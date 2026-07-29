46 tuổi vẫn như thiếu nữ, Trương Bá Chi tiết lộ 5 bí quyết trẻ lâu: Mỗi sáng đều uống 1 loại nước, từng giảm 23kg nhờ 2 thực phẩm

Mới đây, truyền thông xứ cảng thơm đã tổng hợp những bí quyết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp mà Trương Bá Chi nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội. Từ thói quen uống sữa đậu nành mè đen mỗi sáng, tự nấu canh dưỡng nhan đến phương pháp súc miệng bằng dầu dừa hay thực đơn giảm cân sau sinh, tất cả đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng không phải phương pháp nào cũng có đủ bằng chứng khoa học hoặc phù hợp với tất cả mọi người.

Từ ảnh hậu Hong Kong đến bà mẹ ba con vẫn giữ nhan sắc đáng ngưỡng mộ

Trương Bá Chi bước chân vào làng giải trí năm 1999 sau vai diễn Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đình đám "Vua hài kịch" của Châu Tinh Trì. Thành công của tác phẩm đã đưa cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của điện ảnh Hong Kong đầu những năm 2000.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với loạt bộ phim như Tinh nguyện, Chung Vô Diệm, đặc biệt là vai diễn trong Vong bất liễu (Lost in Time) giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong năm 2004 khi mới 23 tuổi.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc hôn nhân với Tạ Đình Phong cũng từng thu hút sự chú ý của dư luận. Sau khi ly hôn vào năm 2011, Trương Bá Chi trực tiếp nuôi dưỡng hai con trai Lucas và Quintus. Đến năm 2018, cô bất ngờ thông báo sinh con trai thứ ba Marcus. Dù trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, nữ diễn viên vẫn giữ được phong độ nhan sắc và thường xuyên được khen ngợi vì vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật.

1. Mỗi sáng đều uống sữa đậu nành mè đen

Một trong những thói quen được Trương Bá Chi duy trì nhiều năm là uống một ly sữa đậu nành mè đen ngay sau khi thức dậy.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, mè đen giúp mái tóc chắc khỏe, đen bóng và dày hơn. Đồng thời, cô tin rằng loại thực phẩm này còn có tác dụng chống lão hóa và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Từ góc độ dinh dưỡng, mè đen chứa nhiều chất béo không bão hòa, vitamin E, canxi, magie cùng các hợp chất chống oxy hóa như sesamin và sesamol. Trong khi đó, sữa đậu nành là nguồn protein thực vật chất lượng, giàu isoflavone - hoạt chất được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch và phụ nữ tiền mãn kinh.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học khẳng định việc uống sữa đậu nành mè đen có thể giúp tóc mọc dày hay ngăn ngừa ung thư như nhiều lời truyền miệng.

2. Thường xuyên uống trà long nhãn - táo đỏ

Ngoài sữa đậu nành mè đen, thức uống thứ hai xuất hiện thường xuyên trong thực đơn của Trương Bá Chi là trà long nhãn và táo đỏ.

Theo nữ diễn viên, loại trà này giúp bổ khí huyết, làm đẹp da, thư giãn tinh thần và cải thiện giấc ngủ. Cô thường tự nấu tại nhà từ nguyên liệu tươi hoặc sử dụng trà túi lọc khi bận rộn.

Dưới góc nhìn khoa học, táo đỏ và long nhãn chứa một số vitamin, khoáng chất và polyphenol chống oxy hóa. Tuy nhiên, các tác dụng như "bổ khí huyết" hay "trẻ hóa làn da" chủ yếu xuất phát từ y học cổ truyền và hiện chưa có nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn chứng minh hiệu quả rõ rệt.

3. Bí quyết làn da đẹp nằm ở... món canh tự nấu

Không ít người cho rằng Trương Bá Chi đầu tư rất nhiều tiền cho mỹ phẩm cao cấp. Thế nhưng, nữ diễn viên tiết lộ bí quyết lớn nhất của mình lại là một món canh dưỡng nhan.

Món canh gồm: táo đỏ, long nhãn, lê, kỷ tử, bách hợp, một lượng nhỏ đường phèn và cánh hoa hồng. Các nguyên liệu được hầm trong thời gian dài để tạo thành món canh có vị ngọt thanh.

Theo Trương Bá Chi, món ăn này giúp dưỡng ẩm cơ thể, hỗ trợ nhuận phổi và nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Các chuyên gia cho rằng đây là món ăn giàu nước và chứa nhiều nguyên liệu có chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, hiệu quả cải thiện làn da còn phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng tổng thể, giấc ngủ, nội tiết và việc bảo vệ da khỏi tia UV.

4. Súc miệng bằng dầu dừa mỗi sáng

Một thói quen khá đặc biệt của Trương Bá Chi là súc miệng bằng 3 thìa cà phê dầu dừa nguyên chất trong khoảng 10-15 phút vào mỗi buổi sáng. Đây là phương pháp được gọi là oil pulling, xuất phát từ y học Ayurveda của Ấn Độ. Theo nữ diễn viên, dầu dừa giúp giảm mảng bám, cải thiện tình trạng viêm nướu và hạn chế hôi miệng.

Một số nghiên cứu cho thấy axit lauric trong dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn và có thể hỗ trợ giảm vi khuẩn trong khoang miệng. Tuy nhiên, Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA) cho biết hiện chưa có đủ bằng chứng để khuyến nghị oil pulling thay thế việc đánh răng bằng kem đánh răng chứa fluoride, dùng chỉ nha khoa và khám răng định kỳ.

5. Từng giảm 23kg sau sinh nhờ trứng và hành tây sống

Trương Bá Chi từng tiết lộ sau khi sinh con trai thứ ba, cân nặng của cô tăng lên khoảng 81,6kg. Chỉ sau khoảng hai tháng, nữ diễn viên giảm xuống còn gần 59kg, tương đương giảm khoảng 23kg.

Theo chia sẻ, thực đơn thời điểm đó chủ yếu gồm: trứng và hành tây sống. Trứng là nguồn protein chất lượng cao, giúp tạo cảm giác no và hỗ trợ duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân. Trong khi đó, hành tây chứa hợp chất chống oxy hóa quercetin, được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chuyển hóa và chống viêm.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh không nên áp dụng chế độ ăn chỉ gồm hai loại thực phẩm này, bởi việc cắt giảm quá mức các nhóm chất có thể gây thiếu hụt vitamin, khoáng chất, ảnh hưởng hệ tiêu hóa và làm giảm khối lượng cơ.

Muốn trẻ lâu không chỉ dựa vào một vài "bí quyết"

Theo các chuyên gia, phần lớn bí quyết của Trương Bá Chi đều xoay quanh việc ưu tiên thực phẩm tự nhiên, hạn chế đồ chế biến sẵn và duy trì những thói quen đều đặn. Đây cũng là những yếu tố có lợi cho sức khỏe nếu được áp dụng hợp lý.

Tuy nhiên, chưa có thực phẩm hay công thức nào có thể giúp "đóng băng tuổi tác". Để làm chậm quá trình lão hóa, các tổ chức y tế khuyến cáo nên duy trì chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát căng thẳng, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

Những thói quen của Trương Bá Chi có thể là nguồn tham khảo, nhưng mỗi người cần lựa chọn phương pháp phù hợp với thể trạng và nên tham khảo ý kiến chuyên gia nếu muốn áp dụng chế độ ăn hoặc giảm cân đặc biệt trong thời gian dài.

(Nguồn: HK01)