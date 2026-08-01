Từ ứng dụng AI đến quản trị AI: Yêu cầu mới với nhân sự công nghệ

Chỉ trong vài năm, AI đã đi từ một công nghệ mang tính thử nghiệm trở thành công cụ được ứng dụng rộng rãi trong doanh nghiệp. Từ chăm sóc khách hàng, marketing, phân tích dữ liệu đến phát triển sản phẩm hay tối ưu vận hành, AI đang hiện diện ở hầu hết các bộ phận. Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, giai đoạn doanh nghiệp tìm hiểu AI đã qua, thay vào đó là yêu cầu khai thác AI một cách có hệ thống để tạo ra hiệu quả kinh doanh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy đầu tư vào công nghệ chưa đồng nghĩa với thành công. Không ít doanh nghiệp đã triển khai các nền tảng AI nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc mở rộng ứng dụng hoặc tạo ra giá trị rõ rệt. Theo nghiên cứu của Boston Consulting Group (BCG), chỉ khoảng 10% thành công của một dự án AI đến từ thuật toán, 20% đến từ hạ tầng công nghệ, trong khi tới 70% phụ thuộc vào con người và quy trình làm việc.

Con số này cho thấy AI không còn là một dự án công nghệ đơn thuần. Giá trị của AI được quyết định bởi khả năng xác định đúng bài toán kinh doanh, thiết kế lại quy trình vận hành và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa con người với công nghệ. Hai doanh nghiệp có thể sử dụng cùng một mô hình AI nhưng đạt kết quả hoàn toàn khác nhau nếu năng lực quản trị khác nhau.

Khi AI được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các hoạt động kinh doanh, yêu cầu về minh bạch, trách nhiệm và quản trị rủi ro cũng trở nên rõ nét hơn. Đây là lý do nhiều quốc gia trên thế giới đang từng bước hoàn thiện các khung pháp lý nhằm tạo nền tảng cho AI phát triển theo hướng an toàn và có trách nhiệm.

Tại Việt Nam, việc Quốc hội thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo cũng phản ánh xu hướng này. Bên cạnh mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khung pháp lý mới hướng tới việc thiết lập các nguyên tắc quản trị đối với hoạt động phát triển và ứng dụng AI, từ minh bạch, giám sát đến trách nhiệm của các tổ chức triển khai công nghệ. Điều đó cho thấy AI không còn được nhìn nhận đơn thuần là một công cụ hỗ trợ công việc, mà đang trở thành một nội dung gắn với quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Đối với doanh nghiệp, đây không chỉ là yêu cầu về tuân thủ. Quan trọng hơn, việc AI bước vào khuôn khổ quản trị cho thấy các tổ chức cần xây dựng năng lực quản lý tương xứng với tốc độ phát triển của công nghệ. Muốn AI tạo ra giá trị lâu dài, doanh nghiệp không chỉ cần hạ tầng và thuật toán, mà còn cần đội ngũ có khả năng kết nối dữ liệu, công nghệ và chiến lược kinh doanh.

Sự thay đổi này cũng kéo theo nhu cầu mới về nguồn nhân lực. Doanh nghiệp không chỉ cần những kỹ sư có khả năng xây dựng mô hình AI, mà còn cần đội ngũ hiểu dữ liệu, biết tổ chức quy trình và kết nối công nghệ với mục tiêu kinh doanh. Đây là nhóm nhân lực đang ngày càng được nhiều doanh nghiệp tìm kiếm trong quá trình chuyển đổi số.

Đáp ứng nhu cầu đó, Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT) đã triển khai chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm chuyên sâu Phân tích dữ liệu kinh doanh (MSE BA). Thay vì tập trung vào kỹ năng lập trình thuần túy, chương trình hướng đến việc trang bị cho học viên năng lực khai thác dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định, quản trị các dự án AI và triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

MSE BA thu hút nhiều nhân sự trong ngành công nghệ

Chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật và tư duy quản trị, giúp học viên hiểu cách triển khai AI vào các hoạt động như marketing, tài chính, vận hành hay quản trị khách hàng, đồng thời xây dựng hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả của các ứng dụng AI trong doanh nghiệp.

Đáng chú ý, nhiều nghiên cứu của McKinsey cho thấy giá trị lớn nhất của AI tạo sinh không đến từ việc tự động hóa từng tác vụ riêng lẻ mà đến từ khả năng thiết kế lại toàn bộ quy trình làm việc. Vì vậy, bên cạnh kiến thức về dữ liệu và AI, chương trình cũng chú trọng phát triển tư duy quản trị chuyển đổi, giúp học viên xác định các điểm có thể tạo giá trị từ AI và tổ chức quá trình triển khai trong doanh nghiệp.

Thông qua các bài toán thực tiễn từ hệ sinh thái doanh nghiệp của FPT, học viên có cơ hội tiếp cận quy trình triển khai AI trong môi trường kinh doanh, từ xác định bài toán, khai thác dữ liệu đến đánh giá hiệu quả và quản trị quá trình chuyển đổi.

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