩ khẩn thiết: “Đừng ăn lẩu kiểu này nữa!”

21:47 , 29/07/2026
Cuối năm Bính Ngọ 2026 có 4 con giáp vượng lộc nhà đất, tài sản gia tăng đáng kể

Cuối năm Bính Ngọ 2026 có 4 con giáp vượng lộc nhà đất, tài sản gia tăng đáng kể

21:26 , 29/07/2026
46 tuổi vẫn như thiếu nữ, Trương Bá Chi tiết lộ 5 bí quyết trẻ lâu: Mỗi sáng đều uống 1 loại nước, từng giảm 23kg nhờ 2 thực phẩm

46 tuổi vẫn như thiếu nữ, Trương Bá Chi tiết lộ 5 bí quyết trẻ lâu: Mỗi sáng đều uống 1 loại nước, từng giảm 23kg nhờ 2 thực phẩm

21:15 , 29/07/2026
Sự thật về bức ảnh bé gái ngồi mổ cá khiến cư dân mạng bật khóc: Tôi cũng muốn dạy được đứa con hiếu thảo như vậy!

Sự thật về bức ảnh bé gái ngồi mổ cá khiến cư dân mạng bật khóc: Tôi cũng muốn dạy được đứa con hiếu thảo như vậy!

20:56 , 29/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên